Saderinātos sabaida: pēc laulībām abiem obligāti jābūt vienā uzvārdā, citādi kāzas gar degunu

Edgars žurnālam “Likums un Taisnība” pastāstīja, ka kāds radinieks viņam teicis, ka tikko Latvijā mainīti likumi un nu pēc laulībām vīram un sievai obligāti jābūt vienā uzvārdā.

Tomēr tā nav tiesa. Vai nu jauno pāri kāds gribējis izjokot, vai arī kāds izplata tā saucamo “tautas leģendu”, kam ar patiesību nav nekāda sakara.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe “Likumam un Taisnībai” teica: “Šāds likums nav spēkā un arī netiek plānots tādu ieviest”.

Laulāto personiskās tiesības attiecībā uz uzvārdu nosaka Civillikuma 86. pants, kas paredz vairākas izvēles: “* Noslēdzot laulību, laulātie pēc savas vēlēšanās izraugās viena laulātā pirmslaulības uzvārdu par savu kopējo uzvārdu. * Katrs laulātais var paturēt savu pirmslaulības uzvārdu, nepieņemot kopēju laulības uzvārdu. * Noslēdzot laulību, viens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam no laulātajiem jau ir dubults uzvārds, vai arī laulātie var veidot kopēju dubultu uzvārdu no abu laulāto pirmslaulības uzvārdiem”.

Savu pēclaulību uzvārdu jaunlaulātajiem jāizvēlas iesniedzot pieteikumu laulības reģistrācijai Dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstīs.