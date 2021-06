"Mani traucē katrs liekais centimetrs," - influencere Elīna Didrihsone stāsta, kā saglabā efektīgu augumu

Didrihsone sociālos tīklos publisko visai pikantas fotogrāfijas, kurās redzams, ka influencere nepārprotami rūpējas par savu ārieni. Elīna nekad nav slēpusi, ka ir mākslīgā skaistuma piekritēja, un atzinusi – ir pieaudzējusi matus, skropstas, nagus, kā arī veikusi lūpu palielināšanas procedūru un krūšu operāciju.

Taču ar to vien nepietiek, lai sociālo tīklu zvaigzne varētu izskatīties nevainojami. Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", nesen Didrihsone pauda savu nostāju par figūras saglabāšanu teicamā formā. “Es nenoliedzu, ka man ir labs augums, bet tas ir jāuztur. Es neesmu pēc gēniem supersmalka. Tāpēc man ir robežas, kuras es ieturu. Un iesaku arī tev reaģēt uzreiz, nevis vilkt garumā, jo vēlāk būs grūtāk,” saviem sekotājiem skaidroja Didrihsone. “Mums katrai ir savs augumus, katrai sava figūra, un tas ir jāpieņem. Kādai traucē viens lieks centimetrs, kā, piemēram, man. Es par to dalos, jo man tas tiešām rūp. Kādai netraucē 10 liekie kilogrami. Mums katrai ir savas normas, kāda vispār nesatraucas par to, kaut gan visas iekšēji satraucas tad, kad ir jau “SOS karodziņš”, kad ir jau par traku,” prātoja Elīna.

Viņa jau vairākus gadus rūpīgi sekojot tam, lai augums izskatītos nevainojami. Elīna sevi “dresējot” kopš 16 gadu vecuma, reaģējot uzreiz, kad ierauga kādu lieku kilogramu. “Jā, man augums ir svarīgs, man patīk būt formā. Un tas arī nav perfekts tāpat vien. Manā gadījumā – man ir jāpiedomā. To var attiecināt uz ikvienu mērķi, uz kuru ej,” rezumēja influencere.

Vēl nesen, atgriezusies no ceļojuma Apvienotajos Arābu Emirātos, influencere secināja, ka pieņēmusies svarā. Daudzi sekotāji gan esot jautājuši, kā Elīna sevi uztur tik labā formā, kaut pati atzīst – ceļojuma pēdējā dienā atskārtusi, ka svarā pieņēmusies manāmi un gurnos vien parametri auguši par veseliem trim centimetriem. “Kāpēc es to saku? Jo tas man parāda to, ka man ir jādomā, nevis ko es ēdu, bet cik daudz es ēdu. Darbā esot, man sanāk ēst bieži, bet mazos daudzumos, manai figūrai šī shēma patīk vislabāk. Protams, es ēdu daudz svaigu ēdienu. Dārzeņus un augļus, un tas ir tas, ko ceļojumā man bija grūti ievērot, dzīvojot tieši viesnīcā. Nebija virtuvītes, lai gatavotu pati. Šis ir tas iemesls, kāpēc mēs ar vīru ceļojot nākamreiz ņemsim apartamentus, lai es varētu ēst veselīgi. Maz, bet bieži,” pārdomās par pieņemšanos svarā pēc ceļojuma dalās influencere.

Taujāta par sportiskām aktivitātēm, Elīna atzīst, ka ar sportu gan viņai netīk aizrauties. “Treniņu man nav, un nezinu, vai kādreiz dzīvē būs. Ja man izdodas visu kontrolēt ar ēdienu, tad es to izmantošu. Jo treniņi man nepatīk, varbūt vecums mani piespiedīs,” joko Didrihsone. Viņa gan atklāj, ka ir lietas, no kā nākas atteikties savas figūras saglabāšanai jau tagad. “Pēdējā laikā vairāk izvairos no saldā... Ja ēdu, tad maz, lai tik apmierinātu savas mēles kārpiņas. Pieturos pie tā, ka vakariņas man ir ļoti vieglas, un bieži vien sanāk iet gulēt ar tukšu punci. Tas vienmēr nostrādā,” savos ikdienas paradumos dalās skandalozā influencere.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!