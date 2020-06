Padomi, kas vecākiem palīdzēs sagatavot savas atvases drošai vasarai

Valsts policija sagatavojusi padomus, kas vecākiem palīdzēs sagatavot savas atvases drošai vasarai.

Pateikt atbildīgajam pieaugušajam, kurp dodos – bērnam noteikti jāpastāsta vecākiem par saviem nodomiem, kurp vēlas doties, cik ilgi būs prom, ar ko būs kopā. Tāpat obligāti jāpasaka, kur atrodas.

Vienmēr būt sazvanāms – ja bērnam jau ir piešķirts savs mobilais telefons, ir jāpaskaidro, ka uz vecāku zvaniem vienmēr vajag atbildēt, lai vecāki neuztrauktos.

Neuzticēties svešiniekiem – bērniem jāatgādina, ka svešām personām, kuras mēģina pievērst viņa uzmanību, nevajag uzticēties, jo nav iespējams paredzēt svešinieka nodomus. Noteikti vajadzētu atgādināt, lai bērns mājoklī neielaiž nezināmas personas, un nestāsta citiem, ka viņš mājās atrodas viens.

Ievērot ceļu satiksmes noteikumus – atgādināt bērniem par drošību ceļu satiksmē. Iela jāšķērso pa gājēju pāreju vai pie zaļā gājēju luksofora gaismas signāla, iepriekš noteikti pārliecinoties, ka transportlīdzekļi ir apstājušies. Brauktuvi nedrīkst šķērsot vietā, kur uzstādīts nožogojums vai barjera. Lai gan ir atļauta pārvietošanās pa ceļa nomali pretēji braukšanas virzienam, visdrošāk tomēr ir pārvietoties pa ietvi. Ja bērns brauc ar velosipēdu, jāatceras, ka galvā obligāti jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Nevajag steigties! Tāpat arī jāpārliecinās, vai velosipēdam ir gaismas atstarotāji un bremzes ir darba kārtībā. Vēl ļoti svarīgs atgādinājums bērniem, ja rotaļājoties ar bumbu tā aizripo ceļa virzienā, nekādā gadījumā nedrīkst uzreiz skriet uz ceļa, lai to noķertu. Pirmkārt ir jāpadomā par savu drošību un tikai tad, kad bērns ir pārliecinājies, ka pa ceļu nebrauc transportlīdzekļi, tad var doties pēc bumbas. Bērniem jāatgādina – viņu veselība un dzīvība ir svarīgāka, nekā bumba.

Nelietot telefonu dzelzceļa un brauktuves tuvumā – mobilā telefona lietošana vai mūzikas klausīšanās austiņās var novērst bērna uzmanību no apkārt notiekošā. Lai izvairītos no iespējamas nelaimes dzelzceļa vai brauktuves tuvumā, kā arī šķērsojot brauktuvi, svarīgi ir visu uzmanību pievērst notiekošajam apkārt.

Internetā būt uzmanīgam un cienīt citus – bērnu ir jāmāca, kā droši lietot internetu, izmantojot viņiem saprotamu valodu. Tāpat bērni bieži vien pat neaizdomājas, ka internetā katrs izteikts vārds tur saglabājas, vecākiem ir jāpaskaidro, ka dažkārt internetā izteiktie vārdi ir vēl sāpīgāki nekā reālajā dzīvē. Nepazīstamam cilvēkam internetā, tāpat kā reālajā dzīvē nedrīkst uzticēties. Tu nekad nevari zināt, kas atrodas otrā pusē, tādēļ jābūt uzmanīgam un nedrīkst atklāt personīgu informāciju ne par sevi, ne savu ģimeni vai tuviniekiem.

Pieskatīt un rūpēties par savām mantām – pēc ilgām rotaļām ārā, var gadīties, ka bērns aizmirsis savas rotaļlietas, mobilo telefonu vai kādu citu vērtīgu mantu. Tādēļ atgādinām – jārūpējas par savu mantu drošību, tās jātur drošā vietā, nedrīkst atstāt nepieskatītas, jāizvairās no vērtīgu mantu izrādīšanas citiem, kā arī stāstīšanas, kādas vērtīgas mantas pieder pašam vai vecākiem.

