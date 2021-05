Brīvs un pasakaini bagāts: skandālu magnēts Kanje Vests

Amerikāņu repera, uzņēmēja, ierakstu producenta, modes dizainera un arī politiķa Kanjes Vesta īpašumu vērtība sasniedz jau 6,6 miljardus ASV dolāru, nesen aplēsis izdevums Forbes. Vairāk nekā puse šo finanšu līdzekļu ir daļas viņa sporta apavu zīmolā Yeezy, kas vienojies par sadarbību ar Adidas un Gap. Yeezy vērtību lēš aptuveni četru miljardu ASV dolāru apmērā.

Aprēķināts, ka bankas kontos un ieguldījumos Kanjem Vestam glabājas ap 122 miljoniem ASV dolāru, vēl 110 miljonus vērta ir viņa mūzika jeb autortiesības uz to. 1,7 miljardi ASV dolāru vērti ir vēl citi īpašumi – tostarp daļas uzņēmumā SKIMS, ko dibinājusi Kanjes nu jau bijusī sieva Kima Kardašjana. Pāris par šķiršanos paziņoja februārī, un tiek uzskatīts, ka tā būs viena no dārgākajām šķiršanās prāvām vēsturē.

Vēsturisks slavas putenis

Pirms attiecību uzsākšanas ar skandalozo realitātes šovu zvaigzni, sabiedrības dāmu un uzņēmēju Kimu Kardašjanu Vests bija ilgstošās attiecībās ar dizaineri Aleksis Fiferi un modeli Amberu Rouzu. Kardašjana no Vesta ilggadējas draudzenes par mīļoto kļuva 2012. gada aprīlī, un turpmākie notikumi abu dzīvē risinājās strauji. Jau nākamā gada jūnijā pāris kļuva par vecākiem meitai Nortai, un dažus mēnešu pēc tam reperis savu izredzēto bildināja. Pāris apprecējās 2014. gadā krāšņā ceremonijā Belvederas pilī Florencē. Pēc gada decembrī Kima dzemdēja Kanjem dēlu Seintu. Jaunākie bērni – Čikāga (2018) un Psalms (2019) – pasaulē nākuši ar surogātmātes palīdzību.

Izdevums The New York Times Vesta un Kardašjanas laulību nosauca par “vēsturisku slavas puteni”.

Skandalozie notikumi un izteikumi, kas ar apbrīnojamu regularitāti apvija abu privāto dzīvi, allaž efektīgie un saskaņotie tērpi, kā arī veiksmīgie profesionālo ambīciju sasniegumi un finansiālie panākumi Kanji Vestu un Kimu Kardašjanu padarīja par vienu no apspriestākajiem pāriem popkultūrā. Izdevums The New York Times viņu laulību pat nosauca par “vēsturisku slavas puteni”.

Pāra kāzas Florencē 2014. gadā. (Foto: Instagram, Vida Press)

Kas abu stabilajai savienībai pielika punktu? Ar Kanji nav viegli. Mūziķa nepārdomātie izteikumi un publiskie dusmu izvirdumi, kas nereti skar citas slavenības, politiķus un pat Kimu, regulāri nonāk medijos visā pasaulē.

2016. gadā Vests piedzīvoja nervu sabrukumu, nonāca slimnīcā un atcēla Saint Pablo turneju – 21 koncertu Losandželosā. Toreiz tika uzskatīts, ka repera garīgās veselības problēmas veicinājis ilgstošs miega trūkums, nogurums un pārstrādāšanās. Tikmēr daudzi bija pārliecināti, ka savu artavu devis arī nelāgais notikums Parīzē, kad par policistiem pārģērbušies bruņoti noziedznieki luksusa viesnīcā aplaupīja Kardašjanu, nozogot viņai dārglietas sešu miljonu eiro vērtībā, kā arī divus telefonus un četrus miljonus vērtu gredzenu. Tam visam fonā bija arī nesaskaņas ar senajiem draugiem Jay-Z un Bejonsi. Konfliktu aizsāka dažādi politiskie uzskati – Jay-Z un Bejonse ASV prezidenta kampaņas gaitā atbalstīja Klintoni, kamēr Vests bija kvēls Trampa fans.

