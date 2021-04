Kā palīdzēt savai ādas ekosistēmai?

“Āda ir vesela, kad tās ekosistēma ir līdzsvarā. Un apziņa, ka āda ir vienīgais orgāns, ko var pabarot un uzturēt no ārpuses, Latvijas kosmētikas zīmols GMT BEAUTY radīja mūsdienīgu produktu līniju – NATURA CONCEPT. Tās formula sastādīta tā, lai sniegtu īpašas rūpes ne tikai ādas skaistumam, bet arī veselībai,” norāda GMT BEAUTY kosmētikas līdzautore, sejas un ķermeņa estētikas speciāliste Terēze Beļkova.

Liela un svarīga

Āda ir ne tikai lielākais cilvēka orgāns, bet arī ir viens no mūsu izdzīvošanai vissvarīgākajiem orgāniem, par kuru jārūpējas tikpat nopietni kā par sirdi, aknām, nierēm un citiem orgāniem, kas mūsu acīm ir neredzami. Āda atbild par sensoro recepciju (tausti, sāpēm, citu cilvēku pieskārieniem), nodrošina termoregulāciju, piedalās D vitamīna sintēzē. Tā darbojas arī kā siltuma izolators, enerģijas uzkrājējs un amortizators, kas vājina triecienus ķermenim.

Ikdienā ādai ir jāiztur milzīga slodze. Tās galvenā nozīme ir aizsargfunkcijas nodrošināšana pret apkārtējās vides kaitīgo iedarbību, piemēram, berzi, ķīmisko vielu iedarbību, infekcijām un dažādiem starojumiem. Tas nozīmē, ka ādas veselības un skaistuma saglabāšanas pamatā, ir gādāt par tās aizsargmehānismu, pirmkārt, izvēloties atbilstošus ādas attīrošos līdzekļus.

GMT BEAUTY ir Latvijā radīta dabiska profesionālā kosmētika, kas sniedz mūsdienīgus un efektīvus risinājumus sejas un ķermeņa ādas kopšanā ikdienā. Produktu darbības pamatā ir zinātniski atklājumi, vienkāršība lietojot, efektivitāte un sasniegto rezultātu ilglaicīga noturība. Tieši tāpēc droši varam ieteikt mūsu izstrādātos (izveidotos) sejas un ķermeņa attīrītājus.

Svarīgi, lai tajos būtu dabiski putotāji un eļļas, kas mitrina un baro ādu. Pirms runājam par nākamo soli, iesaku skatīties uz ādu daudz nopietnāk un plašāk. Āda ir kā slūžas, kas regulē organisma darbību, atbild par imunitāti, tā kalpo kā bastions, kas “sagūsta” pirmos vīrusus un dod signālus organismam. Āda ir arī ļoti gudrs orgāns, piemēram, tā “atceras” un summē ikvienu ultravioleto (UV) staru, ar ko saskārusies dzīves laikā. No UV starojuma āda vēl spēj pati aizsargāties, taču no datoru un viedierīču ekrānu izstarotās zilās jeb HEV (High Energy Visible) gaismas āda dabīgi neaizsargājas. Mūsu šūnas šai pastāvīgai elektromagnētiskā lauka ietekmei nav piemērotas. “Mājsēde” mūsu un mūsu bērnus ir “pielipinājusi” pie datoriem. Mēs nekad tik daudz laika neesam pavadījuši tiešā viedierīču starojumā. Tieši tāpēc GMT BEAUTY ir izstrādājis izsmidzināmu “aizsarg vairogu” BLUE LIGHT SHIELD, kas aizsargā tieši ādu no “zilā ekrāna” stariem. To nodrošina sastāvā esošās jaunākās paaudzes izejvielas – ekstremolīti. Protams, nav aizmirsti dabiskie mitrinātāji, kas arī sekmē ādas atjaunošanos.

Nemainīgi mēneša laikā noris pilns ādas virskārtas atjaunošanās cikls. Ik minūti zaudējam 30–40 tūkstošus atmirušo ādas šūnu, taču āda tāpēc neizdilst, tā ātrā tempā atjaunojas, gluži kā ķirzakai norauta aste... Arī, ja savainojam ādu, tajā esošais kolagēns “salīmē” un “savieno” bojātos audus. Tāpēc, veidojot GMT BEAUTY produktu formulas, īpaša vērība tiek pievērsta izejvielām, kas mitrina un nodrošina intensīvu pretnovecošanās iedarbību, uzlabojot nogurušas ādas labsajūtu un izskatu. Aizsargā pret vides faktoru kaitīgo ietekmi un veicina kolagēna sintēzi, palīdzot uzturēt ādu gludu un starojošu. Tās darbojas molekulārā līmenī, aktivizējot katras šūnas enerģiju, tieši ietekmējot mērķa audus. Efektīvu ādas aizsargfunkcijas nostiprināšanu nodrošina produktu sastāvā esošie dabiskie augu ekstrakti apvienojumā ar jaunākajām biotehnoloģiskajām izstrādnēm un dabisko augu eļļu kombināciju. Svarīgi – kosmētika nesatur alergēnus!

