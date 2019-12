Rūta Dvinska par bērnu bildēm internetā: "Daudzi noteikti brēks pretī, ka nedomāju par bērnu drošību"

“Instagram manā dzīvē ienāca pirms gadiem septiņiem, kad tur ievietoju savu pirmo fotogrāfiju. Tolaik pat nenojautu, ka šī platforma izaugs līdz tādam līmenim, kāds tas ir patlaban. Nopietnāk uz Instagram sāku raudzīties apmēram pirms gada, kad mani sāka dēvēt pagājušā gada nevārdā – par influenceri.

Līdz tam šo platformu uztvēru kā sociālo tīklu, kur eksponēt daļu savas dzīves notikumu. Konts nav veidots ar nolūku atspoguļot tikai mammas lomu. Tas ir mans – Rūtas Dvinskas – profils, kurā kopš pirmsākumiem bija redzama mana dzīve, un bija tikai loģiski, ka publicēju bērnu bildes, jo man piedzima bērni. Tie bija un ir nozīmīgi manas dzīves notikumi.

Ģimenē nekad neesam apsēdušies pie galda un apsprieduši, ko publicēšu savā profilā. Mēs pat neesam runājuši par šo tēmu. Mans mērķis bija un ir būt šajā platformā un atspoguļot dzīvi pēc iespējas patiesāku. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka, ienākot ģimenē bērniem, es par viņiem runāju, rakstu un publicēju bildes.

Pašlaik lielu manas dzīves daļu piepilda bērni, līdz ar to viņi figurē arī Instagram kontā. Piemēram, tagad man ir aktuāli, ar ko piebarot zīdaini, un, ja man par to ir kaut kas sakāms, ar šo informāciju dalos Instagram. Dažreiz saņemu jautājumus no citām mammām un, ja man šķiet, ka atbilde varētu interesēt plašāku cilvēku loku, ne tikai jautājuma uzdevēju, savas domas atspoguļoju publiski.

Foto: no privātā arhīva

Atrast laiku, lai atbildētu visiem, ir ļoti grūti. Patiesībā laiks ir ļoti jāplāno, jo klātesoša mamma diviem maziem bērniem nevar būt ar telefonu rokās. Ja man mājās rokās ir telefons, Grieta uzreiz aizrāda, un tas ir ļoti forši. Un tieši šā iemesla dēļ mans profils nav tik aktīvs, kādam tam vajadzētu būt īstam influencerim, jo es fiziski nevaru nofilmēt un uzrakstīt tik daudz, cik gribētu. Bet es izmantoju ikvienu brīdi! Jaunākā meitiņa ļoti labi aizmieg, ja tiek ielikta gultā un es pasēžu blakus. Izmantoju šo mirkli, lai rakstītu.

Rakstu arī vēlu vakaros, kad bērni guļ, vai pieceļotos agrāk no rīta. Izmantoju iespēju, ka esmu izbraukusi ārpus mājas; apstājos ceļmalā un publicēju īsto stāstiņu. Visus tekstus rakstu atbildīgi – pārdomāju, pārlasu un ik pa laikam kaut ko pierakstu klāt vai izdzēšu. Meklēju, līdz atrodu īsto domas formulējumu. Ir reizes, kad ir skaista bilde un negribas neko teikt, tad arī nesaku. Nevajag vienmēr izdomāt kādu supergudru domu; ja nav ko teikt – jāpaklusē.

Ik pa laikam dzirdu jautājumus par bērnu drošību un privātumu sociālajos tīklos, īpaši par fotogrāfiju izvietošanu, un tie mani vienmēr šaušalīgi uzvelk, jo, manuprāt, tā ir uzpūsta problēma! Jau varu iedomāties, ka pēc šiem vārdiem daudzi brēks pretī, ka nedomāju par bērnu drošību. Bet, ja man kāds Latvijā parādīs gadījumu, ka tādā profilā, kāds ir man, ir nozagtas bēbīša bildes, kuras pēc tam kaut kur ir izmantotas negatīvā nolūkā, es sākšu par to satraukties. Ļoti labi, ka preventīvi esam piesardzīgi, bet jautājumi par šo tēmu ir vienkārši kaitinoši.

Man ir arī jautāts, kā varu zināt, ka mani bērni grib, lai publicēju viņu bildes. Es to nezinu! Bet zinu, ka tie ir mani bērni, un es viņus audzinu vidē, kur abi vecāki ir izvēlējušies būt publiskas personas. Augot bērni to redzēs, un tā būs viņu vienīgā patiesība. Kad meitas paaugsies un pateiks, ka negrib, lai viņu bildes publicēju Instagram, es respektēšu viņas viedokli. Mēs izrunāsimies – izstāstīšu savu redzējumu un uzklausīšu viņu domas, un mēs pašas tiksim skaidrībā. Tas, ka sveši cilvēki par to uztraucas, ir dīvaini! Nu, kāpēc lai mani uztrauktu citu vecāku un viņu bērnu savstarpējā komunikācija? Savukārt pret to, ka paši bērni sāk lietot sociālos tīklus, gan izturos ļoti piesardzīgi un gribētu, lai tas notiek pēc iespējas vēlāk.

Man ļoti patīk Instagram vide, jo uzskatu, ka tas ir mans mazais medijs, kuru pati veidoju. Nevaru teikt, ka Instagram konta uzturēšana un nesen uzsāktais darbs Māmiņu klubā ir pilnas slodzes darbs. Tiesa, lai to visu paveiktu, mūsmājās ir nepieciešams pamatīgs ikdienas menedžments. Jaunākais bērns ir tikai sešus mēnešus vecs un vēl aizvien ir man pie krūts, un es ar to ļoti rēķinos. Bet visu var sakārtot un atrast laiku – vajag tikai gribēt.

Man ir brīnišķīgi vecāki, kuri ir sakārtojuši savu dzīvi tā, lai lielākoties var strādāt no mājām. Līdz ar to bērnu pieskatīšanā vecāki ir mani vislielākie palīgi. Arī mans vīrs (Kaspars Dvinskis, LNT raidījuma 900 sekundes moderators – Red.) nestrādā klasiskajā darba laikā no pulksten 9.00 līdz 18.00, jo ir TV cilvēks, viņš darbojas arī kā podkāstu autors un veido sporta pārraides. Katru svētdienu plānojam savu laiku nākamajai nedēļai, taču tik un tā pēc tam pārplānojam...

Esmu priecīga, ka līdz pat šai dienai man ir izdevies Instagram atspoguļot to, kāda esmu, un caur meitām parādīt savu daudzpusīgumu. Virsmērķis un uzstādījums šim profilam nekad nemainīsies – tā ir vieta, kur tiek pausta absolūta patiesība, atklātība, kur mana ikdiena tiek atspoguļota tāda, kāda tā ir. Un tas, ka cilvēkiem tas patīk un viņi izvēlas man sekot, ir vienkārši brīnišķīgi, un es to augstu novērtēju.”

