Pilnas ar baktērijām! 10 lietas tavās mājās, kas ir jātīra katru dienu

Datora tastatūra

Ļoti iespējams, ka strādājot no mājām, tu izmanto savu datoru katru dienu. Datora tastatūra ir viens no netīrākajiem priekšmetiem mājās, īpaši, ja to lieto vairāki cilvēki, kā tas ir publiskajās bibliotēkās. Taču arī privātās datora tastatūras mēdz neatpalikt un būt pārklātas ar dažādiem mikrobiem un būt par mājvietu pat zeltainainam stafilokokam (Staphylococcus aureus). Tāpēc notīri savu datora klaviatūru katru dienu. Ja mājās nav speciālā tīrīšanas līdzekļa, vari izlīdzēties ar alkoholā samērcētu vates gabaliņu. Neaizmirsti arī par datorpeli!

Gultas veļa

Lai gan katru dienu mazgāt gultasveļu un spilvendrānas būtu pārspīlēti, saklāt gultu ir svarīgi mūsu pašu garīgajai labklājībai, īpaši, ja strādājat no mājām. Taču 2016. gada pētījumā tika atklāts, ka pēc nedēļas uz spilvendrānas ir trīs miljoni baktēriju un līdz mēneša beigām, šis skaits palielinās līdz 11,96 miljoniem. Tāpēc vismaz reizi septiņās dienās vajadzētu mainīt gultas veļu.

Gredzens

Laulības gredzena galvenais mērķis ir nozīmīgs simbols jūsu saistībām ar savu laulāto. Bet tas ir arī baktēriju vairošanās vieta. 2009. gadā Oslo universitātes pētnieki atklāja, ka gredzenu nēsāšana palielina baktēriju skaitu uz veselības aprūpes darbinieku rokām. Indivīdiem, kas nēsāja gredzenus, bija divreiz lielāka iespēja, ka viņu rokās nokļūs Enterobacteriaceae baktērija, nekā tiem, kuri nenēsāja rotas. Par laimi tos ir viegli mazgāt, tīri tos ar karstu ūdeni un antibakteriālām ziepēm.

Ūdens pudele

Daudzi, domājot par vidi, izmanto daudzreiz lietojamu stikla vai plastmasas pudeli. Taču ir jādomā ne tikai par vidi, bet arī pašam par sevi, tāpēc tā jātīra katru dienu. Tāpēc katras dienas vakarā noteikti iztukšojiet ūdens pudeli un mazgājiet to ar antibakteriālu trauku mazgājamo līdzekli un karstu ūdeni. Vai arī, ja jums tāda ir, ielieciet to trauku mazgājamajā mašīnā.

Zobu birste

Jūs ik dienas izmantojat zobu suku, lai notīrītu no zobiem pārtikas daļiņas, aplikumu un citus netīrumus, tāpēc tas diez vai būs pārsteigums, ka tās ir pilnas ar baktērijām. Daudzi, lai izvairītos no baktērijām, uz zobu birstes gala uzliek vāciņu, kurā baktērijas savairojas daudz straujāk. Lai arī visi zina, ka zobu birstes jāmaina ik pēc trim mēnešiem, ieteicams to ik pa laikam iemērkt antibakteriālajā mutes skalojamajā līdzeklī, tas nogalinās visus nevēlamos ciemiņus.

Telefons

Savam mobilajam telefonam, mēs pieskaramies simtiem reižu dienā. Pie tam to liekam tuvu sejai. Lieki teikt, ka tas būtu jātīra pat vairākas reizes dienā. Pēc 2017.gada pētījuma, 46% cilvēkiem uz telefona “dzīvoja” seši dažādi baktēriju veidi. To viegli var notīrīt ar alkoholā viegli samitrinātu audumu. Tikai neļauj šķidrumam iekļūt telefona mikrofonā un vietā, kur tajā ievieto lādētāju.

Švammes trauku mazgāšanai

Mēs izmantojam švammes, lai notīrītu ne vien traukus, bet arī citus priekšmetus, šādi izplatot mikrobus pa visu māju. Tāpēc nevajag aizmirst, ka jāmazgā pašas švammes. Saskaņā ar 2003.gadā veikto pētījumu, virtuves švammes bieži vien ir mikrobu perēklis. Un neko ļaunu nedomājat, ar tām varat šos mikrobus izplatīt uz citām virsmām. Švammes, sūkļus un lupatiņas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Ja tā nav pieejama, var izlīdzēties ar mikroviļņu krāsni, samitriniet švammi un ielieciet mikroviļņu krāsnī augstas temperatūras režīmā no vienas līdz divām minūtēm.

Tālvadības pultis

Pētījuma rezultāti liecina, ka ir vērts tīrīt TV tālvadības pulti. Amerikā 2012.gada veiktais pētījums liecina, ka viena no netīrākajām lietām hoteļu istabās ir tieši tālvadības pultis. Arī daudzās mājsaimniecībās piemirst tās laiku pa laikam nomazgāt. Arī šeit var palīdzēt alkohols, tajā viegli samērcē audumu un uzmanīgi tīri pults virsmu.

Durvju rokturis

Ja domājat, ka tiem cilvēkiem, kas izmanto elkoņus vai papīra dvieļus, lai atvērtu durvis, ir paranoja, tad padomājiet vēlreiz. Saskaņā ar 2012. gada pētījumu, no pētnieku apskatītajiem 180 durvju rokturiem, gandrīz 87% no tiem bija stafilokoka baktērijas, 26% bija Klebsiella pneumoniae baktērijas, kas saistītas ar pneimonijas un bronhīta attīstību. Vienkārša tīrīšana ar antibakteriālu tīrīšanas līdzekli var nogalināt lielāko daļu šo baktēriju.

Automašīnas stūre

Pirms došanās braucienā, ir vērts padomāt par automašīnas stūres tīrību. Nesenais CarRentals.com veiktais pētījums atklāja, ka vidējais stūres rats vidēji satur 629 baktērijas uz centimetru, tas ir tikpat daudz, cik uz publiskajās tualetes sēdekļa! Atrisinājums? Pirms braukšanas noslaukiet stūri ar antibakteriālo tīrīšanas līdzekli.