Ādā atrodas 25% no visām mūsu ūdens rezervēm. Ja āda tiek ļoti bojāta, arī organisms zaudē šķidruma rezerves un cilvēka dzīvotspēja izsīkst, kas bieži notiek pēc ādas apdegumiem. Ķermeņa termoregulācija, ūdens un minerālvielu maiņa ir funkcijas, ko ādā veic sviedru dziedzeri. Diennakts laikā cilvēkam izsvīstot, organisms var zaudēt vairākus litrus šķidruma. Tāpēc ir ļoti būtiski palīdzēt ādai, ne tikai dzerot pietiekamā daudzumā ūdeni, bet kopt to ar kvalitatīvu un dabisku kosmētiku. Tā nav greznība, tā ir nepieciešamība, ja vēlaties izskatīties veselīgi un kopti.

Vēl viena ādas funkcija – tā piedalās ķermeņa termoregulācijā un nodrošina organisma aizsardzību no apkārtējās vides nevēlamās ietekmes, no organisma izvada nelabvēlīgo, diemžēl arī caur ādu tiek uzņemtas gan labās, gan sliktās vielas. Piemēram, ādas kopšanas līdzekļi asinīs nokļūst 26 sekunžu laikā. Tāpēc vērts padomāt, kam ādu pakļaujam un ar ko ādu “lutinām”. Tieši ķermeņa kosmētikas izvēlei jāpievērš lielāka uzmanība, un nav gluži pareizi sejas ādas kopšanai izvēlēties pašu izmeklētāko krēmu, bet ķermenim, kas veido lielāko daļu šā ķermeņa orgāna, mazgāšanai un kopšanai izvēlēties pirmo pieejamo kosmētisko līdzekli. Tostarp pārāk zemu novērtēt kāju pēdas, kas jau tā ikdienā ir ļoti noslogotas, nesot mūsu ķermeni, tām, piemēram, atvēlot krēmu, kam beidzies lietošanas termiņš. https://gmtbeauty.com/produktu-kategorija/ikdienas-kosmetika/natura-concept/

Interesanti fakti par ādu:

• Sākotnēji cilvēki bija tumšādaini. Un tikai pirms 50 000 gadu, kad sākās migrācija uz ziemeļiem, notika evolūcija – ādā samazinājās pigmenta melanīna daudzums.

• Jaundzimuša mazuļa āda ir pavisam citā krāsā. Tas ir raksturīgi arī krāsainajām rasēm, melnādainiem cilvēkiem. Bērni piedzimst gaišāki un kļūst tumšāki pirmajās dienās pēc dzimšanas, jo asinsrite sniedz ādai vajadzīgos pigmentus.

• Zemādas tauku slānī, kas uztur ķermenī siltumu un absorbē triecienus, atrodas matu folikuli. Galvas ādā to daudzums sasniedz aptuveni 100 tūkstošus. Matiņi uz ādas ir visiem zīdītājiem, arī jūrā mītošajiem.

• Āda sver pat 16% no mūsu ķermeņa masas, kas pieaugušam cilvēkam veido apmēram 10 kilogramus!

• Vienā ādas kvadrātcentimetrā ir 500–1000 sviedru dziedzeru!

• Vienā kvadrātcentimetrā ādas ir “noslēpies” ne tikai vienu metru garš asinsvads, bet tur dzīvo arī 30 000 baktēriju. Un šie dabiskie ādas “iedzīvotāji” – ziņotāji – signalizē ādas imūnšūnām par slimību izraisītājiem.

• Piemēram, 1 cm ādas gabaliņā ir aptuveni 1000 dažādu veidu receptoru, bet tikpat lielā ādas laukumiņā pirkstgalos – pat trīs reizes vairāk. Tie uztver no ārējās vides nākošus kairinājumus un noraida informāciju smadzenēm, kur to garozā sarežģītas nervu darbības ietekmē rodas noteiktas sajūtas. Ādas jutīgumu nosaka gan receptoru daudzums, gan nervu sistēmas stāvoklis, piemēram, nogurums vai pārdzīvojumi.

