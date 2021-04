Kā apvienot aizsardzību no saules un sejas ādas izskata uzlabošanu ikdienā? 

“Veselības centrs 4” filiāles “Dermatoloģijas klīnika” dermatoloģe Lana Kasparane uzsver: “Saules aizsarglīdzekļu lietošana ir būtiska ne tikai ļaundabīgu ādas veidojumu prevencijā un fotonovecošanās aizkavēšanā, bet arī problemātiskas ādas gadījumā. It īpaši aknes skartajiem, lai mazinātu un novērstu raksturīgo pēciekaisuma eritēmu (sārti violetos pleķīšus) un hiperpigmentāciju (brūnos pleķīšus) un novērstu izsitumu saasinājumu vēlāk.”

Viņai piekrīt arī vizāžiste Krista Zvirgzdiņa: “Pavasara saules stari nereti tiek novērtēti par zemu. Tie ir ļoti jaudīgi, ar piesātinātu UV starojumu, un tieši pavasara saulē iespējams paātrināti un pastiprināti tikt pie hiperpigmentācijas plankumiem. Vasarā organiskāk iekļaujas SPF produktu lietošana, bet ir laiks šos produktus ieviest sejas ādas kopšanas rutīnā uz palikšanu arī pavasarī un pat līdz rudenim.”

Vai ir iespējams atrast saules aizsarglīdzekli, kas gan pasargātu no saules nelabvēlīgās ietekmes, gan nodrošinātu perfektu ādas izskatu ikdienā?

BIODERMA ir radījusi jaunu saules aizsarglīdzekļu kategoriju – “Touch” produktus: Photoderm NUDE Touch SPF50+ un Photoderm COVER Touch SPF50+. Tie abi ir paredzēti lietošanai ikdienā kombinētai vai taukainai ādai ar iespējamām pūtītēm. Lielākā ar aci pamanāmā šo produktu atšķirība ir tekstūrā: NUDE Touch rada ļoti vieglu, t. s. “nude” jeb dabiski perfektas ādas pārklājumu, taču COVER Touch priekšrocība ir pilnīga sedzamība, kas ļauj ādai elpot. Abi produkti sniedz ādai ļoti augstu aizsardzību no UVB un UVA starojuma ar 100% minerālu filtriem, savukārt CELLULAR BIOPROTECTION™ patentētais komplekss nodrošina iekšēju bioloģisku aizsardzību: saglabā un stimulē ādas dabisko aizsardzību pret saules kaitīgo ietekmi. Āda var elpot, poras nav nobloķētas, bojājumi samazinās dienu no dienas, pateicoties Fluidactiv™ patentam.

Dermatoloģe Lana Kasparane atzīst: “Man pašai ir problemātiska āda, un periodiski lietoju retinoīdus, kas pastiprina ādas jutīgumu un uzņēmību pret saules gaismu. Tāpēc pievēršu lielu uzmanību saules aizsarglīdzekļu filtram, sastāvam un tekstūrai.” Tātad, lai saules aizsarglīdzeklis tiktu lietots regulāri un ikdienā, liela nozīme ir tā papildu kvalitātēm, piemēram, tekstūrai un pārklājumam, kuru tas veido uz ādas. Lana Kasparane atklāj: “Photoderm NUDE Touch un Photoderm COVER Touch piesaistīja manu uzmanību ar minerālo filtru (cinka oksīds un titāna dioksīds), kas ir labākā izvēle jutīgai ādai. Tāpat priecē, ka produkti nesatur eļļas un silikona daļiņas, līdz ar to neaizsprosto poras. Tajos nav smaržvielu un parabēnu, tātad labi piemēroti jutīgai un sakairinātai ādai. Ir plaša spektra saules aizsardzība (pret UVB un UVA) ar papildu antioksidantu (E vitamīnu), kas palēnina arī fotonovecošanās radītās izmaiņas. Abi produkti ir vieglas konsistences, viegli klājas un ar ļoti dabiskiem toņiem, neradot smagnēju “maskas” sajūtu, bet tajā pašā laikā nosedzot nelielas nepilnības. Manā skatījumā būtiskākā produktu atšķirība ir hidroksiskābēs. Photoderm NUDE Touch satur salicilskābi (beta hidroksiskābe jeb BHA), kas sašaurina poras, mazina ādas taukainību, izsitumus, pēciekaisuma eritēmu un hiperpigmentāciju. Savukārt, Photoderm COVER Touch satur citronskābi (alfa hidroksiskābes jeb AHA) – sašaurina poras, matē ādu, mazinot nepatīkamo spīdīgumu, mazina tauku dziedzeru aktivitāti, kavē poru aizsprostošanos. Produkti labi piemēroti taukainam, kombinētam ādas tipam, problemātiskas ādas gadījumā, gan aktīvā terapijas posmā, gan ikdienas lietošanā.”

