Kā iegūt veselīgi iesauļotas ādas toni ātri un bez piepūles

KĀ SAGATAVOT ĀDU PAŠTONĒJOŠĀ LĪDZEKĻA UZKLĀŠANAI?

1. Atbrīvojies no liekā apmatojuma 24 stundas, pirms paštonējoša līdzekļa uzklāšanas. Vaksācija atver poras un, tāpat kā skūšanās, kairina ādu. Vienalga kādā veidā tu izlem atbrīvoties no liekā apmatojuma, dari to 24 pirms, lai āda paspētu nomierināties, un iegriezumi - sadzīt.

2. Lieto skrubi (gan sejai, gan ķermenim) bez eļļas tā sastāvā, jo eļļiņa paliek plānā kārtā uz ādas, neļaujot vienmērīgi uzklāt paštonējošo līdzekli. Skrubējoties pievērs īpašu uzmanību sausākajām vietām uz ķermeņa - elkoņiem, ceļiem, potītēm un papēžiem.

3. Pēc noslaucīšanās ar dvieli, nogaidi 10 minūtes un uzklāj vieglu mitrinošo krēmu bez eļļas tā sastāvā uz sausajiem ādas pleķīšiem - plaukstām, papēžiem, ceļiem, elkoņiem, potītēm un nāsīm.

4. Lieto praimeri, kurš sagatavos ādu paštonējošā līdzekļa uzklāšanai, kura sastāvā ir augļskābes, kas palīdzēs atbrīvot ādu no atmirušajām šūnām, padarot to īpaši gludu un maigu.

Foto: Publicitātes

KĀ PAREIZI UZKLĀT PAŠTONĒJOŠO LĪDZEKLI?

1. Uzklāj paštonējošo līdzekli apļveida kustībām, virzoties no kājām uz augšu. Uzklāj produktu uz apakšstilba vidus daļas un apļveida kustībām izlīdzini līdz celim un līdz potītei. Tāpat rīkojies arī ar augšstilbiem, muguru un pārējām ķermeņa zonām. Atstāj rokas un plaukstas kā pēdējās.

2. Lai iegūtu vienmērīgu toni uz plaukstas augšpuses un pirkstiem (šīs vietas visbiežāk mūs nodod), saliec pirkstus tā, it kā turētu rokā nelielu bumbiņu.

3. Lieto speciālu cimdu paštonējošā līdzekļa uzklāšanai, kas palīdzēs radīt vienmērīgu efektu un neļaus iekrāsoties plaukstām.

4. Lai notīrītu plaukstu iekšpusi no paštonējošā līdzekļa, lieto skrubi un pēc tam noslauki plaukstas ar kosmētikas noņemšanas salvetēm (nekādā gadījumā neslapini rokas, lai nenomazgātu paštonējošo līdzekli no plaukstu virspuses!).

5. Notīri kutikulas un nagus ar vates kociņu. Neliels triks, kurš neļaus nodot mākslīgo iedegumu - notīri kutikulas un nagus pēc paštonējoša līdzekļa uzklāšanas. Vari izmantot vates kociņu vai salveti make-up noņemšanai.

Foto: Publicitātes

Neviens nav perfekts - īpaši paštonējošo līdzekļu uzklāšanas jomā. Ja tev ir gadījusies kāda kļūmīte, un kaut kur uz ādas parādās neglīts pleķis, pamēģini to noņemt ar vates plāksnīti, uz kuras ir izspiesta citrona sula. Vari arī paberzēt citrona pusīti uz šīs vietas (aptuveni 2 minūtes) un apslaucīt ar mitru dvieli.



Bet vari arī izmantot speciālos līdzekļus toņa koriģēšanai.



Ja vēlies atgūt savu dabīgo ādas toni un atbrīvoties no paštonējošā līdzekļa efekta, kārtīgi izmērcējies siltā vannā kā arī lieto skrubi. Ja tieši otrādi, vēlies ilgāk saglabāt iedeguma efektu - izvairies no vannas, baseina, skrubjiem un jebkuriem spēcīgas iedarbības līdzekļiem.

Foto: Publicitātes

KĀ PAILDZINĀT PAŠTONĒJOŠĀ LĪDZEKĻA NOTURĪBU?

1. Vannas vietā izvēlies ātru dušu.

2. Lieto ļoti maigu skrubi ik pēc 2-3 dienām, lai nepieļautu ādas sabiezējumus.

3. Pirms došanās dušā, ieziedies ar ķermeņa eļļu, kas izveidos uz ādas aizsargkārtiņu.

4. Pievieno ikdienas ķermeņa losjonam pāris piles koncentrāta, kas palīdzēs saglabāt iedegušas ādas toni vai izvēlies mitrinošu emulsiju ar paštonējošu efektu ikdienas lietošanai.

KĀ IZVĒLĒTIES SEV PIEMĒROTU PAŠTONĒJOŠO LĪDZEKLI?

Pakāpeniskam efektam

Kā vēsta paruna: kas ilgi nāk, tas labi nāk! Lai iegūtu skaisti brūnu ādas toni ir nepieciešams laiks un pacietība, taču, tici mums, tas ir tā vērts. Pakāpeniski iegūts iedegums izskatīsies dabīgāk un ilgtermiņā izrādīsies noturīgāks.

Foto: Publicitātes

Ātram iedegumam

Ja vēlies sapucēties svarīgam notikumam vai vienkārši pēc iespējas ātrāk iegūt zeltīti brūnu ādas toni, izmēģini šos paštonējošos līdzekļus, kuri iedarbosies jau pāris stundu laikā.

Foto: Publicitātes

Vai Tev ir kādi triki paštonējošā līdzekļa uzklāšanai? Dalies ar mums, ierakstot atbildi komentāru sadaļā!

Raksts sadarbībā ar Douglas.