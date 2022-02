Omīšu iecienītās bērnu audzināšanas metodes mūsdienās izklausās pēc īstas nežēlības

Biedēšana un draudēšana

Lai bērns būtu paklausīgs un darītu to, ko viņam liek, vecāki mēģināja viņam iedzīt bailes, lai gan tā bija acīmredzama emocionāla vardarbība. Galu galā bailes tikt atdotam čigāniem, aizvestam uz bērnunamu vai būt tam, kurš māti iedzen kapā, var atstāt pēdas cilvēka psihē, kļūstot par noslēgtības un bailīguma cēloni, raksta portāls novate.ru.

Tagad daudziem vecākiem ir skaidrs, ka bērna psihe ir daudz svarīgāka par viņa it kā slavējamo uzvedību, tāpēc nevajag savu atvasi biedēt, bet ar viņu pēc iespējas vairāk runāt. Šāds bērns noteikti jutīsies laimīgāks un, iespējams, būs arī paklausīgāks. Ja tavam bērnam ir bail no tumsas, ieliec viņa istabā naktslampiņu. Ja viņš runā pretī un iespītējas, nežēlo savu laiku un enerģiju, lai izrunātos un tiešām noskaidrotu, kāpēc viņš to dara.

Likšana stūrī

Pēc elementāriem pieklājības likumiem, konflikti jārisina tikai privātā vidē. Diemžēl bērni bieži tika likti stūrī klases vai ciemiņu priekšā. Šī metode ir novedusi pie veselām bērnības traumām, kuru rētas pat ar psihoterapijas palīdzību ne vienmēr pilnībā var sadziedēt.

Kuram gan patiktu, lai dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedre sāktu risināt attiecības vai rīkot scēnu citu cilvēku klātbūtnē? Un tieši tāpat jūtas bērni - pazemoti, ka viņi tiek sodīti svešu cilvēku klātbūtnē. Tikai pazemojums bērnam sāp simtreiz vairāk nekā pieaugušajam. Diemžēl ne tik sen kaktā pirmklasnieki tika likti pat par to, ja, mācoties rakstīt, viņiem burtu vietā sanāca neglīti ķeburi. Šķiet, vismaz šajā ziņā kaut kas ir mainījies.

Uzslava par labām un sods par sliktām atzīmēm

Iedomājieties meiteni, kuru māte vienmēr slavēja par labām atzīmēm! Taču labas sekmes viņai bija tikai humanitārajos priekšmetos. Par ko viņa kļuva? Protams, viņa pabeidza Filoloģijas fakultāti un kļuva par izcilu svešvalodu skolotāju.

Taču par to, ka viņa nesaprot matemātiku, māte meiteni skolas gados ir pat pērusi. Bet vai viņai dzīvē bija vajadzīgas šīs specifiskās matemātikas zināšanas? Īpaši ne. Tāpēc šobrīd ir svarīgi, lai cilvēki, kas audzina bērnus, īpaši postpadomju valstīs, saprastu, ka visa civilizētā pasaule jau sen ir pārgājusi uz profila izglītību. Ka pusaudži paši var izvēlēties, kurai jomai viņi vēlas pievērsties. Un bērnus nevajadzētu sodīt par sliktām atzīmēm. Visticamāk, viņiem neveicas tikai tajās lietās, uz kurām viņiem nav talanta un intereses, un tas nekādā veidā neietekmēs viņu izredzes kļūt par lieliskiem profesionāļiem sirdij tīkamā darbā.

Kaitinošs ieradums bērniem pieskarties un skūpstīt

Pieskārieni bērnam var būt nepatīkami. Viņus var kaitināt pārmērīga skūpstīšana, apķeršana, kutināšana, matu bužināšana - pat ja cilvēki, kas šādi izrāda mīlestību, ir viņu omīte, krustmāte vai citi radinieki.

Galvenais iemesls tam ir - nav attiecīga noskaņojuma. Arī pieaudzis cilvēks nevēlētos nonākt fiziskajā kontaktā pret paša gribu. Tādējādi bērnam ir tiesības protestēt pret šādu uzmanības paušanas veidu: galu galā viņam, tāpat kā pieaugušajam, ir savas personīgās robežas.

Uzspiesti dzimumu stereotipi (īpaši zēniem)

Mūsdienās arvien vairāk tiek apšaubīta jebkādu radikālu dzimumu stereotipu uzspiešana bērniem. Bērnam ir jādara tas, kas viņam patīk. Ja puika ir izteicis vēlmi gatavot ēst, palīdzi viņam iemācīties kaut ko pagatavot virtuvē. Jau no mazotnes taisiet ēst abi kopā, uztici dēlam mazus, vienkāršus darbiņus. Ja meita vēlas mācīties, kā taisīt remontu, ņemt āmuru un sist naglas - nekādu problēmu, lai viņa to dara. Neraugoties uz šīm izvēlēm, bērni joprojām paliks tādi, kādiem viņiem ir lemts būt, tāpēc vecāku vissvarīgākais uzdevums ir ļaut saviem bērniem darīt to, kas viņiem patīk.

Runājot par glāstiem un mīļumu, jāteic, ka visi bērni vēlas piedzīvot maigumu, neatkarīgi no viņu vecuma un dzimuma. Kad viņi zina, ka ir mīlēti, viņi jūtas laimīgi, vairāk pārliecināti par savām spējām. Uzskats, ka zēns jāņem klēpī pēc iespējas retāk, pretējā gadījumā no viņa neizaugs īsts vīrietis, ir pilnīgi aplams.

