Ko gribētu sacīt sev Dagmāra Legante, ja atkal būtu divdesmit...

Dagmāra Legante-Celmiņa sevī apvieno daudzas krāsas – no komiķes līdz dīvai, no fotogrāfes līdz aktrisei, no pasaules apceļotājas līdz daudzbērnu mammai. Žurnāla OK! jaunajā numurā saruna par atziņām, kas gūtas desmit laulības gados, par muižām un cilvēku likteņiem, par kādu omītes vēstuli un vārdiem, kurus gribētu sacīt sev, ja atkal būtu divdesmit...