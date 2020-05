"Atdeva kā negribētu suni" - influenceru pāris pēc 3 gadiem atsakās no adoptētā ķīniešu zēna

"YouTube" influencere Mika Staufere (Myka Stauffer) no Amerikas saskārusies ar skarbu kritiku pēc tam, kad viņa atdevusi atpakaļ pirms trīs gadiem adoptēto dēlu no Ķīnas. Zēns cietis no autisma, vēsta "Mirror".