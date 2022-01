"Kerija neko nevelk divreiz" - stila pērles un dīvainības Kerijas Bredšovas garderobē

Nesen pirmizrādi piedzīvojis seriāla turpinājums "And Just Like That", kurš jau paguvis izraisīt krietnu ažioāžu. Taču, kamēr daudzas skatītājas Latvijā vēl tikai gaida tikšanos ar iemīļotajām varonēm, atskatāmies uz stila pērlēm "Seksa un lielpilsētas" galvenās varones žurnālistes Kerijas Bredšovas garderobē.

Piecu dolāru svārki

Šo Kerijas Bredšovas tēlu no seriāla ievadkadriem atpazīs pat tie, kuri nav redzējuši nevienu epizodi. Ikdienišķs gaiši rozā krekliņš un par pieciem dolāriem pirkti meitenīgi tilla svārciņi. “Seriāla ievadkadrus apspriedām vairākās sapulcēs. Šovrūmā uz grīdas bija grozs ar drēbēm, un es paņēmu svārkus, ko biju nopirkusi par pieciem dolāriem. Parādīju Sārai Džesikai, un viņai tie patika, atlika tikai pārliecināt producentu. Viņš nesaprata, viņaprāt, piedāvājums bija dīvains. Pārliecināju, ja šovs būs kulta seriāls, tad mums ir nepieciešams kaut kas absolūti oriģināls – tēls, kas neatbilst ne konkrētai sezonai, ne laikam. Tilla svārki uzvarēja,” stāsta seriāla stiliste Patrīcija Fīlda.

Foto: Publicitātes foto

Lēta, bet dārga

Tirkīzzilo baseinu un perfekti balto villu kūrorts Hemptona Kerijai kļuva par iespēju uzvilkt tērpu mežonīgo rietumu estētikā, kas papildināts ar tēla būtiskāko aksesuāru – kaklarotu ar Kerijas vārdu. Arī par to stilistei ir savs stāsts: “Man Ņujorkā ir veikals, un jaunieši bija iecienījuši šādas monogrammas. Parādīju to Sārai Džesikai, un rota kļuva par universālu, ilgi valkājamu izstrādājumu. Tā tagad ir katrai – jaunai, vecai, īsai, garai sievietei.”

Aksesuārs pat izpelnījās uzmanību epizodē, kad Kerija to pazaudēja un, kaut naudas izteiksmē lēta (“Tā nemaksā pilnīgi neko!”), sūkstījās par tā nozīmību, kas atgādina par iepirkšanos ar draudzenēm un simbolizē viņas – brīvās sievietes – dzīvi Ņujorkā.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Sipa Press/ Vida Press

Slikto ziņu avīze

Franču modes nama Christian Dior 2000. gada rudens/ziemas kolekcijas kleitu dizainera Džona Galliāno izpildījumā Kerija seriālā uzvilka divas reizes. Pirmo reizi – 3. sezonas 17. epizodē, satiekot Lieliskā sievu Natašu, otro – seriāla otrajā filmā. “Avīzes kleita! Kerijai tā bija mugurā, kad viņa grasījās atvainoties Natašai. Šo izvēli izdarīju apzināti – sižets motivēja avīzes kleitas izvēli, un Christian Dior izvēlei ir dziļāks pamatojums. Pirmajā sezonā, kad pēdējā epizodē Kerija saprata, ka Lieliskais ir ar Natašu, viņai mugurā bija balta Christian Dior kleita. Tā bija pirmā Dior reize, nākamā – tad, kad viņa devās atvainoties Natašai – atkal Dior. Šajā zīmolā ir kaut kas simbolisks.”

Foto: Greg Allen/Shutterstock/ Vida Press

Vilšanās kleita

Ja starp tērpiem un emocijām varētu vilkt paralēles, daudzus Kerijas tērpus raksturotu vārds – vilšanās. Lūk, dramatiskās mīlas dzīves kulminācija – baltā kleita, kas viņai bija mugurā, kad Lieliskais pameta paša saderināšanās ballīti.

Foto: ©HBO/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/ Vida Press

Tā var tikai Kerija

Ja Kerijas garderobei būtu jāatbild uz jautājumu par stila un kombināciju izvēlēm, tā noteikti atbildētu ar pretjautājumu – kāpēc gan ne?! Viens no piemēriem – ap kailo vēderu ir svārkiem pieskaņota josta, bet efektīgam siluetam – krekla apakšmala aizbāzta aiz krūštura.

