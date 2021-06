Drošas sauļošanās ceļvedis

Sievietēm Reklāmas projekts

Ejot ārā, gādā par drošu un nekaitīgu ādas aizsardzību no saules, lai izvairītos no UV starojuma, apdegumiem, nevēlamas pigmentācijas un alerģijas. Vislabāk to nodrošina labs aizsarglīdzeklis ar augstu SPF.