Foto: Gilbert Flores/Broadimage

Drīz vien par strīda ābolu kļuva arī mūzika. Uzstājoties Sakramento pilsētā, Kalifornijā, Vests sanākušajiem no skatuves pauda, ka viņu “sarūgtinājis” Bejonses it kā izvirzītais ultimāts, ka viņa uzstāsies zināmā sarīkojumā – domājams, Grammy balvas ceremonijā – vienīgi tad, ja viņa, nevis Vests, tiks pie gada labākā video balvas. Pēc tam viņš vērsās arī pie Bejonses vīra: “Jay-Z, piezvani man, draugs. Tu joprojām neesi man piezvanījis. Jay-Z, es zinu, ka tev ir slepkavas. Lūdzu, nesūti tos pēc manis. Vienkārši piezvani man. Runā ar mani kā vīrs.”

Reperis Snoop Dogg uz skatuves kolēģa izteikumiem toreiz reaģēja šādi: “Tas čalis ir trakāks par to, kas atrodas uz manas galvas. Tas čalis ir traks. Es nespēju noticēt, ka viņš joprojām runā. Es pīpēju zāli. Zāle neliek tev darīt tādas lietas. Kādas narkotikas, pie velna, lieto viņš?”

Vesta mentālā veselība tobrīd bija tik trausla, ka izmaksas par nenotikušajiem koncertiem sedza viņa veselības apdrošinātāji.

Lai nu kā, Vesta mentālā veselība tobrīd bija tik trausla, ka izmaksas par nenotikušajiem koncertiem sedza viņa veselības apdrošinātāji. Kardašjana esot bijusi līdzās vīram un atbalstījusi. “Kima visu šo laiku ir slimnīcā. Cieši uzrauga viņu, palīdz pabarot un guļ līdzās,” pastāstīja kāds ģimenei tuvu stāvošs avots.

Jaungada vakars Lasvegasā, 2012. gads. (Foto: Broadimage/Shutterstock)

Intervijā tiešsaistes medijam TMZ 2018. gadā mūziķis atzina, ka kļuva atkarīgs no opioīdiem, kad tie viņam tika izrakstīti pēc liposakcijas operācijas. Atkarība, iespējams, veicināja nervu sabrukumu 2016. gadā. Tāpat Vests medijiem nav slēpis, ka daudz domājis par pašnāvību. 2019. gadā intervijā Deividam Letermanam Vests apstiprināja, ka viņam diagnosticēti bipolārie traucējumi.

Ar Kanji nepavisam nav viegli

Vests, kurš atklāti atbalstīja ASV prezidentu Donaldu Trampu un tikās ar viņu Baltā nama Ovālajā kabinetā, 2018. gadā paziņoja, ka distancēsies no politikas. Pēc vizītes Baltajā namā viņš apjautis, ka ticis izmantots, lai izplatītu vēstījumus, kam pats netic, un piebilda, ka turpmāk pilnībā koncentrēsies uz radošo darbību. Tomēr pagājušajā gadā viņš īstenoja savu nodomu kandidēt uz augsto amatu, par ko pirmo reizi pavēstīja 2015. gadā MTV Video Music Awards balvu pasniegšanas ceremonijā. “Mums tagad jāīsteno Amerikas solījums, uzticoties Dievam, apvienojot mūsu redzējumu un ceļot nākotni. Es kandidēšu uz Savienoto Valstu prezidenta amatu," tviterī ASV Neatkarības dienā paziņoja Vests.

Viņš apgalvoja, ka apsverot autobūves rūpnīcas atvēršanu Čikāgā, kas koncentrēsies uz lidojošas automašīnas izstrādi.

Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanās skandalozais mūziķis startēja kā neatkarīgais kandidāts un saņēma tikai 60 tūkstošus balsu. Vests atzina savu sakāvi un kā pārliecināts kristietis sociālajos tīklos ierakstīja: “Dievs ir labs”, norādot, ka pirmo reizi dzīvē balsojis par ASV prezidentu un izvēlējies kandidātu, kuram patiesi uzticas, – pats sevi. Reperis arī netieši pieļāva iespēju kandidēt uz valsts vadītāja amatu 2024. gadā.

