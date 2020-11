Kā nēsāt sejas masku, lai neaizsvīstu brilles un netrūktu elpas

Cilvēki, kuri nēsā brilles, ir noraizējušies, ka teju neiespējami elpot tā, lai briļļu stikli neaizsvīstu. Ja maska ir jālieto vairākas stundas, parādās arī citas ne visai ērtas problēmas. Veselības aprūpes darbinieki, kuri ikdienas darbā jau ilgu laiku ir lieto sejas maskas, izstrādājuši vairākus praktiskus risinājumus.

Ko darīt, lai brilles neaizsvīstu

Cilvēkiem ar brillēm maskas lietošana saistās ar aizsvīdušām briļļu lēcām. Izelpojot siltā gaisa straume ceļas uz augšu un, saskaroties ar aukstajiem briļļu stikliem, uz tiem veido kondensātu. Visu laiku tīrīt stiklus nav risinājums, turklāt mediķi brīdina, ka sejas aizskaršana ar rokām palielina inficēšanās risku.

1. Pirms iziešana no mājas nomazgā brilles ar ziepēm un ūdeni, vai jebkuru citu parasto mazgāšanas līdzekli. Pēc tam nosusini ar mikrošķiedras lupatiņu vai briļļu tīrāmo audumu. Ziepes samazina virsmas spraigumu un novērš kondensāta nosēšanos uz lēcām.



2. Brilļu iekšpusē uzklāj plānu kārtiņu skūšanās putu, pēc tam viegli notīri to. Skūšanās krēma atlikums pasargās lēcas no aizsvīšanas.



3. Optikas veikalos var nopirkt speciālus izsmidzināmus aerosolus, kas samazina briļļu stiklu aizsvīšanu.



4. Tā kā siltais gaiss ceļas uz augšu, tad valkā savu masku tā, lai tās augšējā mala būtu stingri piespiesta pie sejas un deguna. Ja maska un brilles jālieto visu dienu, tad augšējo malu var pielīmēt ar medicīnisko plāksteri vai speciālu ādai nekaitīgu līmi. Tas neļaus siltajam gaisam nokļūt līdz brillēm. Seko tam, lai plāksteris neizraisa alerģisku reakciju.

5. Brilles aizsvīdīs mazāk tad, ja maska ir tieši piemērota tavai sejas formai - tā nav pārāk liela vai pārāk maza. Jo ciešāk tā pieguls degunam un vaigiem, jo mazāk siltais gaiss izplūdīs pa augšējo malu. Ja briļļu un maskas forma ļauj, var vispirms uzlikt masku un tad - brilles, ar briļļu apakšējo malu cieši piespiežot maskas audumu pie deguna.

Trauksmes un klaustrofobijas sajūta, nēsājot masku

Pierašana pie sejas maskas ir tikai laika jautājums. Sākumā ir diskomforts un sajūta, ka trūkst elpas. Tomēr Pasaules Veselības organizācijas eksperti apstiprina, ka maskas nēsāšana nesamazina skābekļa līmeni un nepalielina oglekļa dioksīda līmeni asinīs. Pretējā gadījumā ārsti to nevarētu darīt diendienā un gadiem ilgi.



Lai mazinātu diskomfortu, patrenējies masku nēsāt mājās. Palēnini elpošanu, ieelpo lēnāk un dziļāk, arī izelpo lēnāk. Koncentrējies uz faktu, ka gaiss nokļūst plaušās, sajūti to. Ja joprojām šķiet, ka elpošana ir apgrūtināta, izmēģini citu masku. Dažādi audumi un dažādas formas maskas lietošanā atšķiras.



Jāatgādina, ka no 20. novembra par masku nelietošanu sabiedriskās vietās varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu 10 līdz 50 eiro apmērā. Līdz 20. novembrim pašvaldības nodrošinās bezmaksas higiēnisko masku izsniegšanu saviem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu.



Masku nēsāšana publiskā telpā, roku mazgāšana un distances ievērošana palīdzēs samazināt vīrusa izplatību un ātrāk atgriezties normālā dzīvē.



Izmantota informācija no vietnes www.theconversation.com un ASV Oftalmologu Akadēmijas mājas lapas www.aao.org