Izmēģinot gan Photoderm NUDE Touch, gan Photoderm COVER Touch, vizāžiste Krista Zvirgzdiņa ir nonākusi pie pāris nozīmīgiem secinājumiem: “Man pašai ir kombinēts ādas tips ar noslieci uz pastiprinātu sebuma izdalīšanos, bet savā darbā, strādājot ar klientēm, saskaros ar pilnīgi visu iespējamo spektru ādas tipu ziņā. Ar NUDE Touch versiju esmu pazīstama jau pāris gadus un mani pārsteidz tā unikālā spēja adaptēties uz jebkura ādas tipa. Vienīgi jutīgai sausai ādai zem tā jālieto izteiktāk mitrinošs krēms. Produkts ir super vieglas konsistences, fluīda tipa, panāk plānu klājumu, neaizsprosto poras un izskatās gluži pēc otrās ādas – tikai bez nepilnībām. Finišs noteikti ir plānāks, gaisīgāks nekā tonālajiem krēmiem, ādai tiek piešķirts viegls matējums, kas neizskatās smagnēji. Sievietes, kam ir taukaina, kombinēta āda, to noteikti var vēl piepūderēt, bet tām, kam ir sausa āda, tas noteikti nebūs nepieciešams. Attiecībā uz noturību nevaru būt viennozīmīga – ļoti atkarīgs, kas uzklāts zem produkta, vai nogaidīts nepieciešamais laiks, kamēr kopjošā kosmētika iesūcas ādā, un kāda slodze paredzēta konkrētajā dienā. Jo lielāka slodze un aktivitāte, jo ātrāk prasās piepūderēt (pēc personīgās pieredzes). Tātad – universāls, lielisks produkts, must have katras dāmas kosmētikas maciņā.

COVER Touch man bija jaunatklājums, un pirmajā brīdī pat piedzīvoju šoku – kur es biju agrāk?! Vai tiešām esmu atradusi to perfekto, perfekto SPF produktu savai ekstra taukainai ādai?! Nosaukumi vien jau daudz ko pasaka priekšā. COVER Touch atšķirībā no NUDE Touch ir sedzošs un biezs krēmveida produkts, kas pēc konsistences atgādina sedzošu tonālo krēmu. Šī Photoderm “Touch” versija būs lieliska sievietēm ar taukainu, kombinētu ādu, savukārt nebūs variants sausai, dehidrētai ādai, jo gluži vienkārši būs par smagnēju. Produkts noslēpj pilnīgi visas ādas nepilnības un sniedz matētu efektu, noturību pilnīgi visas dienas garumā! Jā, pat pēc 4–6–8 stundām viss ir vietās un izskatās vienlīdz labi, kā tikko pēc uzklāšanas. Vienīgais mīnuss – toņu izvēle. Lai arī pieejami divi toņi, man personīgi prasītos vēl kādu gaišāku versiju. Kopumā varu teikt, ka abi produkti ir spēcīgi, jāzina vienīgi, kuru izvēlēties.”

