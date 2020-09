Kāpēc par šo svara zaudēšanas metodi uzzināju tikai tagad??

- Ko iepriekš darīji, lai notievētu? Kāpēc, Tavuprāt, iepriekš neizdevās notievēt?

Atgūt skaistās ķermeņa formas mēģināju vairākas reizes, līdz beidzot sapratu, ka darīju to pilnīgi nepareizi. (Smaida) Tagad, kad esmu atradusi īsto risinājumu, man nav kauna runāt arī par savām neizdošanās reizēm - toreiz izvēlējos internetā pieejamās diētas, bet rezultātu nebija. Šķiet pat dīvaini, ka uz kaut ko tādu agrāk parakstījos - tas taču ir skaidrs, ja diēta ir pilnīgi vienāda gan man, gan vīrietim, kurš sver 120 kilogramus, tad kaut kas ar to nav īsti kārtībā, un tā nepalīdzēs ne man, ne viņam. Laikam jau zemapziņā to nemaz neuztvēru nopietni, un labi, ka tā, jo varēju tikai nodarīt pāri savai veselībai.

- Pastāsti – kā nolēmi sākt notievēt tieši tagad?

Spogulis jau nemelo. Kad nevarēju ielīst nevienā pavasara apģērbā, bet vēl lielāku pirkt negribējās, nolēmu, ka kaut kas dzīvē ir jāmaina un jāsaņemas. Kā reiz sākās pandēmija, un

nolēmu šo laiku veltīt sev.

- Kā Tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Par Stokholmas diētu biju lasījusi gan internetā, gan žurnālos, taču reģistrējos tai, kad draugu un paziņu lokā tika izteiktas ļoti labas atsauksmes, un, galvenais, bija redzami rezultāti. Draudzeņu ieteikumi un slaidās līnijas droši vien pārliecina vislabāk.

- Kā notika diētas ievērošana?

Kaut es būtu uzzinājusi par šo diētu jau pirms 5 gadiem! Tas bija kas pilnīgi savādāks salīdzinājumā ar visu iepriekšējo. Sākumā aizpildīju testu, kur tika noskaidroti mani parametri, veselības stāvoklis un ēšanas paradumi. Pēc tam atlika tikai sekot

speciāli man izveidotam uztura plānam. Ja pati nebūtu to pieredzējusi, es neticētu, ka tas var būt tik interesanti - ar nepacietību gaidīju katru jauno plānu, lai varētu izmēģināt jaunas receptes. Arī tagad ikdienā izmantoju diētas pamatprincipus un receptes. Pavisam ātri bija acīmredzami rezultāti, un tajā brīdī nekāda cita motivācija vairs nav nepieciešama, tāpēc diētu ievērot bija pavisam viegli. Nepieciešamos produktus varēju nopirkt jebkurā veikalā un mēneša beigās

secināju, ka ēst veselīgi ir arī lētāk!

- Kad sāki pamanīt pirmos rezultātus? Kādi tie bija?

Kilogrami kusa jau no paša sākuma. Kad no rīta uzkāp uz svariem un redzi jauno ciparu, tas iedvesmo visai dienai. Daudz ātrāk, nekā biju gaidījusi, zaudēto kilogramu skaits jau bija rakstāms ar divciparu skaitli. To pamanīju ne tikai es, bet arī apkārtējie, un tik daudz komplimentu katru dienu nekad nebiju saņēmusi. Pec dažām nedēļām uz drēbju veikalu tomēr bija jādodas, praktiski viss bija kļuvis par lielu! Bija liels stimuls veikt skapī revīziju, lielāko daļu nosūtīt uz laukiem un iegādāties to izmēru, kas bija pirms gadiem 10. Uzlabojusies arī pašsajūta un veselība - ir vairāk enerģijas, droši vien tas ir gan liekā svara izzušanas, gan daudzo uzmanības apliecinājumu nopelns.

- Ko Tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

Jūs būsiet pārsteigti, cik tas ir viegli! Viss ir pateikts priekšā, un rezultātu varēsiet redzēt uzreiz. Nebaidieties, šajā diētā nav jādzīvo badā vai pusbadā. Ēdienreizes sakārtotas tā, ka vienmēr biju paēdusi, turklāt ir ļoti liela recepšu dažādība, ar iespēju pašam izvelēties ko un kurā ēdienreizē gatavot. Ja vēlaties atbrīvoties no liekā svara, šis ir veids kā to izdarīt.

StockholmDiet.com piedāvā – reģistrējies tagad, bet sāc, kad vēlies, jo notievēšanas plāns būs pieejams Tavā Stokholmas diētas profilā. Rudens ir īstais laiks, lai notievētu, Tev izdosies!

Reklāmas raksts sadarbībā ar StockholmDiet.com