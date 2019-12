Kas slēpjas biezpiena sieriņos, un vai tos piedāvāt bērnam?

Galvenā uzmanība, vērtējot sieriņu kvalitāti, tika pievērsta transtaukskābju daudzumam šajos produktos. Inese Siksna atgādina, ka transtaukskābes var būt arī tīrā un kvalitatīvā produktā, kurā tiešām ir tikai sviests, kakao un piena produkts biezpiens. Produktos, kas satur šokolādi vai šokolādes glazūru, transtaukskābju klātbūtne ir viens no riska faktoriem. Šokolādes glazūra var tikt veidota gan no tīra kakao pulvera, sviesta un cukura, gan arī pievienojot augu taukus. Tas nozīmē, ka glazūras kvalitāte dažādiem ražotājiem var atšķirties.

Eksperte iesaka pievērst uzmanību tam, no kā ir veidota sieriņa glazūra. Vēlams, lai manta būtu tīra un glazūra sastāvētu tikai no sviesta, cukura un kakao pulvera. Ja uz marķējuma norādīts, ka ir izmantoti augu tauki, tad jārēķinās, ka transtaukskābes tur būs un pat iespējams, veselībai nevēlamās devās.

Atkarībā no gadalaika, kad gotiņa ir slaukta un atkarībā no tā, ko lopiņš ir ēdis, mainās arī piena un arī biezpiena kvalitāte. Visos piena produktos ir transtaukskābes, bet tās ir nelielos daudzumos un nav kaitīgas veselībai.

Izpētot uz laboratoriju atnesto sieriņu kvalitāti, gandrīz visos bija 1% transtaukskābju. Tas atbilst arī noteiktajām normām.

Apskatot uz iepakojuma esošo marķējumu, uztura speciāliste atklāj, ka divos sieriņos bija minēts, ka tie satur veselībai kaitīgos hidrogenētos taukus.

Viens no iemesliem, kāpēc vecāki bērniem piedāvā saldo biezpiena sieriņu, ir vērtīgās olbaltumvielas, kas ir biezpienā. Tāpēc tika vērtēts arī tas, cik olbaltumvielu satur 60 gramus smags sieriņš. Uz marķējuma visi ražotāji norāda, ka biezpiena saturs ir no 60 – 66%, kas ir salīdzinoši daudz. Uz 100 gramiem biezpienā ir ne vairāk kā 20 grami olbaltumvielu. Tāpēc uztura speciālistus pārsteidza fakts, ka uz vienāda svara sieriņiem trīs no ražotājiem uzrādīja divreiz lielāku olbaltumvielu daudzumu nekā pārējie. Laboratorijā skaidrojumu šādai atšķirībai atrast nevarēja.

Nākamā biezpiena sieriņa sastāvdaļa ir cukurs. Par to vecāki parasti ir norūpējušies visvairāk. Pašlaik regulas nepieprasa marķējumā norādīt cukura daudzumu, bet jau drīz šī norma tiks mainīta. Apēdot vienu klasiska izmēra sieriņu, apēdam 2 tējkarotes tīra cukura. Ja tādu uzkodu piedāvā mazākam bērnam, piemēram, trīsgadniekam, tad var rēķināties, ka no pusdienām viņš atteiksies, jo enerģijas viņam pietiks no apēstā cukura. Ja sieriņā ir rozīnes vai sukādes, tad ātro enerģiju dos nevis saharoze, bet fruktoze. Visiem ražotājiem cukura un tauku daudzums saldajos sieriņos izrādījies līdzīgs.



BIOR eksperte domā, ka šis varētu būt produkts, kas ir labs latviešu ģimeņu našķis, jo satur vērtīgās olbaltumvielas un kalciju. Tā kā šokolādes sieriņu satur ļoti daudz cukura, tad vecākiem viņa iesaka noņemt saldo šokolādes glazūru, bet saldo masu nedaudz sajaukt ar nesaldinātu biezpienu.

