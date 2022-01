Princeses, politiķes, iedvesmotājas... Pasaules stilīgāko līderu tops

Modernas tradīcijas

Šeiha Moza ir ne tikai Kataras bijušā valdnieka Hamada Binhalīfa Altānī (Hamad bin Khalifa Al-Thani) otrā sieva un septiņu bērnu māte, bet arī dažādu Kataras sociālo fondu dibinātāja, priekšsēdētāja un ANO sūtne, konglomerāta Quatar Luxury Group un modes zīmola jauno modes dizaineru atbalstam Qela izveidotāja.

Izsmalcinātā Austrumu skaistule ir izpelnījusies modes dizainera Džuliena Makdonalda uzslavu kā mūsdienu Džekija Kenedija. Izvēloties tērpus, viņa apvieno Kataras modes zīmolu (Wadha Al Hajri) un starptautisku luksusa modes namu (Chanel, Hermes, Jean Paul Gaultier, Valentino u. c.) darinājumus un galvā vienmēr liek turbānu.

“Mode ir manas garīgās veselības zāles. Kad esmu nogurusi, eju cauri skapjiem un kombinēju lietas. Pati sev esmu stiliste, jo neesmu atradusi cilvēku, kurš saprastu, ko vēlos. Mans stils respektē tradīcijas un tajā pašā laikā ir moderns un praktisks,” rezumē Šeiha Moza.

Mode ir politika

Vienai no ASV vēsturē ikoniskākajām sievietēm, bijušajai ASV pirmajai lēdijai Mišelai Obamai sasniegumu saraksts ar darbiem nākamās paaudzes labā ir garš. Nesavtīgā Mišela ir popularizējusi arī ASV modes dizainerus (daži zīmoli – Thakoon, Brandon Maxwell, Cushnie et Ochs) un, kopš 2009. gada inaugurācijas ballē ieradās Jason Wu tērpā, ir neoficiāli kronēta par ASV modes karalieni.

Teju katras jaudīgas sievietes komandā ir talantīgs stilists, un Mišela Obama nav izņēmums – kopš 2010. gada tā ir Meredita Kūpa, kuru Mišela dēvē par savu “māsu, draudzeni, meitu, visu, visu”. “Mode nosaka to, kā sieviete tiek uztverta. Tas nav pareizi, bet tas ir patiesi. Mode ir jāizmanto savā labā, nekļūstot par tās upuri. Varu teikt būtisku runu, bet cilvēki pamanīs tikai kleitu. Okei, tad izmantosim to, ko cilvēki pamana, un demonstrēsim, ko vēlamies, – mūsdienīgu domāšanu, jauniešus un dažādību,” modes spēku apzinās Mišela.

Profesionāļa rokās

Bijušo literatūras skolotāju, Francijas pirmo lēdiju Brižitu Makronu nekad neizdosies redzēt brīvi krītošos siluetos vai izteiksmīgos ziedu rakstiem rotātos tērpos – viņa, tāpat kā daudzas franču sievietes, ir minimālisma cienītāja.

Makrona dievina tumši zilus kostīmus, augstus papēžus un superpiegulošas bikses no zīmola Saint Laurent un par savu draugu dēvē Louis Vuitton radošo direktoru Nikolā Geskjēru: “Vienmēr esmu īpašu uzmanību pievērsusi tam, kā sevi reprezentēju. Nekad neiziešu no mājas paviršā apģērbā un neieveidotiem matiem. Man bieži trūkst ideju, ko vilkt, un tāpēc Nikolā ir sakārtojis manu garderobi katram dzīves mirklim.”

Elegances iemiesojums

Kopš 1999. gadā 28 gadu vecumā Ranja Al Abdullaha kļuva par Jordānijas karalieni, viņa tiek cildināta kā mūsdienīgas elegances iemiesojums.

Karalienes Ranjas garderobi veido gan vadošo luksusa modes namu – Givenchy, Valentino, Elie Saab –, gan jauno modes dizaineru – Antonio Berardi, Huishan Zhang, Peter Pilotto – tērpi. Savukārt aksesuāru favorīts ir zīmols Amina Muaddi. Ceļojot Jordānijas karaliene izvēlas tērpus, kas reprezentē viņas valsti, un viena no viņas mīļākajām krāsām esot sarkanā, kas koši mirdz arī Jordānijas karogā.

