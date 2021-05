Nomāktība lietainā laikā. Kāpēc laikapstākļi ietekmē garastāvokli?

Laika apstākļi tiek izmantoti kā metafora, lai raksturotu mūsu noskaņojumu. Kāds cilvēks ir saulains un gaišs, virs cita ir negaisa mākonis, kamēr kāds sper uguņus savās dusmās. Tāpat kā laika apstākļi, arī mūsu emocijas dažkārt šķiet kā nepastāvīgi dabas spēki: nestabili, nevaldāmi un visu aptveroši.

Saulainā laikā lielākas dzeramnaudas

No daudzajiem laika apstākļiem tieši saule ir visciešāk saistīta ar garastāvokli. Lai gan saikne ir vājāka, nekā daudzi cilvēki iedomājas, vairākkārt ir konstatēts, ka saules gaisma veicina pozitīvu noskaņojumu, nomāc negatīvu garastāvokli un mazina nogurumu. Tieši tāpēc secināts, ka pusdienu ēdāji atstāj dāsnākas dzeramnaudas, ja ārā ir saulains. Tāpat arī investori daudz biežāk piešķir finansējumu, ja darījuma laikā ir saulains laiks.

Saule kausē arī sirdis

Francijas psihologs Nikolā Gegāns (Nicolas Guéguen) 2013. gadā veica pētījumu, kurā pievilcīgs vīrietis vērsās pie vientuļām sievietēm un lūdza viņu tālruņa numurus. „Es tikai gribu pateikt, ka, manuprāt, jūs tiešām esat skaista", viņš sacīja. "Es jums piezvanīšu vēlāk, un mēs kaut kur varēsim kopā aiziet". Saulainās dienās viņš guva iespaidīgus panākumus - 22% sieviešu iedeva savu tālruņa numuru, bet mākoņainā laikā - tikai 14%. Saules gaisma ietekmē arī mūsu iepirkšanās paradumus, secināts, ka saulainās dienās cilvēki labprātāk šķiežas ar naudu un ļaujas impulsīviem pirkumiem, kamēr lietainās dienās vairāk domā par izdevumiem.

Foto: Pixabay

Termometra komforts

Temperatūra var ietekmēt arī mūsu prātu un uzvedību neatkarīgi no saules. Jo vairāk tas atkāpjas no ideāla, kas ir aptuveni 20° C, jo vairāk cilvēki izjūt diskomfortu. Interesanti, ka, jo augstāka temperatūra, jo vairāk novērojama agresīva uzvedība. Agresīvas braukšanas, sīku konfliktu statistika pieaug karstajos vasaras mēnešos. To īpaši novēro policija, kas ziņo, ka gada karstajā laikā pieaug slepkavību, auto avāriju un sadzīves konfliktu skaits. Karstums var palielināt arī verbālo agresiju.

Pētījumā par ziņām plašsaziņas līdzekļos no Pekinas olimpiskajām spēlēm 2008. gadā atklāts, ka amerikāņu žurnālistu iesniegtajos stāstos karstākās dienās bija vairāk negatīvu vārdu, pat ja viņi rakstīja par Ķīnu kopumā, nevis par pašu olimpiādi. Gaisa mitrums mēdz padarīt cilvēkus nogurušākus un aizkaitināmākus. Barometriskā spiediena svārstības var mainīt garastāvokli un izraisīt galvassāpes, dažos pētījumos tiek atklāta saikne starp zemu atmosfēras spiedienu un pašnāvību. Lietainās dienās cilvēki biežāk sūdzas par zemāku apmierinātību ar savu dzīvi.

Foto: Pixabay

Mums vajag siltumu un gaismu

Laika apstākļi ietekmē mūsu psiholoģiju neskaitāmos veidos. Viens skaidrojums ir tāds, ka laika apstākļu ietekme uz garastāvokli galvenokārt ir fizioloģiska. Pārmērīgs siltums rada diskomfortu, mēs jūtamies mazāk enerģiski, viegli aizkaitināmi un tas izraisa uzbudināmību un agresiju. Tikmēr, pakļaujot ādu saules gaismai, rodas D vitamīns, kas veicina smadzeņu serotonīna ražošanu, kas paaugstina garastāvokli. Spilgtas gaismas iedarbība, kas novērojama pavasarī un vasarā, palīdz ne tikai cilvēkiem, kurus skārušas sezonālā rudens vai ziemas depresijas, bet uzlabo arī pārējo cilvēku garastāvokli.

Viss ir galvā, nevis termometrā

Tomēr laika apstākļu ietekme uz garastāvokli nav tikai bioloģiska. To ietekmē arī psiholoģiskie un sociālie aspekti, piemēra, viens iemesls, kāpēc karstumā pieaug agresija, ir tas, ka cilvēki karstā laikā sabiedrībā vairāk mijiedarbojas. Laika apstākļu ietekme uz garastāvokli ir atkarīga no mūsu uzvedības un domāšanas veida. Lietainas un mākoņainas dienas mūs ietekmēs tikai tad, ja mēs tam pakļaujamies. Ja tajā dienā nav plānotas tavas kāzas vai pārgājiens, kāpēc skumt par lietainu dienu?

ASV psiholoģijas pētnieka Metjū Kellera un viņa kolēģu pētījums parādīja, ka silto un saulaino apstākļu labvēlīgā ietekme uz garastāvokli bija redzama tikai cilvēkiem, kuri todien vairāk nekā 30 minūtes pavadīja ārā. Labi laika apstākļi pat negatīvi ietekmēja cilvēku noskaņojumu telpās, kuri, iespējams, skaudīgi domāja par izklaidēm, kuru viņiem trūka.

Saistītās ziņas Depresiju nekādā gadījumā nevajag kliedēt ar saldumiem - tas ir apburtais loks Kā iznākt ārā no nomāktības burbuļa? Saruna ar centra "Miervidi" vadītāju Sandi Kristeru Dūšeli Jūtos nomākts pēc atvaļinājuma... Ko darīt?