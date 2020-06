Ko ēst, lai mundrāks prāts un labāka atmiņa?

Uzturā jābūt raudzētiem produktiem, kas bagātīgi satur organismam labvēlīgas baktērijas. Dažreiz papildus noder arī probiotiķi jeb labās baktērijas. Atceries, ka probiotiķiem ir nepieciešama barība – prebiotiķi, tas ir, šķiedrvielas. Tāpēc dabīgi skābēti kāposti ir tik vērtīgi ne tikai zarnu traktam un imunitātei, bet arī sekmīgai smadzeņu darbībai.

Ieteicams uzturs, kas bagātīgi satur flavonoīdus. Tie ir augu pigmenti, kas atbild par kādu no košajām krāsām – no saulaini dzeltenās līdz sarkani violetajam, lillā un pat zilajam tonim.

Flavonoīdi filtrē ultravioletos starus, regulē šūnu darbību un nodrošina aizsardzību pret slimību ierosinātājiem. Tie darbojas pret trombu veidošanos asinsvados un trombocītu salipšanu, pret aterosklerozi un paaugstinātu asinsspiedienu. Samazina arī samazina oksidatīvo stresu un pasargā nervu šūnas no tos bojājošām slimībām, ievērojami attālina iekaisumus asinsvados (iekšējā slānī – endotēlijā, kas veidots no ārkārtīgi gudrām šūnām – endoteliocītiem), uzlabojot endotēlija funkcijas un līdz ar to vissīkāko asinsvadu – kapilāru – funkcijas.

Foto: Shutterstock

Tieši kapilāri regulē barības vielu, tostarp vitamīnu, minerālvielu, skābekļa un ogļskābās gāzes apmaiņu starp audiem un asinīm.

Flavonoīdiem piemīt spēja mainīt asins lipīdu līmeni (samazina slikto, bet paaugstina labo holesterīnu), tie arī regulē ogļhidrātu un glikozes metabolismu jeb vielmaiņu smadzeņu audos. Lūk, un visu šo pozitīvo lietu rezultātā tie spēj attālināt novecošanos!

Ņem vērā

● Melnā un zaļā tēja, āboli, kakao pupiņas, žāvētas plūmes, pupiņas un argāna eļļa ir izcils avots tādiem flavonoīdiem kā katehīni.

● Daudz flavonoīdu atrodas pētersīļos, sīpolos, mellenēs un citās ogās, banānos, citrusaugļos, divdaivu ginkā (ginko biloba), sarkanvīnā, smiltsērkšķos, griķos, tumšajā šokolādē (ar kakao saturu ne mazāku kā 70 %).

