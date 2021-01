Kā saglabāt mieru mājās, kad bērni mācās attālinātajā režīmā?

Pārmaiņas ir vienīgā pastāvīgā lieta dzīvē. Jāapzinās, ka ir 21. gadsimts, kad patiesi viss plūst un mainās, ik diena nes kaut ko jaunu un pārsteidzošu. Lēnām jāmācās pieņemt domu, ka tehnoloģijas attīstās ik sekundi un mēs ar katru dienu vairāk digitalizējamies. Jāpiebilst, ka ilgtermiņā produktivitāte ir cieši saistīta ar tehnoloģiju un inovāciju attīstību. Ne velti mēs tagad apgūstam jaunas platformas, aplikācijas un programmas.

Šajā situācijā, kad bērni ir mājās, it īpaši daudzbērnu ģimenēs, attālinātais mācību režīms ģimenēm ir papildu izaicinājums. Šī situācija var saliedēt ģimeni, bet var arī radīt spriedzi un stresu. Lai no tā izvairītos, pastāv atslēga, un tas nebūt nav jaunizgudrojums, jo, kā zinām, labas lietas sastāv no visa vienkāršā. Svarīgs ir dienas režīms, taču priekšnosacījums ir – jābūt sistēmai, jo noteikumi veicina bērnu uzvedību.

Vislabāk par noteikumiem vienoties kopā ar bērniem, tad arī tie darbojas labāk. Jāpiebilst, ka noteikumus spēj izveidot jau pirmskolas vecuma bērni. Vecākiem gan jāapzinās, ko tieši viņi vēlas no bērniem. Noteikumiem jābūt īsiem, precīziem un konkrētiem, un tie būtu 3–5 noteikumi, lai bērns tos varētu atcerēties un izpildīt. Tiem jābūt nemainīgiem, tāpēc tiešām pārdomātiem, lai bērns apgūtu jauno uzvedību (to var apgūt 21 dienas laikā).

Nākamais priekšnosacījums – jāveicina tāda uzvedība, kādu vēlies redzēt. Pievērs bērnam uzmanību, kad viņš dara to, ko tu vēlies, uzslavē viņu, tas būs emocionāls pastiprinājums, motivācija turpināt ievērot noteikumus. Jo tad bērns skaidri sapratīs, kādu uzvedību no viņa gaidi.

Vienmēr noteikumos palīdz tas, ja visi ģimenes locekļi, to skaitā vecāsmātes un vectēvi, ir vienisprātis. Tās ir vienotas prasības, un, ja tās tādas ir, arī izpildīt ir vieglāk. Ja ģimenē valdīs un būs savstarpējā sapratne, mājās būs arī miers. Lai ko mēs darītu, lai ko vēlētos sasniegt, piedzīvot, sajust, miers mums dod stabilu dzīves pamatu, mērķi dzīvei. Miers izpaužas sevis, situācijas un citu pieņemšanā.

