5 gadus veca meitenīte uzzīmēja savu māmiņu karantīnas laikā, iekļaujot arī kādu smieklīgu detaļu

Daudzi bērni izceļas ar atklātību un radošu skatu uz pasauli, sasmīdinot savus vecākus līdz pat asarām.

Meitenīte uzdevuma izpildei piegāja visai radoši. Kad Laura paskatījās uz zīmējumu, viņa sāka smieties. Meitenīte detalizēti bija uzzīmējusi savu māmiņu karantīnas laikā, attēlojot viņu ar divām bizēm un svītrainu kleitu. Tomēr meita bija pievienojusi vēl kādu zīmīgu detaļu, kuru pieaugušai labprāt būtu noklusējis – uz kājām ataugušos matiņus.

Laura skaidro, ka meita pamanījusi to, ka viņa ir aizmirsusi noskūt kājas, brīdī, kad Mia mēģinājusi viņai tās pakutināt.

Mia savu māmiņu bija uzzīmējusi ļoti detalizēti. (Foto: Facebook)

"Kad meita pabeidza zīmējumu, viņa teica: "Paskaties, māmiņ, es tevi uzzīmēju tavā kleitā." Es sasmējos un atbildēju: "Oho, Mia, tu neko neesi palaidusi garām,"" atceras Laura Epltone.

Atklātais zīmējums Lauru tā uzjautrināja, ka viņa nolēma ar to padalīties "Facebook" lapā "Housebound with Kids". Daudziem sociālo tīklu lietotājiem tas uzlaboja garastāvokli.



Arī citas māmiņas, kuras atrodas karantīnā atzīmēja, ka viņas ir nedaudz atslābinājušās, taču no ziņkārīgajiem bērniem neko nevar noslēpt.

"Tas padarīja manu dienu labāku!" raksta Michelle Ripari.

"Ha ha! Viss varēja būt daudz sliktāk. Viņa varēja uzzīmēt arī pūku virs augšlūpas," ironizē Jayne Falcus Laverick.

"Lieliski! Arī mans dēls šorīt jautāja, kāpēc man uz kājām ir adatiņas," turpina Jayne Falcus Laverick.