Prezidenta vēlēšanu kampaņa un tai sekojošais fiasko bija nopietns pārbaudījums Vesta un Kardašjanas attiecībām un radīja nopietnas bažas par Vesta garīgo veselību. Politisko mītiņu laikā viņš, uzrunājot publiku, atteicās lietot mikrofonu, un, lai sanākušie dzirdētu, skaļi izkliedza savu sakāmo, raudāja un regulāri nāca klajā ar šokējošām detaļām par savu laulību. Tā, piemēram, Vests paziņoja, ka nav vēlējies, lai Kima laiž pasaulē abu pirmo bērnu – meitu Nortu, bet Kima iebildusi un grūtniecību saglabājusi.

Pāra bērni Norta, Seints, Čikāga, Psalms. (Foto: Instagram)

Pērles bira arī Vesta kontā mikroblogošanas vietnē Twitter – viņš apgalvoja, ka mēģina šķirt laulību (un drīz pēc tam šo ierakstu dzēsa), apsūdzēja sievasmāti Krisu Dženeri centienos ievietot viņu psihiatriskajā slimnīcā, mūzikas industriju nodēvēja par “moderno laiku vergu kuģi” un pat demonstrēja video, kurā urinēja uz vienas no savām Grammy balvām.

Kimas pārstāvji apgalvo, ka šķiršanās esot bijusi “nenovēršama” un vīra garīgā veselība nav pāra vienīgā problēma. Zvaigznes nav varējušas vienoties par bērnu skaitu – Kanje publiski paziņoja, ka vēlas septiņus bērnus, lai gan zinājis, ka Kima ģimenes pieaugumu nevēlas. Problēmas radīja arī dzīvesvietas jautājums. Vests meklēja mieru tālāk no Holivudas. Iegādājās rančo Vaiomingas štatā un gatavojās tur vīt jaunu ligzdiņu kopā ar sievu un bērniem. Mūziķis pat sāka meklēt Nortai skolu šajā apkaimē. Taču visa Kimas dzīve ir saistīta ar Losandželosu, un par pārcelšanos nevarēja būt ne runas. “Braukt uz Vaiomingu brīvdienās – jā. Tur ir pasakaini skaisti! Tā ir pati labākā vieta zemes virsū. Taču es mīlu Losandželosu,” paskaidroja Kardašjana.

Met Gala kostīmu balle, 2019. gads. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Biļete uz labu dzīvi

Vestu vētrainais mīlasstāsts ir beidzies, lai gan šaubu nav – par abiem vēl dzirdēsim, jo laulības šķiršanas process nebūs vienkāršs, taču – kāds bijis Kanjes stāsts pirms Kimas?

Kanje Vests piedzima 1977. gada 8. jūnijā Atlantā fotožurnālista Reja un angļu valodas profesores Dondas ģimenē. Vecāki izšķīrās, kad Kanjem bija trīs gadi, un zēns kopā ar māti pārcēlās uz dzīvi Čikāgā. Donda Čikāgas štata universitātē kļuva par angļu valodas katedras vadītāju un apmaiņas programmā kopā ar desmit gadus veco Kanji devās uz Ķīnu, lai pasniegtu Naņdzjinas universitātē. Kanje savā klasē esot bijis vienīgais ārzemnieks, taču veiksmīgi iekļāvies kolektīvā un pārsteidzoši ātri apguvis ķīniešu valodu.

Kanje Vests ir viena no būtiskākajām figūrām 21. gadsimta hiphopa un arī populārās mūzikas attīstībā.

Zēna radošais gars izpaudies jau agrā bērnībā – piecu gadu vecumā viņš sāka rakstīt dzeju, bet aizraušanos ar zīmēšanu un mūziku māte pamanīja 3. klasē, kad Vests sāka repot. Pēc četriem gadiem viņš pats jau sacerēja skaņdarbus un pat esot pārdevis tos citiem izpildītājiem. Trīspadsmit gadu vecumā Kanje pierunāja māti apmaksāt viņam ieraksta laiku studijā.

