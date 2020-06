"Instagram" zvaigzne, kas nometa 60 kg un savaldzināja savu padēlu, dalās ar ļoti intīmu foto

View this post on Instagram

За последние 2 месяца я пoхудела на 10 кг, выучила 3 языка, еще села на шпагат... в своих грёзах😏. Люди, самоизоляция и июньские морозы уже почти в истории! Лето на пороге. Неожиданно, согласна. А вы уже пробовали влезть в докарантинные джинсы? А в купальник😅? ⠀ Вы! Да, да, вы! Срочно вытаскивайте изо рта пончик🍩❌. Пора развеять сахарный туман, пока не пришлось обновлять гардероб до следующего размера! ⠀ 🧜‍♀️Айда заниматься своим здоровьем и фигурой! ⠀ Жду вас на супермотивационном БЕCПЛАТНОМ интенсиве "Школа стройности" @shkola.strojnosti, где мы с командой экспертов собрали самые современные, самые эффективные, самые полные инструкции о том, как быстро и навсегда растопить свой лишний жиp! С пользой для здоровья и внешнего вида👌. ⠀ На уроках «ШКОЛЫ СТРОЙНОСТИ» обязательно обсудим: ⠀ ✴Здоровую и сбалансированную диету. ✴Биохимию красивого и здорового тела. ✴Реальные механизмы набора и снижения веса и методы коррекции. ✴Устранение зажимов и застоев. ✴Уход за лицом и телом. ✴Здоровье внутренних органов. ✴Психологические аспекты переедания. ✴Роль спорта в cнижении веса. ⠀ Бонус: доступ к тренировкам для тонуса мышц. ⠀ Вход на интенсив открывается после пoдписки на @shkola.strojnosti и всех экспертов (пoдпиcки в правом верхнем углу профиля). КAЖДАЯ участница, выполнившая эти условия, получит ГАРАНТИРOВАННЫЙ пpиз👑. Присоединяйтесь! ⠀ Пооткровенничаем? Сколько килoграммов реально нужно скинуть?