Vienu no ierakstiem viņa komentē šādi: "Mirdzi kā zvaigzne!



Kāda jums ir pati ievērojamākā lieta Latvijā?



Kas pirmais nāk prātā? Personīgi man tas ir

Brīvības piemineklis.



Vai kāds no jums ir kādreiz aizdomājies, kāpēc tieši Milda? Kāpēc šo sievieti uz pieminekļa sauc tieši šādā vārdā, nevis par Zani, Janu, Mariju?



Kurš no jums vispār zināja, ka priekšgājējs bija vīrietis? Nevis vienkārši kaut kāds, bet pats Pēteris pirmais! Tiesa, stāvēja viņš nedaudz citā vietā, tad viņu iemainīja sieviete.

Kādēļ vispār tika uzstādīts šis piemineklis? Atbilde: uz Latvijas neatkarības 17. gadadienu.

Ko tad tas nozīmē? Domāju, ka pat skaidrot nevajag - brīvību!

Sieviete tur trīs zvaigznes, kas apzīmē trīs Latvijas daļas (šobrīd ir četras).

Uz pašas fasādes rakstīts "Tēvzemei un brīvībai". Vien pāris vārdu, bet cik spēcīgi!



Kāpēc es vispār izlēmu parādīt jums Mildu tieši šādā skatā? Viss ir vienkārši, es uzskatu, ka Milda ir brīva! Viņa brīvi drīkst pavadīt savu brīvdienu, staigājot pa pilsētu, smaidot garāmgājējiem.

Brīva no visiem stereotipiem, kurus mums uzspiež visas vēstures garumā. Es jums parādu viņu tādu, kāda viņa varētu būt tagad.

Jo mēs taču dzīvojam demokrātiskā valstī?



Milda ir nogurusi visu laiku strādāt, tur stāvot un mirdzot, tāpēc viņa ir pelnījusi atpūtu.



Ko jums nozīmē brīvība?"

Atvērts gan paliek jautājums, vai šādi netiek izrādīta necieņa un zaimots viens no Latvijas simboliem.