Ar māti Dondu, 2004. gads. (Foto: Sara Jaye/Shutterstock)

Neraugoties uz miniatūro būceni pagrabā, tā tomēr bija pirmā īstā ierakstu studija, kur, mātes atbalstīts un iedrošināts, Kanje Vests, ierakstīja savu pirmo dziesmu. Par Vesta mentoru kļuvu producents un dīdžejs No I.D, kas jaunajam censonim ierādīja tehniskas nianses. 2008. gadā, jautāts par agrīnajām mūzikas iedvesmām, viņš nosauca A Tribe Called Quest, Stīviju Vonderu, Maiklu Džeksonu, Džordžu Maiklu, LL Cool J, Filu Kolinsu un Madonnu.



Pēc vidusskolas absolvēšanas Kanje Vests saņēma stipendiju Čikāgas Amerikāņu mākslas akadēmijā un sāka apmeklēt gleznošanas nodarbības, taču drīz vien tika pārcelts uz Čikāgas štata universitāti, lai studētu angļu valodu. Apjautis, ka saspringto studiju grafiku ir grūti savienot ar muzikālo darbību, Vests 20 gadu vecumā pameta koledžu, lai piepildītu savus sapņus mūzikā. “Man tika iegalvots, ka koledža ir biļete uz labu dzīvi... Bet dažiem karjeras mērķiem koledža nav nepieciešama. Kanjem pirmā albuma The College Dropout (2004) izdošana drīzāk bija drosme aptvert to, kas viņš ir, nevis iet pa ceļu, ko sabiedrība viņam iecerējusi,” vēlāk komentēja Donda, atzīstot, ka sākumā dēla lēmums pamest koledžu viņu tomēr sarūgtinājis.

Met Gala kostīmu balle, 2016. gads. (Foto: Hahn Lionel/Abaca/Sipa USA/ Vida Press)

Debijas albums ieguva plašu kritiķu un klausītāju atzinību, tostarp Grammy nominācijas kategorijās Gada albums un Gada repa albums. Kategorijā Gada repa albums Vests saņēma pirmo Grammy balvu. Laika gaitā Kanje Vests ir kļuvis par vienu no būtiskākajām figūrām 21. gadsimta hiphopa un arī populārās mūzikas attīstībā. Viņa mūzikas ieraksti ir vieni no visvairāk pārdotajiem pasaulē, seši viņa albumi ir iekļauti mūzikas žurnāla Rolling Stone’s 2020 veidotajā 500 visu laiku labāko albumu sarakstā, un viņš pats atzīsts par vienu no 100 visu laiku labākajiem mūzikas autoriem. Kanje Vests ir ieguvis 22 Grammy balvas, kļūstot par vienu no māksliniekiem, kas šo balvu saņēmis visvairāk reižu.

Jaungada vakars Lasvegasā, 2012. gads. (Foto: Broadimage/Shutterstock)

Lieli sapņi un mērķi

Par vēlmi darboties modes biznesā Kanje Vests paziņoja karjeras sākumā drīz pēc tam, kad ieguva pirmo Grammy balvu, un jau 2006. gadā prezentēja savu pirmo apģērbu līniju Pastelle Clothing. Modes giganti pamanīja ambiciozā mūziķa centienus, un 2009. gadā Kanje jau sadarbojās ar Nike – tapa pirmais brīvā laika apavu Air Yeezy dizains, tam sekoja apavu kolekcija modes namam Louis Vuitton un sadarbība ar Fendi, veidojot vīriešu kolekciju. Pirmā Vesta radītā kolekcija sievietēm DW Kanye Wes tika prezentēta Parīzes modes nedēļas laikā 2011. gada oktobrī un saņēma pretrunīgu vērtējumu – no atturīgiem līdz apbrīnas pilniem komentāriem.

