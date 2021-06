Šokējošs nozieguma atrisinājums: atraitnis raudāja pie sievas kapa, bet viņa alibi izgāza viedpulkstenis

Noziegums tika pastrādāts 11.maijā Grieķijā, kur laulātie dzīvoja kopā ar abu 11 mēnešus veco meitiņu Lidiju. Par plašu rezonansi izraisījušo slepkavību ziņoja teju visi Eiropas masu mediji.

Babis paziņoja, ka pie viņiem ielauzušies trīs laupītāji, uzzinot, ka mājā tiek glabāta liela naudas summa. Viņi sievu esot sasējuši. Kerolaina spīdzināta, bet pēc tam bērna priekšā nožņaugta.

Sasietajam pilotam ar degunu izdevies no sava mobilā telefona piezvanīt kaimiņam, kurš izsaucis policiju. Atraitnis sniedza intervijas žurnālistiem un aicināja atrast sievas slepkavas.

Viņš visu sīki aprakstīja un paziņoja, ka laupītāji runājuši grieķu valodā ar akcentu. Babis bērēs raudāja, sakot uzrunu pie sievas zārka, vēsta "Daily Mail".

Turot rokās bērnu un apskaudams bēdu plosīto Kerolainas māti, viņš paziņoja, ka ir izmisumā, jo meita augs bez "skaistās mātes".

Tomēr izmeklēšanas gaitā noskaidrojies, ka Babis meloja. Pastāv versija, ka viņa alibi izgāzis viedpulkstenis, kas bija uz Kerolainas rokas. Viņas biometriskie dati nesakrita ar nāves laiku, kuru norādījia Babis.

Izrādījās, ka jaunās sievietes sirds apstājās stundu pirms iespējamā "laupītāju uzbrukuma".

Atsevišķi masu mediji ziņo, ka slepkavu nodevis viņa paša pulkstenis: informācija par ģeolokāciju ļāva noteikt, ka vīrietis nav piesiets, kā viņš to apgalvoja, bet pārvietojās pa māju.

Vīra liecībās tika konstatētas arī citas nesakritības. Izmeklēšana noteica, ka laulātie apmainījušies ar SMS, kurās redzams, ka abi strīdējušies.

Īsziņās atrasti teksti ar draudiem no sievas, ka viņa uz visiem laikiem paņems bērnu un aizbrauks no vīra. Kļuva zināms, ka Kerolaina meklēja viesnīcu, lai dotos prom ar bērnu no mājas nakts laikā pirms slepkavības.

Rezultātā grieķis atzinies, ka nožņaudzis Kerolainu ar spilvenu strīda laikā. Viņš precizēja, ka 11.maija vakarā ar sievu sastrīdējies un kādā brīdī sieva ielika bērnu gultā, pēc tam nostājās viņa priekšā un pateica, lai viņš pamet māju un liek viņu ar meitu mierā.

"Es zaudēju savaldīšanos, nožņaudzu viņu ar spilvenu. Kad sapratu, ko esmu izdarījis, es izdomāju stāstu par laupīšanu," sacījis pilots.