Viņi neizturēja vīrusa pārbaudījumu - šovbiznesa zvaigžņu pāri, kas izšķīrās pandēmijas laikā

Viens otram pie rīkles

Gadsimta sākuma puišu popgrupas "Boyzone" dalībniekam Šeinam Linčam izolācija pandēmijas dēļ ir bijusi neizturama, un 13 gadu ilgušās ģimenes saites ar Šīnu Vaitu ir sarautas: „Šobrīd izolācijā piedzīvojam grūtus laikus. Tā kā bijām gatavi ķerties viens otram pie rīkles, tagad pat neatrodos ģimenes mājās. Tas nebija ne labs laiks, ne laba vieta. Attiecības ir cīņa. Lūdzu Dievu, lai, šajos sarežģītajos apstākļos esot šķirtiem, kļūtu spēcīgāki, lai varam būt kopā vēl nākamos 15, 20, 30 gadus.”

Skandāls tapšanas stadijā

Pēc 12 gadiem laulībā modele un aktrise Džeimija Kinga 18. maijā ir iesniegusi dokumentus par šķiršanos no kinorežisora Kaila Ņūmena. Viņa ir pieprasījusi arī liegumu sev tuvoties, bet režisors liecinājis, ka Džeimijai esot opioīdu un alkohola atkarība, un tas esot iemesls, kāpēc viņai jāliedz iespēja rūpēties par abu kopīgajiem dēliem Džeimsu un Leo.

Apgrūtināts process

Aktrise, modes dizainere Mērija Keita Olsena koronavīrusa pandēmijas laikā mēģina izšķirties no baņķiera Olivjē Sarkozī. Jau 17. aprīlī viņa ir centusies iesniegt laulības šķiršanas pieteikumu, bet saistībā ar Covid-19 izsludināto īpašo noteikumu dēļ tas nav pieņemts. 25. maijā, pirmajā tiesas darbdienā, viņai tas beidzot ir izdevies. Tikmēr pandēmijas laikā topošais bijušais vīrs ir pamanījies bez viņas ziņas lauzt dzīvokļa īres līgumu un viņu izlikt „uz ielas”.

Pārdomu laiks

Aktrise Džuliana Hjū fanus ir šokējusi ar paziņojumu, ka pēc mazāk nekā trīs gadiem laulībā ir šķīrusies no hokejista Brūka Laiha. Arī pašizolācija ir pavadīta atsevišķi: „Mēs šo laiku esam izmantojuši, lai pieņemtu nepieciešamo lēmumu par šķiršanos. Mēs cienām un mīlam viens otru un lūdzam empātiju, respektu un privātumu šajā laikā.”

Labās pārmaiņas

Trīs dēlu vecāki aktieri Braiens Ostins Grīns un Megana Foksa, kuri kopā un šķirti variējuši laiku kopš 2010. gada un arī Covid-19 dēļ noteikto izolāciju pavadījuši atsevišķi, ir apstiprinājuši vēlmi šķirt laulību. Jau pērn aktieris par šādu iespēju bija runājis savā podkāstā: „Viņa teica: „Esmu sapratusi, ka, strādājot vienatnē un ārpus valsts, jūtos pati, un man tas patika.” Mēs par to parunājām, un es teicu: „Tad šķiramies uz laiku...” Un tā arī izdarījām. Jau kopš 2019. gada nogales cenšamies būt atsevišķi un saprast nākotni. Tās mums ir lielas pārmaiņas!”

Sociāla un fiziska distancēšanās

Modele Ferne Makkanna savā TV šovā "Ferne McCann: First Time Mum" apgalvojusi, ka iemesls, kādēļ šķiras ar Elbiju Dibsu, esot dažādās mājvietas (viņai Lielbritānijā, bet viņam Ņujorkā), un sociālās distancēšanās noteikumi to tikai paspilgtināja: „Kā es varu redzēt kopīgu nākotni, ja es fiziski nespēju būt ar viņu paredzamajā nākotnē? Es biju naiva, domājot, ka mīlestība no attāluma ir iespējama.”