Foto: Publicitātes foto

Tērps ar bijušo

Šo plandošo, ziediem nosēto kleitu no Richard Tyler mūsu varone vilka randiņā ar bijušo, ar Lielisko. Tā bija skaista līdz mirklim, kad Kerija, izvairoties no skūpsta, iekrita ūdenī. Epizodes filmēšanai kleita tika sarūpēta divos eksemplāros. Viena nokļuva aktrises garderobē, otra tika ziedota Austrālijas Viktorijas muzejam.

Foto: ©HBO/Courtesy Everett Collection/ Vida Press

Seksīgas sekas

No sliktas situācijas panākt labāko ir viens no Kerijas talantiem. Pēc iekrišanas ūdenī skaisto Richard Tyler ziedu kleitu viņa nomainīja ar bijušā vīrieša kreklu. Protams, tas nav nekāds krekls parastais – Lieliskais valkā zīmola Brioni kreklus. Apjožot to ar Hermes jostu, Kerija ieguva glamūrīgu ikdienas kleitu.

Foto: Publicitātes foto

Miniatūro krekliņu karaliene

Modele Emīlija Ratajkovski nav miniatūro krekliņu pioniere, viņa ir tikai sekotāja, jo jau vairāk nekā pirms desmit gadiem Kerijas arsenālā tie bija visdažādākajās krāsās un siluetos. Pat ar garām piedurknēm, ko valkāt ar svītrainiem Prada svārkiem no 2001. gada pavasara/vasaras kolekcijas un Gucci jostas somu. Viens no seksīgākajiem Kerijas tērpiem, pat ja šajā epizidē Eidens to nenovērtēja, jo bija pārāk aizņemts, flirtējot ar bārmeni.

Foto: Publicitātes foto

Princeses mirklis

Kad seriāla stilistei Patrīcijai Fīldai ir jānosauc favorīts no Kerijas garderobes, viņa nedomājot izvēlas 80 tūkstošus ASV dolāru vērto Parīzes kleitu no Versace modes nama, kas savu uznācienu tā arī nesagaidīja: “Kerija Parīzes viesnīcas numuriņā gaidīja atgriežamies Aleksandru, bet viņš atnāca par vēlu. Kleita ir tik milzīga, ka tā burtiski nosedza visu gultu, tas bija perfekts princeses brīdis.”

Foto: Craig Blankenhorn/HBO

Sliktākā diena labākajā kleitā

Sērija ar nosaukumu An American Girl in Paris un tērps, kas kļuvis par ironiju – labākais tērps, bet sliktākā diena – iekāpt suņa izkārnījumos, tikt tūrista nofilmētai, ēst bageti vienatnē, būt pasaulē romantiskākajā pilsētā bez savas otrās pusītes...

Foto: ©HBO/Courtesy Everett Collection/ Vida Press

Raksturīgākās iezīmes

Kerijas garderobes pamatlikumi – kažokādas mētelis, augstpapēžu kurpes, monogrammas kaklarota un – pats galvenais – Manolo Blahnik kurpes iepirkumu maisā. Tam visam pa vidu – krāsu, apdruku un tekstūru šķietami haotisks sajaukums. “Kerijas stilu iedvesmoja pati Sāra Džesika. Seriāla sezonu skaitam pieaugot, viņa izteica vēlmi vairāk valkāt dizaineru lietas un mazāk trakulību. Bet es personīgi ticēju, ka skatītājiem patīk miksēšana – luksuss un masu tirgus, dizaineru un vintāžas lietas –, jo tas bija kaut kas jauns un interesants, un arī skatītājiem pieejams. Vairāk vēstīt par stilu, nevis par modes dizainu,” savu formulu atklāj stiliste.

Foto: Erik Pendzich/Shutterstock/ Vida Press

Kerijas tēla būtība

Pati Sāra Džesika Pārkere par savu iecienītāko Kerijas tērpu dēvē apģērbu no pēdējās epizodes: “Tilla kleita no Parīzes epizodes pilnībā atspoguļo Kerijas tēlu – tas, ko viņa vēlētos demonstrēt, bet vienmēr beigās saņem sejā pīrāgu. Šim tērpam būtu jāpastāsta daudz – cik smalks, romantisks un graciozs tas ir, un tomēr ne tāds, kā viņa pati bija iztēlojusies.”

