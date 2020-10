Kas ir šī Lielbritānijas visskaļākā medmāsa? Viņas dēls saka: "Es noteikti neieteiktu klausīties viņas teiktajā"

"Tas, ko viņa ir izdarījusi, ir bīstami. Piecas minūtes slavas. Es nevēlos par to runāt, jo viņa ir mana māte, bet man ir jārunā pirms šīs teorijas neizplatās vēl vairāk.

Tūkstošiem cilvēku uzskata viņu par patiesības avotu un par svēto, bet man visiem jāpasaka, ka mana māte nav tā persona, kādu jūs viņu redzat. Viņa vienkārši mīl atrasies uzmanības centrā," teic Sebastiāns.

Viņa māte Lielbritānijā ir kļuvusi par skaļāko sazvērestības teoriju līderi, skandinot plašām tautu masām, ka Covid-19 ir meli. Neskatoties uz to, ka pasaulē ne tikai ir inficējušies, bet arī miruši neskaitāmi daudz cilvēku, viņa smej par otro vilni, jo pirmais jau nemaz neesot bijis.

Arī par vakcīnām viņai ir savs viedoklis - tās esot paredzētas, lai izmainītu masveidā cilvēku DNS.

Dēls uztraucas, ka mātes izteicieni un uzstāšanās var ietekmēt sabiedrības veselību, jo viņa aicina ignorēt valdības un mediķu norādījumus. Kā redzams, sievietei ir liels atbalstītāju pulks. Iepriekš viņai bija 40 000 "Youtube" sekotāju, bet tagad kontu vietnes administrācija ir izdzēsusi. Tas gan netraucē sievietei izveidot jaunus kontus un atrast citus veidus, kā sasniegt savu auditoriju.

Septembra izskaņā viņai bija uzstāšanās Trafalgaras laukumā, kas pulcēja plašas ļaužu masas.

Dēls bijis šokēts, redzot, cik daudz cilvēku pulcējas viņas runu laikā un iedvesmojas no viņas, tic viņas teiktajam.

"Es noteikti neieteiktu klausīties viņas teiktajā. Viņa ir aizgājusi pārāk tālu, nedomāju, ka mums jebkad atjaunosies normālas attiecības," stāsta dēls.

Jaunā koronavīrusa izplatīšanās 23 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un Lielbritānijā rada nopietnas bažas, aizvadītajā nedēļā brīdināja Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC).

ECDC aicina varasiestādes pastiprināt pasākumus cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju.

ECDC direktore Andrea Ammona norādīja, ka inficēšanās tempu pieaugums rada milzīgu risku sabiedrības veselībai, un vairumā valstu epidemioloģiskā situācija dod pamatu nopietnām bažām.

ECDC aicina valdības un sabiedrības veselības aizsardzības dienestus nodrošināt, ka cilvēki ievēro distanci viens no otra, kārtīgi mazgā un dezinficē rokas, un ierobežot cilvēku pulcēšanos iekštelpās un ārpus telpām.

Sabiedrības veselības aizsardzības dienestiem arī vajadzētu paplašināt slimnīcu iespējas uzņemt potenciāli lielu skaitu Covid-19 pacientus, rekomendē ECDC.

Dienests norāda, ka inficēto skaits audzis, jo vīruss sācis straujāk izplatīties, nevis tāpēc, ka tiek veikts vairāk Covid-19 testu.

44 Foto Dzīve un nāve Covid-19 pacientu nodaļās visā pasaulē [Brīdinām, nepatīkami skati!] +40 Skatīties vairāk

ECDC, kas bāzējas Stokholmā, novērtē situāciju ES, Lielbritānijā, Norvēģijā, Lihtenšteinā un Islandē.

No 1.marta līdz 18.oktobrim ECDC aptvertajās valstīs tika reģistrēti 4,8 miljoni inficēšanās gadījumu un 202 551 nāves gadījums. Tas sastāda 12% no visiem Covid-19 gadījumiem pasaulē un gandrīz piekto daļu no visiem ar Covid-19 saistītajiem nāves gadījumiem pasaulē, liecina ECDC apkopotie dati.

