Par katru bērnu ģimenēm Latvijā piešķir 5000 eiro. Taču apmaiņā pret to jāizpilda viens nosacījums
Atsaucoties uz lielo sabiedrības interesi, Igaunijas attīstītāji Invego un Reterra atkārtoti uzsākuši savu sociālo iniciatīvu “Latvijai vajag vairāk bērnu”, vēlreiz piedāvājot ģimenēm ar bērniem atbalstu līdz 25 000 eiro mājokļa iegādei.
Pirmā kampaņa, kas norisinājās 2025. gada sākumā, izraisīja ievērojamu interesi - 18 ģimenes ietaupīja kopumā 185 000 eiro, iegādājoties jaunu mājokli. "Kopš pavasara daudzas ģimenes ir vaicājušas, vai šāds piedāvājums atkārtosies, un mēs ar prieku varam teikt, ka tas ir atgriezies,” saka Invego vadītājs Kristjans-Tūrs Vahi (Kristjan-Thor Vähi), apliecinot uzņēmumu apņemšanos attīstīt sociāli atbildīgu būvniecību un ieguldīt Latvijas sabiedrībā ilgtermiņā.
"Zemais dzimstības līmenis diemžēl nav mainījies, un mēs vēlamies sniegt savu nelielo ieguldījumu šīs situācijas risināšanā. Mūsu mērķis paliek nemainīgs — padarīt pieejamāku jauna, kvalitatīva mājokļa iegādi ģimenēm ar bērniem. Atbalstot ģimenes, mēs ieguldām Latvijas nākotnē — un arī savā.”
Kampaņa “Latvijai vajag vairāk bērnu” piedāvā 5 000 eiro lielu finansiālu atbalstu par katru bērnu. Maksimālā atbalsta summa vienai mājsaimniecībai ir 25 000 eiro. Atbalsts attiecas uz mājokļiem vairākos Invego un Reterra projektos: “Vītolu Parks”, “Miera Rezidences”, “Skanstes Rezidences” un “Parka Kvartāls” Rīgā, kā arī “Vide Ādaži” un “Mārupes Sirds” Pierīgā. Kampaņas piedāvājums ir spēkā visām ģimenēm ar bērniem, kas iegādāsies mājokli šajos projektos no 10. oktobra līdz 30. novembrim. Piedāvājums attiecas gan uz pabeigtiem, gan būvniecības stadijā esošiem mājokļiem, kas pieejami pārdošanā.
Reterra vadītājs Reigo Randmets norāda, ka iniciatīvas pamatā ir demogrāfiskās tendences, kas liecina par dzimstības samazināšanos Latvijā. “Lai gan kopējie rādītāji ir satraucoši, ir arī pozitīvas tendences,” viņš uzsver. “Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka pēdējās desmitgades laikā ir pieaudzis trešo un ceturto bērnu īpatsvars jaundzimušo vidū. Lielākām ģimenēm dabiski nepieciešami lielāki mājokļi – un šī kampaņa palīdz tos iegūt. Mēs vēlamies nodrošināt, ka katrai ģimenei ir pieejams ilgtspējīgs, mūsdienīgs un ērts mājoklis.”
“Latvijas iedzīvotāju skaita izaicinājums skar mūs visus – un mēs uzskatām, ka arī uzņēmumiem ir jāiesaistās risinājumu meklēšanā,” komentē Kristjans-Tūrs Vahi. “Mūsu projekti ir veidoti atbilstoši ģimeņu ikdienas vajadzībām — ar zaļiem iekšpagalmiem, rotaļu laukumiem un pārdomātu plānojumu. Palīdzēt ģimenēm ar atbalstu mājokļa iegādei ir viens no veidiem, kā mēs varam sniegt reālu ieguldījumu.”