Vai masku valkāšana var ietekmēt bērna veselību?

Saprotu vecāku bažas par to, ka maska varētu traucēt elpot, tomēr tās vairāk ir emocionālas spekulācijas, kas, iespējams, ir radušās no vecākiem pieejamās informācijas, ko ir stāstījuši pediatri. Proti, maziem bērniem elpceļi ir šaurāki, un, saslimstot ar kādu no vīrusinfekcijām, elpceļos veidojas tūska, un jau tā šaurie elpceļi sašaurinās vēl vairāk, kas var traucēt elpot. Ja runā par masku valkāšanu, tad nav nozīmes, cik šauri ir elpceļi, jo maska pati par sevi skābekli uzņemt netraucē. To pierāda arī skābekļa jeb saturācijas rādītāji asinīs – elpojot ar masku vai bez maskas, uzņemtā skābekļa daudzums nemainās.Tātad gāzu apmaiņa caur masku nav sliktāka kā bez maskas. Maskas valkāt ir droši.



Vai bērni ar alerģiskām iesnām, astmu vai psihiskām saslimšanām drīkst maskas nevalkāt?

Ja ir runa par bērniem ar īpašām vajadzībām - ar autiska spektra traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, tad šādi bērni drīkst maskas nenēsāt. Arī speciālajās skolās, kur mācās bērni ar smagām garīgām saslimšanām, maskas valkāt nevajadzēs. Tātad vienīgais ārsts, kas drīkst izsniegt izziņu, ka masku drīkst nenēsāt, ir psihiatrs. Šo izziņu drīkst akceptēt arī skola. Ne ģimenes ārsts, ne alergologs–pulmonologs šādu ziņu izsniegt nav kompetents.



Bērniem ar hroniskām saslimšanām, un jo īpaši astmu, maskas ir jāvalkā. Ja ir alerģiskas iesnas vai astmas lēkmes, kuru dēļ ir grūti elpot, ir jādomā, kā šīs slimības kontrolēt, lai tās netraucē dzīvot. Ja bērnam ir astmas saasinājums un tāpēc elpas trūkums, tad ir jāpaliek mājās un jāārstējas. Visiem pārējiem pacientiem ar astmu un alerģijām masku valkāšana ir vēl vajadzīgāka nekā pārējiem, jo ir zināms, ka tieši vīrusinfekcijas ir tās, kas izraisa astmas uzliesmojumus. Tas nozīmē, ka maskas nēsāšana pasargās ne tikai no Covid-19, bet arī no pārējiem vīrusiem.

Maskas nebūs jāvalkā arī bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Ko darīt, ja bērnam, lietojot masku, sākas elpošanas grūtības?

Vispirms aicināt nomierināties, pārstāt runāt, apsēsties, pārtraukt fiziskās aktivitātes. Var iziet ārā no klases, noņemt masku un paelpot pie atvērta loga, vai arī aiziet pie skolas medicīnas māsiņas. Ja vecāki mājās par to būs runājuši un skaidrojuši maskas lietošanas vajadzību, un bērns to būs sapratis, panikas lēkmēm no maskas lietošanas nevajadzētu būt.

Cik ilgi var lietot daudzreizlietojamo masku?

Atkārtoti lietojamās maskas viens lietošanas periods ir 3–4 stundas. To var mainīt arī ātrāk, ja maska ir palikusi ļoti mitra. Mitra maska ātrāk kļūst āra apstākļos.

Bērnam uz skolu jāiedod līdzi divi atšķirīgi maisiņi, kur vienā ieliek tīro masku, bet otrā – izlietoto. Katru reizi, kad maskai pieskaras, jānomazgā vai jādezinficē rokas. ​Masku drīkst aiztikt tikai aiz gumijām un ar tīrām rokām.



Skolēns mācību dienas laikā līdz pusdienām lieto vienu masku, tad netīro masku noņem, ieliek atsevišķā maisiņā, paēd pusdienas, un uzliek jaunu, tīru masku. Pirms maskas uzlikšanas nomazgā vai dezinficē rokas. Maska, kas ir lietota, obligāti ir jāizmazgā un jāizgludina ar karstu gludekli.

Uz 1–2 minūtēm masku drīkst noņemt, lai bērni neaizmirstu padzerties. Skolotājiem tas būtu jāatgādina.

Kādas ir vispiemērotākās maskas bērniem? Vai skolā drīkst izmantot vizierus un veikalos nopērkamās plastmasas maskas?

Plastmasas maskas nepasargā vispār, savukārt vizieris pasargā tikai kopā ar sejas masku. Šādu komplektu lietot medicīnas iestādēs, kur ir augstāks inficēšanās risks. Lietot masku ar vizieri skolā nav vajadzības. Bērniem skolā pietiek ar trīsslāņu maskām, kas ir pielāgotas bērna sejas formai, un arī bērnam pašam patīk maskas dizains.



Kā iemācīt bērnam pareizi lietot masku?

Mazam bērnam iemācīt iet uz podiņa ir grūtāk, nekā iemācīt lietot masku. Ja vecāki ir iemācījuši lietot podiņu, tad iemācīs lietot arī masku. BKUS ir izveidojusi arī multiplikācijas filmu, lai mazākie bērni labāk saprastu masku lietošanas nozīmi.

