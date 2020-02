Ir vairāki veidi un ticējumi, kā monētas palīdz piesaistīt bagātību. Tieši sīknauda ar dažādiem rituāliem veido cilvēka enerģētisko piesaisti. Piemēram, mēs visi zinām ticējumu, ka, iemetot monētu strūklakā vai citā ūdenskrātuvē, tā palīdzēs vēlreiz atgriezties šajā vietā.

Pēc līdzīga principa darbojas arī ticējums, kā savā maciņā iedabūt lielāku naudas summu.

Ir tikai jāveic daži rituāli, ar kuriem naudu enerģētiski pievilināt.



* Tautas ticējums vēstī - kapeiku netaupīsi, pie rubļa netiksi. Tāpēc nekad neatstāj maku tukšu. Neaizmirsti tajā atstāt kaut vienu monētu, jo tā piesaistīs citu naudu..



* Ja uz ielas redzi nokritušu monētu, to vajadzētu pacelt. Tomēr nevajag atstāt to sev, bet gan atdot - labdarībai vai konkrētam cilvēkam, kuram vajadzīga palīdzība. Šajā gadījumā tu ne vien piesaistīsi naudu, bet arī veiksmi.



* Ja makā uzrodas kāda apsūbējusi vai veca monēta, nevajag steigties to tērēt vai izmest. Tāda monēta var kalpot par ļoti labu talismanu. Ja paturēsi šo monētu makā, tā tev atnesīs finansiālu labumu.



* Ja nepieciešams piesaistīt veiksmi tirdzniecības vai biznesa lietās, ir ieteicams izbērt sīknaudu tieši pie ieejas veikalā vai kabinetā. Tas palīdzēs finanšu lietām sekmēties labāk.



* Monēta var palīdzēt arī karjeras ziņā. Ja gaidāma svarīga tikšanās vai darba intervija, ieliec monētu kreisās kājas kurpē vai zābakā. Naudas maģija pasargās no neveiksmēm un visa negatīvā, palīdzot darījumam vai sarunai notikt pozitīvā gaisotnē.



Ja izmantosi šos mazos rituālus, tie palīdzēs tikt ārā no nabadzības un problēmām. Protams, lai maģija darbotos, tai ir jātic.