Foto: /All Over Press/Vida Press/ Vida Press

Bagātā kundze

Viens no emocionālākajiem un arī ekstravagantākajiem un eklektiskākajiem seriāla mirkļiem bija, kad Kerija pidžamā, ar mirdzošu cepuri un somu, augstpapēžu kurpēs un kažokā skrien pa Ņujorkas ielu kupenām, lai sagaidītu Jauno gadu kopā ar draudzeni Mirandu.

Foto: Startraks/Shutterstock/ Vida Press

Antīkais putniņš

Kerijas neveiksmīgajai kāzu dienai ir viens pozitīvs aspekts – krāšņā Vivienne Westwood kleita. Un putniņš matos. “Tas bija tik skaists! Saprotu, ka kādu tas var aizvainot, par to atvainojos, bet rota ir tapusi sen – pirms manas piedzimšanas. Producents bija šokā, bet viņa nebija klāt, lai pateiktu “nē”. Tikai nomurmināja: “Okei, tev galvā būs putns!” Diemžēl tērpu īres uzņēmums neļāva man to iegādāties. Prasīju, lai nosauc cenu, bet viņi to nepārdeva. Vēl aizvien par putnu uztraucos, nedomāju, ka kāds spēs par to parūpēties tik labi, kā to darīju es,” prāto aktrise Sāra Džesika Pārkere.

Foto: action press/ Vida Press

Madonnas pēdās

Lai gan 80. gadi nebija pati gaumīgākā desmitgade, tā tomēr mums uzdāvināja vienu lielisku zvaigzni – Madonnu. Pēcāk Kerija Bredšova Madonnas tēlu vēlreiz reanimēja seriālā, un tas bija patiesi iespaidīgi.

Foto: Charles Sykes/Shutterstock/ Vida Press

Grieķu dieviete Ņujorkā

Kerija, zīmola Halston kleitā ierodoties uz “balto ballīti” Hemptonā, izskatījās gluži kā atdzimusi grieķu dieviete. “Šo kleitu ieguvām no vintāžas pārdevēja, un tā aizsāka Halston ideju. Kad meitenes bija Tuvajos Austrumos, tēli atgādināja lidojošos paklājus, bet Ņujorkai ir nepieciešams šāds vienkāršs, elegants šiks. Halston ir Ņujorka! Šī kleita piestāv tikai Kerijai un Sārai Džesikai – aiz katra izdomāta varoņa slēpjas īsts cilvēks, un mans mērķis ir atrast paralēles starp tēlu un īsto personu, neko no jauna neizgudrot,” atklāj stiliste.

Foto: CAMERA PRESS/Tina Paul / Vida Press

J’adore Dior

“Gan es, gan Sāra Džesika mīlam Galliāno. Un tā kā es mīlu arī viņa radītās drēbes, izmantoju tās daudz un bieži. J’adore Dior ir vintāžas krekliņš, un, lai neizskatītos garlaicīgi vai pierasti, tēlu papildināju ar krinolīna svārkiem. Meinstrīms ar luksusu tiek kombinēts tāpēc, ka tāda ir Kerija. Vienmēr pastāvu uz to, ka jūsu oriģinalitāte ir jūsu personīgais stils. Un Kerijas dēļ par to cīnījos,” izvēli pamato Patrīcija Fīlda.

Foto: New Line Cinema/Hbo/Village Roadshow/Kobal/Shutterstock/ Vida Press

Mīļākās sandales

Tā kā Kerija nav no tām, kura atkārtoti valkā vienu un to pašu modes preci, kāds sandaļu pāris ir kļuvis vēl jo īpašāks: “Kerija neko nevelk divreiz. Bet, kad uzņēmām pirmo filmu, es Sārai nopirku gladiatoru stila Christian Dior sandales. Viņai tās patika tik ļoti, ka ikreiz, kad bija nepieciešami apavi, viņā ķērās tieši pie šīm. Nācās atgādināt, ka Kerija neko divreiz nevalkā. Atrunāt neizdevās, un šīs kurpes aizsāka tendenci, kas ir aktuāla vēl aizvien,” saka stiliste.

Foto: Kristin Callahan/Everett Collection / Vida Press

Foto: Startraks/Shutterstock/ Vida Press

