"Nedrīkst deviņus mēnešus sēdēt dīvānā," profesionālā sportiste Anita Siliņa-Kažemāka stāsta par savu ikdienu bērniņa gaidībās

Grūtniecība pavisam noteikti izmaina ierasto treniņu plānu

Pirms es uzzināju, ka esmu bērniņa gaidībās, mana ikdiena nebija iedomājama bez sportiskām aktivitātēm. Trenējos ar simtprocentīgu atdevi, lai sasniegtu uzstādītos mērķus. Katru dienu aizvadīju treniņus, kuros skrēju un vingroju, taču pamazām jutu, ka ķermenis sāk izjust diskomfortu – noguru ātrāk un bija nepieciešamas ilgākas miega stundas, lai atgūtu spēkus. Par to, ka mans ķermenis piedzīvo izmaiņas, liecināja arī paaugstinātais pulss slodzes laikā, arī līdz šim iemīļotie pārtikas produkti sāka negaršot.

Uzzinot priecīgos jaunumus, mans treniņu ritms mainījās, jo tāda skriešana, kādu to piekopu pirms tam, bija jāpārtrauc. Kopš grūtniecības sākuma esmu aizvadījusi tikai divus treniņus un tie bija savādāki nekā ierasts, ar krietni mazāku intensitāti. Vienu minūti skrēju, pēc tam minūti gāju, kopējais aktivitāšu laiks bija aptuveni pusstunda. Tā kā skriešana nodrošina triecienveida fizisko slodzi, rūpējoties par savu un bērniņa veselību, nācās attiekties no savām sportiskajām ambīcijām un iepriekš uzstādītajiem mērķiem, jo tāda slodze nav vēlama, īpaši grūtniecības pirmajos mēnešos.

Latviešu vieglatlēte Anita Siliņa – Kažemāka. (Foto: Publicitātes foto)

Parasti treniņu procesā organisms izmanto vērtīgas uzturvielas, lai justos labi slodzes laikā un ķermenis pēc tam spētu ātri atjaunoties, taču tagad šīs uzturvielas nepieciešams mazulim.

Māmiņas – palieciet aktīvas, tomēr izvērtējiet treniņu slodzi!

Pieņemot faktu, ka esmu bērniņa gaidībās, un trenēties kā līdz šim nebūs iespējams, sāku meklēt alternatīvas, jo nevēlējos, lai aktīvais dzīvesveids apsīktu pa visam. To ieteiktu arī citām topošajām māmiņām, jo aktivitātes, kas neprasa pārlielu lielu piepūli, ir nevis aizliegtas, bet pat ieteicamas. Tagad katru dienu raitā tempā cenšos iziet garā un mērķtiecīgā pastaigā, kuras garums parasti ir aptuveni 4 – 15 kilometriem. Manuprāt, svarīgi sekot līdzi laikapstākļiem un, vissvarīgākais, savām sajūtām, lai izvēlētā slodze būtu piemērota konkrētajai dienai. Neraugoties uz grūtniecību, esmu patiesi priecīga, ka šajā nozīmīgajā dzīves posmā, joprojām divas reizes nedēļā varu pasniegt fiziskos tiešsaistes treniņus saviem audzēkņiem, ar kuriem kopā vingroju. Slodzi, protams, gaidību laikā nācās samazināt, tomēr kopumā sanāk diez gan aktīva nedēļa, par ko esmu gandarīta.

Nevaru noliegt, ka ļoti ilgojos pēc augstākas intensitātes treniņiem, jo no skriešanas esmu atteikusies jau septiņus mēnešus. Bieži aizdomājos par to, ka varētu uzvilkt skriešanas apavus un doties skrējienā pa iemītajām takām. Taču šīs ilgas noteikti sniedz mierinājumu, jo tas nozīmē, ka pēc bērniņa laišanas pasaulē būs divtik liela motivācija atgriezties ierindā un sasniegt jaunas virsotnes. Ķermenis pieņēmis situāciju, ka šobrīd manas ikdienas fiziskās aktivitātes ir staigāšana un vingrošana, līdz ar to jūtos labi arī bez skriešanas.

Neatkarīgi no tā, ka dzīvesveidam jābūt mierīgākam, cenšos savu ķermeni uzturēt pozitīvā tonusā, uzlādēt to ar endofrīniem, jo emocionālajam stāvoklim ir ļoti liela nozīme. Vērtējot šī brīža fizisko slodzi – minimāla priekš profesionālas sportistes, bet pietiekoši aktīva priekš grūtnieces.

Pašsajūta ir vissvarīgākā

Veicot fiziskās aktivitātes, uzmanīgi sekoju līdz savam slodzes monitoringam. Tas nozīmē, ka galvenokārt pievēršu vērību miera pulsam no rīta, pastaigu distances garumam, kā arī plusam aktīvās slodzes laikā. Jāsaka godīgi, iepriekš patiešām nesekoju līdz dienā noieto soļu skaitam, taču tagad tā ir mana jaunā misija – noiet ne mazāk par 10 000 soļiem katru dienu. Līdz ar šīm fiziskajām aktivitātēm, pievēršu uzmanību kopumā patērētajām kalorijām.

Lai ikdienā ērti sekotu līdz savām aktivitātēm, izmantoju “Garmin” viedpulksteni Gorerunner 945. Tas sniedz iespēju pārskatāmi un vienkārši piekļūt savam aktivitāšu kalendāram aplikācijā. Tā ļoti noder, jo motivācija turpināt kustēties un nepadoties bērniņa gaidību laikā ir nepieciešama. Negribas atstāt kādu “tukšo” dienu virtuālajā kalendārā. Pēc rakstura esmu punktuāla, un savu plānu vēlos aizpildīt simtprocentīgi.

Laimīgai māmiņai veselīgs mazulis

Grūtniecība katrai sievietei aizrit citādi, taču, gaidot bērniņu, organismam nepieciešama samazināta fiziskā aktivitāte, tomēr nedrīkst deviņus mēnešus “sēdēt dīvānā”. Ikdienišķas pastaigas ir labs variants, lai nezaudētu tik ļoti nepieciešamās aktivitātes savā dienas ritmā Sēdēt mājās, protams, ir vieglāk, taču tas noteikti nav veselīgāk. Zinu, ka 10 kilometru pastaiga svaigā gaisā nāk par labu gan man kā topošajai māmiņai, gan gaidāmajam mazulim. Pastaigas uzlabo ķermeņa vielmaiņu, labi ietekmē imūnsistēmu, kā arī dedzinās kalorijas.

Karantīnas laiks ir pārbaudījums mums visiem – arī es ārpus mājas dodos tikai pastaigās. Lai neaizmirstu par došanos svaigā gaisā, labs atgādinājums ir “Garmin” funkcija Move. Ja esi pārāk mazkustīgs un neaktīvs, tā ziņo par to, ka pienācis laiks izkustēties. Pašreizējā situācijā to ļoti novērtēju un vienmēr pasmaidu par šādu atgādinājumu savā pulkstenī.

Katru no mums motivē kaut kas cits, taču, lai cik primitīvi tas skanētu – nepieciešams uzstādīt sev mērķi un nepadoties, pirms tas nav sasniegts. Svarīgi neļauties slinkumam, bet izaicināt sevi un sajust patīkamo gandarījumu pēc fizisko aktivitāšu veikšanas.