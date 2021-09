Es biju pret potēm, taču šis gads man lika mainīt domas

Kad sākās Covid-19 pandēmija un parādījās runas par iespējamo vakcīnu, Sofija Strouta bija noskaņota kategoriski pret potes saņemšanu, viņa atklāj portālam Huffpost.com. Pienāca vasara, un līdz ar karstumu parādījās baumas par iespējamām potes blakusparādībām, kas Sofijas nostāju tikai pastiprināja.

Pienāca rudens un līdz ar to jauns uzliesmojuma vilnis, cilvēku skaits, kas inficējas un mirst no Covid-19, turpināja pieaugt. „Es domāju, ka neesmu vienīgā, kas cerēja, ka pa vasaru šī pandēmija beigsies,” viņa saka. "Šajā laikā sapratu, ka man, iespējams, vajadzētu pievērst lielāku uzmanību sarunām par vakcīnu un tā vietā, lai tikai noraidoši kratītu galvu, uzzināt vairāk - un nevis no nejaušiem cilvēkiem sociālajos tīklos, bet gan no īstiem nozares ekspertiem.

Es gribēju neapšaubāmus faktus, reālus skaitļus un objektīvus datus. Es meklēju informāciju, tagad tikai ne no pašpasludinātiem vēstnešiem, bet no epidemiologiem un imunologiem. Tie bija cilvēki, kuri veltījuši savu karjeru, lai izzinātu šos jautājumus, un man nākas atzīt, ka es sāku apšaubīt daudzus savus vecos uzskatus par vakcīnām. Tas nebija tikai par Covid-19, domas mainījās par visām vakcīnām."

Kā es kļuvu par "antivakseri"

"Kad es biju stāvoklī ar savu pirmo bērnu, pirms vairāk nekā sešiem gadiem, es no cilvēka, kas nekad neko daudz nav domājis par vakcīnām, kļuvu par vakcīnu noliedzēju, pretinieku jeb „antivakseri”. Baiļu sēkla manī tika iesēta un laika gaitā tā kļuva tikai lielāka. Man toreiz teica, ka vakcīnas blakusefektu risks ir lielāks par slimības risku. Man teica, ka ārsti gūst labumu no vakcīnām. Man teica, ka mūsu imunitāte spēj tikt galā ar infekcijas slimībām. Bija patiešām grūti saprast, kas ir patiesība un kas nav, es kā jauna māmiņa jutos tik neaizsargāta un nedroša.

Es atceros, ka kāds teica: “Kad esat vakcinējies, jūs to nevarat atsaukt, bet vienmēr var vakcinēties vēlāk”, un tas man patika. Tāpēc es neko nedarīju. Lēmumu pieņemšana man ir izaicinājums, tāpēc izvairīšanās no tiem kļuva par vieglāku un ērtāku izvēli. Atskatoties pagātnē, man liekas, ka tas notika tāpēc, ka es biju jaunā māmiņa, es biju viegli ietekmējama. Es tagad saprotu, kāpēc es toreiz tam ticēju, un man nav kauns par to, tāpat kā man nav kauns par šiem uzskatiem, kas mainījušies pēdējā gada laikā."

Ar laipnu attieksmi

"Es domāju, ka ir daudz maldīgu priekšstatu par cilvēkiem, kuri izvēlas nevakcinēties, un tagad vairāk nekā jebkad agrāk mēs redzam, ka cilvēkus par to nosoda. Lai gan es saprotu, kāpēc kāds ir pret vakcīnām, esmu pārliecināta, ka kaunināšana vai nosodīšana nepalīdzēs viņiem mainīt savas domas. Man bija vajadzīga pandēmija, lai mainītu savus uzskatus par vakcīnām.

Lielākā daļa cilvēku, kuri nevakcinē sevi vai savus bērnus, patiesībā nav pret par vakcīnām kā tādām, viņi vienkārši neuzticas, ka tās, kas mums ir, ir drošas un mums palīdzēs. Viņi vēlas redzēt vairāk pētījumu, ziņojumu, novērojumu."