Vienkāršā klasika

Viena no 90. gadu supermodelēm, mūziķe un bijusī Francijas pirmā lēdija Karla Bruni-Sarkozī ir profesionāle, kura tā arī nekad nav šķīrusies no savas modes ģimenes – 2019. gadā viņa pozēja Burberry reklāmas kampaņā un defilēja, prezentējot Versace 2018. gada pavasara/vasaras kolekciju.

Lai gan viņa dievinot tādus stila hameleonus kā mūziķe Lady Gaga, Karla Bruni savu stila izjūtu raksturo ar vārdu “vienkāršība”: “Man patīk klasika. Tā kā nāku no modeļu pasaules, visērtāk jūtos apģērbā, kas mijiedarbojas ar ķermeni. Mums visiem ir kāds tēls, un ne jau tikai tāpēc, ka visiem ir telefoni un sociālie tīkli, tas ir tāpēc, ka mūsu dvēselēs ir ierakstīts tas, ko cenšamies pateikt apkārtējiem.”

Neverbāla komunikācija

Kā Džekija Kenedija kļuva par viselegantāko ASV pirmo lēdiju? Viņa izlēma neslēpt savu personisko stila izjūtu un identitāti un kļūt par tādu modernu sievieti, kāda vēlējās būt. Uzticoties profesionāļiem, viņa noalgoja modes dizaineru Oļegu Kasīni, kurš kļuva par autoru unikālajam, tā sauktajam Jackie look un pats iemantoja pseidonīmu – Stila sekretārs.

Jackie look ātri kļuva par sensāciju – sievietes visā pasaulē apgrieza matus līdz zodam, uzvilka miniatūras cepurītes un uzlika pārlielas saulesbrilles. Ārvalstu vizītēm Kasīni radīja specifiskus, katrai valstij atbilstošus tērpus, lai maigā, neverbālas komunikācijas veidā vieglāk un ātrāk “uzrunātu” publiku.

Empātiskā provokatore

Velsas princese Diāna – prinču Viljama un Harija māte, karaliskās ģimenes locekle, sabiedrības dāma, sociālā aktīviste, cilvēku princese, zīmola Christian Dior somas Lady Dior iedvesmas avots... Princeses attiecības ar modi bija nebēdnīgas, viņa eksperimentēja, riskēja, bija pirmā karaliskajā ģimenē, kura vakara pasākumos tērpās biksēs un smokinga žaketē – princesēm netipiskos komplektos.

Tajā pašā laikā Diāna apzinājās modes spēku, un aizjūras vizītēs viņas tērpi simbolizēja konkrēto vietu (piemēram, Saūda Arābijā tērps ar zelta piekūniem), filantropiskās vizītēs, lai demonstrētu pieejamību – košas un priecīgas krāsas, bērnu izklaidei slimnīcās – masīvas rotaslietas; pat audumu izvēle bija empātijas zīme – apciemojot neredzīgo slimnīcas, viņa izvēlējās silto un taktilo materiālu samtu.

Kreklkleitu hercogiene

Modes meklētāja Lyst 2019. gada apskatā aktrise, bijusī Saseksas hercogiene Megana Mārkla tika nodēvēta par gada ietekmīgāko modes ikonu (pieprasījums pēc kreklkeitām, ko viņa valkāja Āfrikas apmeklējuma laikā palielinājās par 45%).

Kopš pievienošanās karaliskajai ģimenei Megana ir pārskatījusi savas modes izvēles un atvadījusies no Holivudas smalkajām kleitiņām, lemjot par labu smagnējākiem, konservatīvākiem un elegantākiem tērpiem. Tiesa, viņa nav iztikusi bez karaliskā protokola pārkāpšanas un jauneklīgāku, mazāk zināmu zīmolu “reklamēšanas”, piemēram, Strathberry un Sentaler.

Šalle individualitātei

Eiropas Centrālās bankas prezidente, franču politiķe, uzņēmēja un juriste Kristīne Lagarda ir savdabīga, klusā modes ikona, kura izmanto šalles un lakatus, lai konservatīvā vidē prezentētu drosmīgāku un relaksētāku tēlu.

Atkarībā no to krāsas, raksta, garuma un apsiešanas veida Lagardas stils variējas no klasikas līdz bohēmai un no romantikas līdz nostalģijai. Ar apģērbu, kas piemērots valkātājas gadu skaitam un ir no vēsturiskajiem franču zīmoliem Hermes un Chanel, viņa nepārkāpj etiķeti un demonstrē izsmalcinātu klasiku.

Pirmā influencere

Paziņojot par saderināšanos ar princi Viljamu 2010. gada 16. novembrī, Keita Midltone bija tērpusies safīra zilā zīmola Issa kleitā. Tiešsaistē tā tika izpārdota 24 stundu laikā, un dzima tā sauktais Keitas efekts. Tolaik sociālo mediju ēra tikai sākās, un Keita kļuva par pirmo stila influenceri mūsdienu izpratnē.

Viņas jājamzirdziņš ir līdzsvara meklējumi starp formālo un ikdienišķo, jauneklīgo un nopietno, glamūrīgo un piezemēto. Kembridžas hercogiene pārraksta karaliskos kodus. Pretēji karalienei Elizabetei, kuras garderobe sastāv no speciāli viņai radītiem tērpiem, vai vīramātei, nelaiķei princesei Diānai, kuras stila definīcija bija luksusa dizaineru zīmoli, Keitas garderobes dominante ir masu apģērbu zīmoli. Pieejamība ir viņas mērķis un sasniegums.

Nacionālais lepnums

Bijusī Libērijas prezidente Elēna Džonsone Sirlīfa 2006. gadā kļuva par pirmo ievēlēto valsts vadītāju Āfrikā un ieņēma šo amatu līdz 2018. gadam. Būdama revolucionāre, par Libērijas dzelzs sievieti dēvētā Sirlīfa noliedza konservatīvus sieviešu stereotipus un arī Rietumu modi.

Savu zemi viņa reprezentēja nacionālajos tērpos, kas ir krāsās un rakstos koši un drosmīgi, un izveidoja kampaņu Wear Your Pride, kas paģērēja, ka valdības darbinieki vismaz reizi nedēļā valkā apģērbu, kas tapis Libērijā.

Ar ziediem matos

Mjanmas demokrātijas līdere Auna Sana Su Či vienmēr ir cēli tērpusies tradicionālajā birmiešu blūzē (anyi) un sarongā (longyi). Dārgu aksesuāru vietā viņa matus rotā ar pašas dārzā plūktiem vai cilvēku dāvinātiem ziediem un kājās velk sandales.

Viņas moto ir vienkāršība un pieejamība, un mode, viņasprāt, ir virspusīgs un nebūtisks nieks. Kad reiz kāds žurnālists vaicāja, vai ir kāds, kas palīdz līderei izvēlēties tērpus, sieviete atteicās no komentāriem, atbildot, ka uzvelk to, kas gadās pa rokai.

Izšķērdīgā zagle

Bijušā Filipīnu prezidenta, nelaiķa Ferdinanda Markosa sievas Imeldas modes mīlestība ir skandālu cēlonis. Apvainota valsts apzagšanā un ienākumu slēpšanā, 1986. gadā pametot prezidenta pili, viņa aiz sevis atstāja 508 kleitas, 15 ūdeļādas kažokus, 1000 rokassomu un ap 7500 kurpju pāru (apavi no Chanel, Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo un Christian Dior).

“Es piedzimu ārišķīga. Kādreiz mans vārds Imeldific vārdnīcā apzīmēs ārišķīgu izšķērdību,” reiz viņa pravietiski paziņoja. Tā arī ir – Imeldific jeb Imeldas Markosas sindroms tiek attiecināts uz cilvēkiem, kas nevairās lepoties ar ekstravagantu izšķērdību.

Grācija

Monako princeses un bijušās aktrises Greisas Kellijas stilu raksturoja elegance, vienkāršība un stalta stāja. Būdama stāvoklī ar pirmo bērnu, slēpjot vēderu no paparaci fotogrāfiem, viņa izmantoja zīmola Hermes somu, un ikoniskā Hermes Kelly soma bija dzimusi, kas tāpat kā pati Kellija ir simbols lieliskai gaumei – izsmalcinātībai un sievišķībai.

Tiesa, viņas stils nebija akmenī kalts, tas mainījās atbilstoši laikmeta noskaņojumam – 70. gados rotaļīgāks, 80. gados – bagātīgāks un košāks.

Koncentrēties uz galveno

ASV viceprezidentes Kamalas Harisas stils ir elegants un pārliecinošs. Viņa vienmēr ģērbjas tā, lai tiktu sadzirdēta un uztverta nopietni; tērps nav svarīgākais, tas nedrīkst novērst uzmanību no galvenā.

Harisas garderobē dominē klasiski, vienkrāsaini bikškostīmi un kleitas. Reizēm viceprezidente pārsteidz ar svaigu, jauneklīgu un košu krāsu izvēli. Piemēram, ASV prezidenta inaugurācijas ceremonijā viņai mugurā bija zīmola Christopher John Rogers lillā krāsas tērps.

