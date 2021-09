Meitenēm var būt ļoti grūti pārvarēt kaunu, lai izstāstītu skolotājam, ka viņām ir mēnešreizes. Ja mēnešreizes ir ļoti sāpīgas, ieteicams apmeklēt ārstu un iegūt ārsta zīmi, lai turpmāk mēnešreižu laikā nepiedalītos atsevišķās sporta aktivitātēs. (Foto: Shutterstock)

Mēnešreižu dēļ meitenei ļoti sāp vēders, bet skolotājs tikai pasmejas un liek skriet krosu

Jebkuram pedagogam, neatkarīgi no dzimuma, būtu jābūt zinošam par to, kas ir mēnešreizes un kā rīkoties šādās situācijās. Tā, komentējot kādas portāla Jauns.lv lasītājas situāciju, uzsvēra biedrības "Papardes zieds" psiholoģe Inese Klote. Diemžēl mūsdienu sabiedrībā sievietes reproduktīvais cikls joprojām mēdz būt ar kauna izjūtu saistīts tabu temats, kas apgrūtina runāšanu par to. Tas var radīt nepatīkamas situācijas pusaudzēm.