Par priecīgo notikumu sociālās saziņas tīklā "Facebook" pavēstījis ģimenes veselības centrs "Stārķa ligzda". Evelīna Strazdiņa, kā zināms, nav tikai TV dīva, bet ir arī dūla.

Evelīna ir precējusies ar informācijas tehnoloģiju speciālistu Ivaru Strazdiņu, viņu ģimenē jau aug meitas Meredita (9) un Stīna Aleksandra (5). No iepriekšējām attiecībām ar producentu Juri Gravi TV zvaigznei ir divi jau pieauguši bērni - Frīdrihs (22) un Beatrise (20).

Ar Ivaru Strazdiņu TV zvaigzne, ko iepriekš zinājām kā Kovaļevsku, apprecējās pirms desmit gadiem.

Pirms pusotra gada intervijā žurnālam "OK!" Evelīna stāstīja gan par vīrieša lomu savā dzīvē, gan par bērniem.

"Tikai pateicoties tam, ka pasaulē vispār ir vīrieši, esmu sapratusi, kas esmu kā sieviete," sacīja Strazdiņa. "Es caur ļoti vīrišķīgu vīrieti esmu piedzīvojusi savu sievišķību. To nevar iedot neviens cits, to var saņemt tikai no sava vīrieša. Vīrietis var neko īpašu nedarīt, tikai būt tāds, kāds viņš ir, bet tu vari sevi iepazīt, redzēt, kas esi kā sieviete."

Evelīna arī intervijā norādīja - kad pasaulē nāk jaundzimušais, vecākiem jābūt fokusētiem un savāktiem, jo "ar mazajiem ir ļoti daudz pienākumu".

"Nopietns pārbaudījums, kam nopietni jāgatavojas; baigais restarts pašam sev un savai enerģijai. Man liekas, ka ceturtajam bērnam es emocionāli noskaņojos visvairāk, jo zināju, ko tas man prasīs. Zināju, ka pirmo laiku pavadīšu ar viņu pilnībā, lai viņa justos labi," tā Evelīna, kas pēc ceturtā bērna dzimšanas darbā atgriezās, kad mazajai Stīnai bija vien trīs mēneši.