Vienmēr pieslēgt velosipēdu – ja bērns pārvietojas ar velosipēdu, bet uz īsu brīdi vēlas ieskriet veikalā vai pie kāda drauga, obligāti jāatceras, ka velosipēdu nekādā gadījumā nedrīkst atstāt nepieskatītu. Tas jāpieslēdz drošā vietā ar drošības slēdzeni, jo zagļus interesē ne tikai pieaugušo velosipēdi, bet arī bērnu divriteņi.

Peldēties tikai drošās vietās pieaugušo uzraudzībā – lai izvairītos no iespējama nelaimes gadījuma ūdens tuvumā, bērnam nekādā gadījumā nevajadzētu vienam pašam bez pieaugušo uzraudzības doties peldēties. Tāpat arī bērni vieni paši bez pieaugušo klātbūtnes nedrīkst iet mežā, jo pastāv apmaldīšanās risks.

Neložņāt pa pamestām ēkām un jaunbūvēm, nespēlēties ar elektrību – došanās pamestās ēkās un jaunbūvēs var būtiski apdraudēt bērna drošību un veselību, tādēļ, lai pasargātu sevi no nelaimes gadījuma, kategoriski aizliegts apmeklēt šādas nedrošas būves. Tāpat arī rotaļāšanās ar elektrību būtiski apdraud bērna veselību no dažādu traumu gūšanas.

Neaiztikt un neēst nezināmus augus un sēnes – ja konkrētus augus vai sēnes bērns nepazīst, tos nekādā gadījumā nevajag aiztikt, kur nu vēl nogaršot!

Neaiztikt svešus dzīvniekus – lai arī cik mīļi izskatītos uz ielas sastapti sveši dzīvnieki, bieži tie var būt agresīvi un uzbrukt. Tāpēc nevajadzētu tiem tuvoties un aiztikt.

Regulāri mazgāt rokas – roku mazgāšana ir ļoti svarīga no tīrības un higiēnas viedokļa, bet bērni savos ikdienas soļos bieži vien to var piemirst. Tādēļ bērniem jāatgādina, cik ikdienā regulāra roku mazgāšana ir svarīga, lai izvairītos no dažādām baktērijām un vīrusiem.

Ziņo! Gadījumos, kad bērnam draud briesmas, nekavējoties par to jāziņo policijai zvanot 110 vai vienotajam glābšanas dienestam – 112!

Tāpat ļoti svarīgs atgādinājums ir arī pašiem vecākiem – ģimenē bez pieaugušo uzraudzības, vecāko bērnu pienākums nav pieskatīt un rūpēties par mazākajiem brāļiem un māsām. Nereti vecāki saviem lielākajiem bērniem liek pieskatīt ģimenes jaunākās atvases, taču tas ir jādara vecākiem. Vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Lai bērni apzinātos, izprastu un apņemtos ievērot drošības noteikumus vasarā, arī šogad Valsts policija ir sagatavojusi vienošanās paraugu starp vecākiem un bērniem. drošības līgums paredz bērna apņemšanos pildīt visus līgumā minētos punktus. Lejupielādē attēlu, izprintē un noslēdz vienošanos ar savu bērnu par drošu vasaru: http://www.vp.gov.lv/faili/pdf/ligums.pdf?fbclid=IwAR2vD2QvKD8LOLUeKDFnEbEMc6tPSEIemUTQgigRZVUJA5Urz2GioXvzPs8

Valsts policija novēl ikvienam pavadīt pozitīvām emocijām un piedzīvojumiem bagātu vasaru. Lai vasara paietu krāšņi, droši un priecīgi, aicinām vecākus regulāri pārrunāt un ik pa laikam bērniem atgādināt drošības padomus. Lai izdevusies vasara!