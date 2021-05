Kādus podkāstus klausās un iesaka "Māmiņu kluba" vadītāja Rūta Dvinska

Iedvesma

The Tim Ferriss Show. Šis ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem un visvairāk klausītajiem podkāstiem, kur tā vadītājs Tims Ferriss sarunājas gan ar pasaulē ļoti labi pazīstamiem, gan mazāk pazīstamiem cilvēkiem, lai uzzinātu par viņu ikdienas rutīnu, rīkiem, taktikām utt., kas “strādā” viņu ikdienā. No šā podkāsta nereti gūstu ne tikai iedvesmu, bet arī reālus rīkus, ko izmēģināt ikdienā, lai veicinātu produktivitāti un paraudzītos uz pasauli vēl atvērtākām acīm.

TV aizkulises

Reality Life with Kate Casey. Podkāsta autore uz sarunām aicina televīzijas režisorus, producentus, realitātes šovu zvaigznes un citus industrijas pārstāvjus, lai apspriestu TV satura tapšanas aizkulises, izzinātu viņu ceļu līdz TV gaiteņiem un pieredzi. Man ir interesanti to klausīties, velkot paralēles ar pašas piedzīvoto.

Kaut kas jauns

Funktieris. Pēc teju divu gadu domāšanas par sava podkāsta jeb raidieraksta nepieciešamību beidzot esmu šo ieceri realizējusi, un podkāsts FUNKTIERIS ir tapis. Mani interesē, kā funktierē cilvēki, kurus saucam par veiksmīgiem. Kādi ir viņu mērķi, un kā viņi tos sasniedz, kādas kļūdas pieļauj, kur slēpjas viņu veiksmes atslēga, un kas ir tas unikālais, kādēļ viņiem dzīve izdodas? Ticu, ka atšķirīgs ir tieši viņu funktieris, to arī cenšos katrā epizodē noskaidrot.

Pašizaugsmei

Cilvēkjauda. Viens no šā brīža populārākajiem podkāstiem latviešu valodā. Laura Dennler sarunājas ar dažādu jomu pārstāvjiem, sniedzot klausītājiem iespēju izglītoties, izzināt, uzzināt un apgūt iedarbīgus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu. Esmu lojāla Cilvēkjaudas klausītāja un varu teikt, ka katra epizode man ir bijusi vērtīga.

Kas notiek Latvijā?

Šķiltava. Žurnāla Ir žurnālisti katru piektdienu podkāstā apspriež aizvadītās nedēļas aktualitātes, un šis podkāsts ir mans informatīvais avots, kas palīdz būt lietas kursā par notiekošo. Ja pa nedēļu neatliek tik daudz laika, lai ik dienu sekotu līdzi notikumiem, tajos arī iedziļinātos, tad šis ir lielisks veids, kā apmēram 40 minūšu laikā saņemt šo informāciju konstruktīvā, apkopotā veidā.

