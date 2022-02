Mājas SPA: kuras ir populārākās skaistumkopšanas ierīces

Pēdējos gados cilvēki ir guvuši daudz iemaņu, kā rūpēties par sevi pašiem, un sejas ādas, matu un ķermeņa kopšana mājas apstākļos jau kļuvusi par ikdienu. Ja nevarat apmeklēt kosmetologu klātienē, ilgojaties pēc spa procedūrām vai gribat izveidot skaistu frizūru, taču friziera apmeklējumam nav laika vai iespēju, to visu var viegli paveikt mājās.

Sejas ādas kopšanas, matu veidošanas, masāžas un citu skaistumkopšanas ierīču klāsts ir ļoti plašs, tāpēc svarīgi tās izvēlēties atbilstoši savām individuālajām vajadzībām.

Lūk, pārskats par visbiežāk izmantotajām skaistumkopšanas ierīcēm.

Sejas ādas kopšana

Āda kļūst veselīgāka un skaistāka, ja to pareizi tīra. Lai pareizi attīrītu ādu, ir jāizvēlas piemēroti tīrīšanas līdzekļi, taču papildus tam ir vairākas ierīces, ar kurām procedūras laikā var atvērt un attīrīt sejas poras. Viena no populārākajām izvēlēm kosmētiskajā sejas ādas kopšanā ir sejas saunas jeb pirtis. Sejas sauna atver ādas poras, bagātīgi to mitrina un stimulē asinsriti. Mājas SPA efektu vēl vairāk pastiprina ēterisko eļļu izmantošana, kas gan atslābina prātu, gan nomierina dvēseli.

Vēl viena ne mazāk populāra ierīce sejas ādas kopšanai ir poru un melno pumpu vakuuma tīrītājs – risinājums dziļai sejas tīrīšanai, kas ļauj efektīvi iztīrīt poras un ātri likvidēt komedonus jeb melnos punktus. Ja sejas poras ir tīras un veselīgas, āda izskatās skaista un starojoša.

Lai atbrīvotu ādu no netīrumiem, liekajiem taukiem, atmirušajām ādas šūnām, rūpīgi iztīrītu poras un nekairinātu ādu, var izvēlēties arī daudzfunkcionālus sejas tīrīšanas aparātus, kas vienlaikus attīra un masē sejas ādu. Tā būs vienmērīga un atjaunosies efektīvāk, ja šo ierīci lietosiet ikdienā – no rīta un vakarā. Ar šādu ierīču palīdzību varēsiet arī labāk iemasēt sejas ādā kopšanas līdzekļus. Jāatceras, ka ādas mitrināšana ir īpaši svarīga, lai palēninātu tās novecošanos.

Sejas masāža

Kas gan ir spa bez masāžas? Sejas masāža ir ļoti svarīga sejas kopšanas rutīnas sastāvdaļa. Masāžu var veikt no rītiem, lai pamodinātu ādu, piešķirtu tai mirdzumu un svaigumu, kā arī vakaros, lai atslābinātu saspringtos muskuļus. Izmantojot sejas masāžas ierīci, arī sejas attīrīšanas līdzekļi ātrāk un dziļāk iesūksies sejas ādā.

Šobrīd pieejama diezgan plaša elektronisko masāžas ierīču izvēle, kas kvalitatīvi pilda savu funkciju un kam ir draudzīga cena. Lai gan daudzos kosmētikas līdzekļu komplektos iekļauts nefrīta sejas masāžas rullītis, arvien lielāku popularitāti gūst elektroniskās ierīces. Strauji attīstoties tehnoloģijām, parādās inovatīvas masāžas ierīces, kas apvieno dažādas ādu stimulējošas tehnoloģijas, piemēram, EMS impulsus, radioviļņus un fotonu gaismas terapiju. Šīs tehnoloģijas uzlabo ādas stāvokli un samazina dažādas problēmas – novecošanās pazīmes, krāsas maiņu vai rētas. Masāža palīdz atjaunot ādas gludumu, elastību un zaudēto mirdzumu, uzlabo asinsriti un vielmaiņu, veicina ādas reģenerāciju un uzlabo sejas ovālu. Masāžas ierīce palīdz arī samazināt pigmentācijas izmaiņas, iekaisumu un pūtīšu bojājumus.

Īpaši populāras ir V-veida elektroniskās masāžas ierīces, kas pielāgojas sejas formai un pēc efektivitātes ir līdzvērtīgas profesionālām procedūrām. Ar šādu ierīci var masēt jebkuru ķermeņa daļu – seju un kaklu, zodu, plecus, krūtis, rokas, vidukli, sēžamvietu un augšstilbus. Šīs ierīces ir ūdensizturīgas un var kļūt par lielisku spa alternatīvu karstā vannā. Pēc ekspertu domām, regulāra masāžas ierīces lietošana vismaz 2–3 minūtes katru dienu var piešķirt ādai vitalitāti un mirdzumu.

Matu kopšana

Lai mati būtu veseli un spīdīgi, var lietot ne tikai to kopšanas līdzekļus, bet arī noteiktas ierīces. Fēnu, taisnotāju vai lokšķēres mūsdienās var atrast teju katrā mājā. Taču, kad runa ir par jaunas ierīces iegādi, rodas jautājums – ko un kā izvēlēties, ja piedāvājums ir tik liels?

Kā norāda eksperte Anastasija Muravjova, izvēloties matu kopšanas ierīces, jāņem vērā vairāki aspekti. Piemēram, izvēloties fēnu, svarīgi noskaidrot, kāds sildelements tajā izmantots. Ierīces ar iebūvētu keramisko sildelementu parasti ir augstas kvalitātes, nodrošina matiem spīdumu un pasargā tos no karstuma negatīvās ietekmes, noslēdzot mata kutikulu un saglabājot tajā mitrumu.

Domājot par taisnotājiem un matu lokšķērēm, svarīgākais pievērst uzmanību to virsmas materiālam. Mati ir jutīgi pret karstumu, tāpēc ir svarīgi izvēlēties ierīci, kas ne tikai palīdz iegūt ideālu frizūru, bet arī saudzē matus. Kvalitatīvu plākšņu izgatavošanai tiek izmantoti tādi materiāli kā keramika, turmalīns vai teflons.

Nevēlamo matiņu likvidēšana

Nevēlamo matiņu likvidēšanā ir tiešām daudz alternatīvu – vasks, dažādu veidu skuvekļi un epilatori. Ja kādreiz foto un lāzerepilāciju varēja veikt tikai salonos, tad šobrīd pieejamas ierīces, ar kuru palīdzību arī epilācijas process veicams mājas apstākļos. Epilācija noteikti ir daudz efektīvāka par depilāciju, jo šajā procedūrā tiek likvidēta matiņa sakne, tādēļ šis veids ļauj no nevēlamajiem matiņiem atbrīvoties uz ilgāku laiku. Tas gan nav lēts prieks, bet noteikti atmaksāsies ilgtermiņā. Ar laiku, izmantojot matu noņemšanai gan lāzeru, gan fotoepilatorus, pamanīsiet, ka tie aug lēnāk un matiņu daudzums samazinās, tādēļ tieši šie epilatoru veidi šobrīd ir sevišķi pieprasīti, norāda Anastasija Muravjova.