Sofija iesaka, ka cilvēkiem, kuri atsakās saņemt vakcīnu pret Covid-19, nepalīdzēs jūsu uzbrukumi vai pārmetumi. „Laipnība strādā vienmēr,” viņa saka. Mēs visi cenšamies darīt to, ko uzskatām par pareizu, uzklausīt cilvēkus, kuri, mūsuprāt, runā patiesību, lai mūsu bērni būtu pēc iespējas drošāki. Visu cilvēku mērķi ir līdzīgi - būt drošībā, lai gan vienam tas nozīmē vakcinēties, bet otram tieši nē.

Mana transformācija

"Es no “antivaksera” kļuvu par cilvēku, kas potējas pret Covid-19 un potē arī savus bērnus. Esmu harmonijā ar savu lēmumu un ceru, ka ikviens tā jūtas, lai kāda būtu viņa izvēle. Katrā ziņā ceru, ka cilvēki šajā jautājumā pieņem lēmumu, balstītu uz faktiem un pierādījumiem no reāliem avotiem. Daudzi cilvēki man jautāja, kas mainīja manu prātu, vai tā bija noteikta persona, vai tā bija saslimušo statistika vai kāda specifiska informācija?

Manas domas mainīja tas, ka man pietrūka iemeslu to nedarīt. Kad es sev teicu, ka nevakcinēšos, man bija saraksts ar iemesliem – bailes no blakusparādībām, satraukums par potes efektivitāti, pūļa imunitātes apšaubīšana. Taču tiklīdz es sāku interesēties par "pretējās nometnes" viedokli, mainījās arī mans viedoklis. Es nolēmu, ka vislielākā jēga ir uzticēties cilvēkiem, kuri ir vakcīnu un vīrusu eksperti (es zinu, ka iepriekš biju pārliecināta, ka visi šie eksperti bija neobjektīvi vai uzpirkti. Bet vairs tā gan nedomāju). Tie ir cilvēki, kuri ieguva manu uzticību un galu galā mainīja manu nostāju."

Ir grūti mainīt uzskatus

"Sākumā es lasīju ekspertu un zinātnieku teikto un domāju: “Nē, tā nav taisnība”, jo tas bija pretrunā ar to, kam es agrāk ticēju, taču nepagāja ilgs laiks, līdz es sapratu, ka viņi ir patiesības stāstītāji un ka cilvēki, kurus iepriekš biju klausījusies, vai nu tiešām nesaprata, par ko runā, vai arī gribēja apzināti maldināt cilvēkus. Man vairs nebija jēgas veltīt uzmanību nepazīstamu cilvēku domām Facebook grupās vai sabiedrībā. Es ne tikai uzzināju jaunas lietas, es uzzināju, ka daži cilvēki ir atbildīgi par lielāko daļu pretvakcīnas dezinformācijas un no tā gūst lielu labumu! Mana uzticība vakcīnām pieauga, un uzticēšanās tiem, kas pret tām vērsās, samazinājās."

„Ir grūti mainīt savas domas, jo īpaši stingrus uzskatus,” Sofija neslēpj. "Ir grūti atpazīt, ka esat kļūdījies vai uzklausījāt nepareizos cilvēkus, bet vai zināt, ko es sapratu? Tas ir arī ļoti atbrīvojošs. Ir patīkami ļaut jūsu uzskatiem mainīties, iegūstot jaunu informāciju vai jaunu pieredzi, un atzīt to kā izaugsmi, nevis mēģināt palikt uzticīgam kaut kam, kas jums vairs nešķiet piemērots." Viņa aicina: "Atbalstīsim cilvēkus, kuri izvēlas augt un attīstīties, un izbeigsim šo pandēmiju, izvēloties faktus un laipnību, pat ja mēs pilnībā otra viedoklim nepiekrītam."

