Jaunu ideju un atklājumu nedēļa - horoskops visām zodiaka zīmēm no 6.07. līdz 12.07.

Auns

Darbojies komandā! Tas ļaus divreiz ātrāk tikt galā ar pienākumiem un ķerties atkal pie jauniem darbiem. Šis laiks piemērots ietekmes paplašināšanai, nostiprināšanai. Attiecībās parādi sevi no labākās puses. Svarīga lēmuma pieņemšanā iesaisti draugus, radiniekus – viņi palīdzēs pārvarēt šaubas.

Vērsis

Pavisam negaidot var uzrasties labvēlis, kas palīdzēs īstenot senu ieceri. Labas ziņas no tālienes vairos ticību tam, ka viss izdosies. Seko līdzi tam, ko saki, jo ne velti mēdz teikt, ka ar vārdu var dziedēt, bet var arī ievainot. Liela nozīme būs kolēģu un līdzīgi domājošo atbalstam.

Dvīņi

Ja zini, kurā jomā palikušas nesakārtotas juridiskās lietas, ķeries pie to sakārtošanas. Attiecībās romantiskas noskaņas nomainīs lietišķa rosība, būs jātiek galā gan ar iepriekš nepadarītiem darbiem, gan arī ar jauniem uzdevumiem un pienākumiem. Par tavu attapību liecinās spēja uzupurēties.

Vēzis

Maini savu skatījumu uz pasauli un dzīvi kopumā. Strīdos ar kolēģiem nepārcenties. To, kam bijusi taisnība, rādīs laiks un darba rezultāti. Būs grūti palikt vienaldzīgam pret personu, kas citu vidū izceļas ar sirsnību un labām manierēm. Vārds pa vārdam, un tu pat nemanīsi, kurā brīdī saruna pāraugusi kaislīgās attiecībās.

Lauva

Esi savu uzdevumu augstumos, uzņemies atbildību par savu rīcību un pierādi, uz ko patiesībā esi spējīgs. Gandarījumu sagādās mājokļa pilnveidošana un labiekārtošana tā, kā biji iecerējis. Katrs labi padarīts darbs ienesīs tavā ikdienā vairāk prieka un dos iemeslu uz dzīvi raudzīties optimistiskāk.

Jaunava

Jo augstāk sevi vērtēsi, jo labāk cilvēki attieksies pret tevi. Nopietni izturies pret juridiskām lietām. Ja nejūties kompetents kādā jautājumā, lūdz attiecīga speciālista konsultāciju. Ja mani cauri ikdienas ierastībai spraucamies kaislīgas aizrautības asniņu, saudzē to!

Svari

Raugies uz visu reālistiski, pārspīlēta lepnuma dēļ neatsakies no palīdzības vai vērtīga padoma. Dzīves materiālā puse īpašus uztraukumus nesagādās, taču tas nenozīmē, ka vari ļauties pašplūsmai. No tavas rīcības būs daudz kas atkarīgs attiecībās ar dzīvesbiedru.

Skorpions

Padomā, kādiem kursiem pieteikties, lai pilnveidotu savas prasmes. Pievēršoties kaut kam aizraujošam, būs vieglāk pārvarēt rutīnas radītas sekas. Veiksme iespējama darījumos, kur nepieciešama apķērība un labas komunikācijas spējas. Liela loma attiecību veidošanā būs tavai autoritātei, nešaubies par savām spējām, pieņem lēmumu un rīkojies.

Strēlnieks

Mēģini saprast un apzināti rīkoties, lai īstenotu to, kas tev svarīgs. Negaidi no citiem lielus darbus, pats dari to, ko uzskati par vajadzīgu un nepieciešamu. Esi prasīgs pret sevi, nepavadi laiku tukšās sarunās. Balsties uz pārbaudītām vērtībām, seko idejām, kas saskan ar taviem plāniem. Dari savu darbu neatlaidīgi, taču sasniegumus neafišē.

Mežāzis

Pārlieku nepārspīlē ar patiesības meklējumiem, rezultāts var tevi sarūgtināt. Pat tad, ja tev ir pamatots iemesls uzskatīt, ka dažos jautājumos orientējies labāk nekā citi, atturies demonstrēt savu pārākumu. Liec lietā visu, kas var noderēt, īpašu uzmanību veltot detaļām. Saskaņojot rīcību un sadarbojoties, sasniegsi vairāk nekā apšaubot un kritizējot.

Ūdensvīrs

Diskusija ar mājiniekiem par mūžīgām vērtībām var viegli pārvērsties strīdā. Kāds piedāvājums izklausīsies ļoti vilinošs, taču pirms piekrīti savā dzīvē kaut ko mainīt, rūpīgi apsver visus par un pret. Mazs pavērsiens var nospēlēt lielu lomu turpmākajā notikumu attīstībā. Priecājies, ja vari gan atsvaidzināt atmiņas, gan piedzīvot ko jaunu.

Zivis

Līdzcilvēki novērtēs tavu vēlmi attiecībās ienest vairāk tolerances un savstarpējās sapratnes. Atrodi laiku, lai runātu ar plašāku publiku, uzstātos – tev izdosies pārliecināt un iegūt vajadzīgo atbalstu. Risini sarunas, kas saistītas ar taviem nākotnes plāniem. Kritiskā situācijā dari visu iespējamo, lai to labotu, nevis sarežģītu jau tā saspringtas lietas.