Yeezy Season 8 modes skate Parīzē, rudens / ziema 2020 /2021. (Foto: ABFR / SplashNews.com/ Vida Press)

Bet mērķis tika sasniegts – par viņu atkal runāja mediji visā pasaulē. 2013. gadā Vests parakstīja sadarbības līgumu ar Adidas un turpināja radīt dizainu Adidas Yeezy brīvā laika apavus vācu sporta apģērbu ražotāja paspārnē. Vēlāk sadarbība tika paplašināta ar Yeezy Season apģērbu līniju, kas tāpat kā apavi kļuva par kulta preci un ir piedzīvojusi vairākus izlaidumus. Kanjes Vesta dizainētie Yeezy apavu modeļi tiek uzskatīti par ietekmīgu spēlētāju snīkeru modē.

Nike Air Yeezy II – Kanjes Vesta dizaina skice. (Foto: CAMERA PRESS/ED/CW/CAMERAPRESS/NIKE / Vida Press)

Pēc pirmā albuma iznākšanas Vests nodibināja savu ierakstu kompāniju GOOD Music, ir nesekmīgi mēģinājis ielauzties ēdināšanas biznesā, atverot vairākas burgernīcas Čikāgas apkaimē, un 2012. gadā kļuva par radošā satura ražošanas uzņēmuma DONDA īpašnieku, kas tika nosaukts viņa mirušās mātes vārdā (tāpat kā gaidāmais desmitais albums). Vests paziņoja, ka viņa uzņēmums “turpinās darbu no tās vietas, kur apstājās Stīvs Džobss” un DONDA darbosies kā “dizaina uzņēmums, kas talantīgiem domātājiem radošā telpā rosinās īstenot viņu sapņus un idejas”.

Mērķis? “Radīt produktus un pieredzes, ko cilvēki vēlas un var atļauties.” Ar informāciju par uzņēmuma darbību Vests nedalās – tam nav ne oficiālas vietnes tīmeklī, ne kontu sociālajos tīklos, taču zināms, ka DONDA nodrošina radošo atbalstu un risinājumus mūziķa projektiem, piesaistot ievērojamus dažādu radošo jomu pārstāvjus.

Un tas jau nebūtu Kanje Vests, ja sapņi un mērķi nebūtu lieli. Intervijā 2018. gadā viņš apgalvoja, ka apsverot autobūves rūpnīcas atvēršanu Čikāgā, kas koncentrēsies uz lidojošas automašīnas izstrādi. “Vārds “vērienīgs” ir zem manu spēju līmeņa,” reiz izteicies mūziķis, un vairums viņa darbu to patiesi apliecina.

Interesanti fakti:

* Pirms debijas albuma iznākšanas producēja mūziku citām slavenībām, tostarp Jay-Z.

* Vairāk nekā 50% Kanjes Vesta ierakstu tapuši sadarbībā ar citiem mūziķiem: Eltonu Džonu, Polu Makartniju, Bon Iver, Keitiju Periju, Džeimiju Foksu, Jay-Z un citiem.

* Kanjes māte Donda pirms aiziešanas pensijā strādāja par viņa menedžeri. Donda Vesta nomira 2007. gadā no plastisko operāciju izraisītām komplikācijām, un nāves brīdī viņa bija tikai 58 gadus veca. 2015. gadā intervijā žurnālam Q Vests izteicies, ka karjeras dēļ ir zaudējis māti – ja viņš nebūtu kļuvis slavens, Donda, iespējams, nekad nebūtu aizrāvusies ar plastiskajām operācijām. Dziesma Hey Mama (2005) ir veltījums Dondai.

* Kanje Vests bija pirmā slavenība ārpus sporta aprindām, ar kuru Nike noslēdza sadarbības līgumu par apavu dizaina izstrādi.

* Uzskata sevi par pārliecinātu kristieti un ir nopietni pievērsies Dievam kopš 2019. gada.

* Viens no populārākajiem slavenību Twitter kontiem pieder Kanjem Vestam (@kanyewest), visticamāk, pateicoties impulsīvajam saturam, ko viņš ar apbrīnojamu regularitāti nodrošina saviem sekotājiem.