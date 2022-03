15 labākie ķermeņa sviesti izslāpušas ādas mitrināšanai

Lai gan ķermeņa losjoni un eļļas ir lieliski piemēroti vieglai ādas mitrināšanai visu gadu, dažkārt ādai ir nepieciešama papildu aizsardzība, lai tā justos labi un iegūtu gludu tekstūru. Tieši šim uzdevumam ir piemērots ķermeņa sviests. Bieži vien tie ir bagātināti ar mitrinošām sastāvdaļām, piemēram, glicerīnu un hialuronskābi, kas ļauj saglabāt ādas mitruma līmeni, kā arī ar mīkstinošiem līdzekļiem, piemēram, hohobas, mandeļu, olīvu un avokado eļļu, kas padara ādu maigu un gludu. Lielākā daļa formulu satur arī daudz okluzīvu vielu, piemēram, mango, kakao un šī sviestu, kas uztur ādā mitrumu. Pateicoties to biezajai konsistencei un bagātīgajai formulai, ķermeņa sviesti veido ādas aizsargslāni, kas nepieļauj apkārtējo vides elementu ietekmi un darbojas kā barjera, kura aizkavē mitruma zudumu.

Lielākoties ķermeņa sviestu var lietot katru dienu, taču galvenais ir uzklāt to tūlītēji pēc vannas vai dušas, pirms āda ir nožuvusi, lai saglabātu ādas mitrumu. Turklāt, pateicoties to mīkstinošajām un okluzīvajām īpašībām, ķermeņa sviesti būs lieliska izvēle īpaši cilvēkiem ar sausu ādu. Douglas ādas skaistuma eksperti piebilst, ka noteiktas nomierinošas formulas var būt ļoti labi piemērotas arī jutīgas ādas nomierināšanai.

Neatkarīgi no tā, vai vēlies gaisīgu ķermeņa sviestu raupjas ādas mīkstināšanai, vai parabēnus nesaturošu formulu, kas ir bagātināta ar dabīgām sastāvdaļām, piedāvājam izvēlei labākos ķermeņa sviestus, kas ļaus novērst ziemas periodā izveidojušos ādas sausumu.

Ķermeņa sviests Kiehl’s Creme de Corps Soy Milk & Honey Whipped Body Butter. Kiehl’s ir pazīstams ar tā krēmveidīgo avokado acu kopšanas līdzekli un iedarbīgo sejas eļļu, bet arī tā ražotais ķermeņa sviests ir tikpat labs. Šai sojas piena un medus formulai ir gaisīga tekstūra, un tā nodrošina 24 stundu mitrināšanu, pateicoties sastāvā esošajam šī un hohobas sviestam, kā arī glicerīnam, kas efektīvi iedarbojas kopā, saglabājot mitrumu ādā.

Ķermeņa sviests Weleda Skin Food Body Butter. Weleda Skin Food līnijas fani varētu atpazīt šo ķermeņa sviestu, kura augu izcelsmes sastāvdaļu saraksts ir līdzīgs tā populārajiem roku krēmiem. Ķermeņa sviests ir papildināts ar saulespuķu eļļu ar augstu linolskābes saturu, kas atjauno ādu.

Ķermeņa sviests Clinique Deep Comfort Body Butter

Vēl viena dermatologu apstiprināta izvēle ir Clinique bagātīgās formulas ķermeņa sviests, kas patīkami iesūcas ādā, nepadarot to lipīgu. Šī sviests (produkta galvenā sastāvdaļa) lieliski notur mitrumu ādā, pateicoties tā augstajai neaizstājamo taukskābju koncentrācijai, savukārt tā dabiskās pretiekaisuma īpašības nomierina sausu, apsārtušu un kairinātu ādu.

Ķermeņa sviests ESTELLE & THILD Organic Certified Tangerine Nourishing Body Butter, Vanilla Tangerine. Īpaši barojošais un mīkstinošais Estelle & Thild vaniļas un mandarīnu barojošais ķermeņa sviests maksimāli mitrina sausu ādu, vienlaikus saglabājot ādas mitruma līmeni un elastību. Šis ķermeņa sviests ar maigu vaniļas un mandarīnu aromātu iegūst savu barojošo spēku no šī sviesta, hohobas un saldo mandeļu eļļas, padarot ādu maigu un zīdainu.

Ķermeņa sviests Biotherm Beurre Corporel Intensive Anti Dryness Body Butter. Atjauno un aizsargā sausu ādu no ārējās vides ietekmes. Uzlabo ādas mitruma līmeni un pasargā to no turpmākas negatīvas ietekmes, pateicoties nomierinošā ķermeņa sviesta bagātīgajai formulai.

Ķermeņa sviests Lancôme Nutrix Royal Body Butter

Nutrix Royal ķermeņa sviests ir piemērots sausas ādas ikdienas kopšanai. Tā formula ātri iesūcas ādā, barojot un mitrinot ādu un padarot to patīkami mīkstu. Royal Lipidéum™ peru pieniņa komplekss saglabā ādas mitruma līmeni un papildina tās dabiskās lipīdu rezerves (mitrumu saistošās tauku šūnas, kas atrodas ādā). Satur šī sviestu, kas ir viena no efektīvākajām sastāvdaļām ādas sausuma novēršanai. Savukārt sastāvā esošie kastaņu peptīdi veicina dabisko ādas lipīdu veidošanos.

Ar plašāku produktu klāstu ķermeņa mitrināšanai un barošanai, var iepazīties šeit

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv