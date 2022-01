Olga Kambala: “Es negribu novecot!”

12 Foto Kaspars un Olga Kambalas - viens no spilgtākajiem Latvijas pāriem +8 Skatīties vairāk

Olga nesmādē dažādas kosmētiskas procedūras. Piemēram, regulāras botoksa jeb botulīna injekcijas viņa veic jau kopš 30 gadu vecuma – nu jau būs desmit gadu, kad Olgas seja šādi tiek uzlabota. Interesanti, kāpēc tas nepieciešams sievietei, par kuras dabisku daiļumu jau parūpējusies pati daba? To telekanāla "STV Pirmā!" šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne atklājusi žurnālam "Kas Jauns".

"Sievietēm ir svarīgi izskatīties labi, un es neesmu izņēmums," atklāta ir Olga Kambala. (Foto: https://www.instagram.com/lukisa04/)

Ar botoksu uz tu

“Man negribas vizuāli novecot! Kas tajā slikts? Un man ir vienalga, ko par to domā citi. Sievietēm ir svarīgi izskatīties labi, un es neesmu izņēmums. Man patīk, kā tagad izskatos, es esmu ar sevi apmierināta, un tas man ir ļoti būtiski. Kāpēc man būt ar krunkainu seju un sirmiem matiem, ja to var novērst? Ja es visas šīs procedūras neveiktu, es izskatītos daudz citādāk un diez vai būtu ar to apmierināta,” atbild Olga, kura divreiz gadā veic botoksa injekcijas.

Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva

Viņa botoksu sāka injicēt jau tad, kad tas it kā īsti nemaz nebija vajadzīgs. “Es arī dabiski ļoti labi izskatījos! Man nebija ne sejas defektu, ne grumbu, ne kompleksu par savu izskatu. Es izskatījos lieliski, man bija liela piekrišana, jutos skaista. Bet es gribēju iesaldēt šo skaistumu,” paskaidro Olga, piebilstot: “Un, lai ar gadiem to visu saglabātu, nepieciešamas botulīna injekcijas, turklāt tās jāsāk veikt jau tad, kad esi vēl jauns, nevis kad viss nokarājies, tad jau jāguļas zem skalpeļa. To pirms desmit gadiem izskaidroja plastikas ķirurgs, kurš veica man krūšu koriģējošo operāciju.”

Olga Kambala arī pirms desmit gadiem, kad vēl nebija uzsākusi regulāras botoksa injekcijas sejā, izskatījās lieliski. (Foto: no privātā arhīva)

Toreiz Olga pēc krūšu pacelšanas operācijas ķirurgam cita starpā pavaicājusi, kad viņai vajadzētu kaut ko darīt arī sejai. Un profesionāļa atbilde Olgu šokējusi. “Viņš teica: “Sen jau vajadzēja!” Biju šokā, gandrīz vai apvainojos – kā, vai tiešām esmu neglīta, vai tiešām man savos 30 gados ir kaut kādi vizuāli defekti?! Izrādās, nē! Viņš paskaidroja, ka ik mazākā krunciņa ar gadiem kļūs tikai dziļāka un lielāka, tāpēc, lai šo procesu apstādinātu un krunku veidošanos “iesaldētu”, nepieciešamas botulīna injekcijas. Tā es arī sāku. Starp citu, kad pēc desmit gadiem aizgāju pie viņa uz konsultāciju, viņš teica, ka manā sejā desmit gados nekas nav mainījies – botoksa laiks nav pamanāms!”

Plānos jauni krūšu implanti

Interesanti, ka Olga, kas aktīvi nodarbojas ar fitnesu, sev veikusi pat fillera injekcijas sēžamvietā! “Tāpat kā ar injekcijām var “uzpumpēt” lūpas, tā arī var “uzpumpēt” dibenu. Man bija iespēja reklāmas nolūkos bez maksas šo procedūru veikt – kāpēc gan nē?!” stāsta Olga un uz jautājumu, vai viņa pēc tam pati jutusi kādas atšķirības, godīgi atbild: “Minimāli! Tā kā esmu trenēta sieviete un mans dibens jau tāpat izskatās labi, tad uzkrītošas atšķirības nebija. Taču sievietēm, kuras nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, gan es to ieteiktu izdarīt.”

Olga pēdējos gados nopietni aizrāvusies ar fitnesu, un viņai patiešām ir trenēts ķermenis. (Foto: no privātā arhīva)

Lai arī kādam šķistu, ka Olga to vien darījusi, kā ar plastisko ķirurģiju uzlabojusi savu izskatu, tā nav – līdz šim vienīgā operācija bijusi krūšu korekcija. Un tagad viņas plānos ir to veikt vēlreiz. “Pagājuši jau desmit gadi, kopš man bija krūšu pacelšanas operācija, un nu pienācis brīdis atkal krūšu formu uzlabot. Vienkārši jānomaina implanti,” teic Olga, piebilstot, ka ne jau kaut kādu savu untumu dēļ veikusi krūšu plastisko operāciju: “Es taču esmu mamma trim bērniem, un pēc trešās meitas piedzimšanas krūšu forma izmainījās. Sievietei arī pēc bērnu laišanas pasaulē ir svarīgi izskatīties labi!”

Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva

Bez jauna deguna nekādi!

Olga domā arī par deguna korekciju. Kāpēc? “Nav jau tā, ka man kaut kas nebūtu kārtībā ar degunu, tam nav ne vainas,” sāk skaidrot Olga, kura par deguna plastisko operāciju aizdomājusies jau sen: “Bet to vajadzētu izdarīt līdz 50 gadu vecumam, jo daudzām Holivudas zvaigznēm, kuras savos 50 gados izskatās lieliski, ir ķirurģiski pārtaisīti deguni. Un tas ir fakts – ja gribi izskatīties jaunāka, nāksies mazliet pielabot savu degunu. To iesaka arī plastikas ķirurgi.”

Viņa to domā darīt Turcijā, jo tur ir liela pieredze konkrētajā jomā, kā arī cenas ir pieejamākas un serviss augstā līmenī. “Tur šādas operācijas veic kā konveijerā, meitenes no visas pasaules brauc uz Turciju un mājās atgriežas ar patiešām skaistiem deguniem. Nesen ar Kasparu bijām Turcijā, un mūsu viesnīcā redzējām ne vienu vien meiteni ar nupat kā operētu degunu. Starp citu, Kaspars savu lauzto degunu arī operēja tieši Turcijā,” atklāj Olga Kambala.

Nekā nosodoša

Gan Olgas vīrs Kaspars, gan viņas meitas atbalsta Olgas rūpes un centienus vizuāli nenovecot. Un Olga ir neizpratnē, kāpēc pie mums cilvēki uz to raugās nosodoši.

“Esmu pārsteigta, ka pie mums Latvijā neatbalsta plastiskās operācijas, kosmētiskās injekcijas. Kas tajās slikts?! Kāpēc meitene nevarētu sev palielināt krūtis, ja viņa tā jūtas emocionāli labāk? Piemēram, Dienvidkorejā meitenēm labākā dāvana 18 gadu vecumā ir, ja vecāki viņām uzdāvina krūšu palielināšanas operāciju. Pilnīgi nopietni! Nevis automašīna, bet lielākas krūtis! To zinu tāpēc, ka mana meita Korejā kādu laiciņu dzīvoja. Pie mums šajā jomā joprojām ir zināma aprobežotība, lai gan citur pasaulē šāda skaistuma industrija darbojas jau desmitiem gadu,” savu viedokli izsaka Olga Kambala, cita starpā piebilstot: “Esmu pārliecināta, ka Latvijas basketbolista Jāņa Timmas mīļotā sieviete Anna Sedokova [Ukrainas dziedātāja, Krievijas šovbiznesa zvaigzne – KJ] ir veikusi sev vēderpreses plastisko operāciju. Kāpēc man tā šķiet? Tāpēc, ka es lieliski zinu, kā izskatās dabiski uztrenēta vēdera muskulatūra un kāda tā ir mākslīgi iegūta. Turklāt es ziņkāres pēc apmeklēju pasaules plastikas ķirurgu interneta mājaslapas un Instagram kontus, kur regulāri tiek publicētas fotogrāfijas ar veiktajām operācijām, ar attēliem pirms un pēc tām. Un Annai vēderiņš izskatās gluži kā šajās fotogrāfijās pēc operācijām.”

Bet tas nav nekas slikts, uzsver Olga Kambala. Viņa teic: ja cilvēks ar treniņiem nevar vai negrib iegūt tādu izskatu, kā vēlas, tad plastiskajai ķirurģijai nav nekādas vainas. Taču tauku atsūkšanu gan viņa kategoriski neatbalsta. “Nesen man divas draudzenes šo procedūru izdarīja. Ak Dievs! Tā taču ir bīstama. Labāk jau aizšūt sev muti, lai mazāk ēstu, nekā atsūkt taukus, ja citādi no tiem nespēj atbrīvoties,” kategoriska ir Olga Kambala.

Foto: Publicitātes foto

