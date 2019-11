Džeksones kailā krūts lika dzimt "YouTube" - pārsteidzoši fakti par zvaigžņu dzīvi

Džastina Timberleika mamma bija Raiena Goslinga aizbildne

Foto: ©Buena Vista Pictures/courtesy Everet / Everett Collection/ Vida Press

Dziedātājs Džastins Timberleiks un aktieris Raiens Goslings viens otru pazīst jau no agras bērnības. Abi puikas iepazinās 1993. gadā, kad bija 12 gadus veci un darbojās leģendārajā “The All New Mickey Mouse Club”. Šajā laikā Goslinga mammai vajadzēja atgriezties Kanādā darba saistību dēļ. Nākamos sešus mēnešus, kamēr norisinājās filmēšana, oficiāli aprūpi par mazo Raienu uzņēmās Džastina Timberleika mamma. “Mēs iespējams bijām tuvāki nekā pārējie bērni TV šovā, jo mums bija jādala kopīga vannasistaba,” Timberleiks pastāstījis Elenas Dedženeresas sarunu šovā 2011. gadā.

Teilorei Sviftai mājās ir ierāmēta fotogrāfija, kurā Kanje Vests izjauc viņas pateicības runu

2009. gadā, kad popzvaigzne Teilore Svifta MTV mūzikas video balvu ceremonijas vakarā saņēma godalgu par “Labāko dziedātājas video”, viņas pateicības runu izjauca reperis Kanje Vests. Nekaunīgais mūziķis metās uz skatuvi, lai atņemtu Teilorei mikrofonu, jo, viņaprāt, šajā nominācijā vajadzējis uzvarēt Bejonsai, nevis tolaik 19 gadus vecajai Sviftai. Šo brīdi iemūžināja kameras. Viena no fotogrāfijām aizvien stāv rāmītī Teilores mājās un to papildina uzraksts “Dzīve ir mazu traucējumu pilna”.

Halei Berijai vārds dots par godu universālveikalam

Foto: Image Press Agency/Sipa USA/ Vida Press

Aktrises Hales Berijas biogrāfijā pastāstīts, ka viņai vārds dots par godu universālveikalam dzimtajā pilsētā Klīvlendā. Kad mamma bijusi meitas gaidībās, viņas uzmanību piesaistījis veikala nosaukums “Halle Brothers”. Tā arī meita pēc nākšanas pasaulē tikusi pie sava neparastā vārda Hale (Halle).

Dž. K. Roulinga noraidījusi Maikla Džeksona lūgumu atļaut iestudēt “Harija Potera” mūziklu

Foto: CAMERA PRESS/Keith Mayhew / Vida Press

Savulaik viesojoties Opras Vinfrijas sarunu šovā, britu rakstniece Džoana K. Roulinga pastāstījusi, ka noraidījusi popmūzikas karaļa lūgumu. Viņš vēlējies radīt mūziklu, kas būtu balstīts uz viņas grāmatām par mazo burvi Hariju Poteru. “Maikls Džeksons vēlējās iestudēt mūziklu. Es ļoti daudz ko esmu atteikusi. Man pieder galavārds,” viņa apliecinājusi.

Emīlija Blanta bērnībā stipri stostījusies

Foto: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ Vida Press

Aktrisi Emīliju Blantu stostīšanās piemeklējusi septiņu gadu vecumā. Kad viņa bija sasniegusi 12 gadu vecumu, tā jau bija ārkārtīgi nopietna problēma. “Es centos dabūt ārā vārdus, tas bija tik kaitinoši,” par stostīšanos aktrise atklāj intervijā. Atbrīvoties no šīs problēmas viņai palīdzējusi skolotāja, kura vērsusi meitenes uzmanību, ka viņa nekad nestostās, kad atdarina citus cilvēkus. Skolotāja mudinājusi Emīliju piedalīties skolā uzvestajās ludziņās.

Leonardo di Kaprio vārds dots par godu izcilajam gleznotājam

Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press

Aktieris Leonardo di Kaprio vārdu ieguvis pēc tam, kad gaidībās esošā mamma Irmelina uzlūkojusi itāliešu renesanses ēras ikonas Leonardo da Vinči gleznu un mazulis viņas vēderā tobrīd pirmo reizi sakustējies.

Džeisons Stethems bija profesionāls daiļlecējs

Foto: Vida Press

Angļu aktieris Džeisons Stethems 12 gadus bija britu nacionālajā peldēšanas izlasē un piedalījās sacensībās, lecot no 1, 3 un 10 metru augstiem tramplīniem.

Stīvs Bušemī bija ugunsdzēsējs

Foto: Vida Press

Pirms kino karjeras aktieris Stīvs Bušemī bija ugunsdzēsējs un aizvadītā gadsimta astoņdesmitajos gados strādāja Ņujorkas ugunsdzēsības departamentā. Viņš pievienojās saviem bijušajiem darba devējiem palīdzības sniegšanā arī pēc 11. septembra terorakta, kura rezultātā sabruka Dvīņu torņi.

Dženiferas Lopesas leģendārā kleita iedvesmo “Goggle” izveidot attēlu sadaļu

Foto: Vida Press

2000. gada februārī Dženifera Lopesa uz “Grammy” ceremonijas vakaru ieradās ārkārtīgi jutekliskā tērpā. Šo “Versace” kleitu sabiedrība atceras aizvien. Taču tolaik viņas iziešana sabiedrībā bija īsta sensācija. Cilvēki izmantoja “Google”, lai pēc pasākuma tajā meklētu Dženiferas fotogrāfijas, atslēgas vārdos rakstot “Dženiferas Lopesas zaļā kleita”. Tolaik “Google” darbojās vien divus gadus un viņiem vēl nebija izveidota attēlu sadaļa. Pateicoties milzīgajai interesei par Lopesas kleitu, koncerns sāka strādāt pie jaunas sadaļas izveides un to prezentēja 2001. gada jūlijā.

Dženetas Džeksones un Džastina Timberleika pikantais misēklis pamudina dzimt kanālam “YouTube”

2004. gadā, uzstājoties duetā ar Džastinu Timberleiku “Super Bowl” pusfināla starplaikā, dziedātāja Dženeta Džeksone piedzīvoja pikantu misēkli ar tērpu. Tie, kas šovu vēroja tiešraidē, to redzēja, taču bija daudz cilvēku, kas pārraides tiešraidi bija palaiduši garām. Tas pamudināja Džavedu Karimu radīt video platformu, ļaujot cilvēkiem pašiem augšuplādēt video un dalīties ar citiem. 2005. gadā pasaulei sevi pieteica “You Tube”.

Keitija Perija somiņā nēsājusi Teilores Sviftas un Mailijas Sairusas matu cirtas

Foto: Image Press / BACKGRID/All Over / Vida Press

2013. gadā, viesojoties TV šovā pie Mario Lopesa, dziedātāja Keitija Perija atklājusi: “Tā bija viena no manām pirmajām “Grammy” ceremonijām, ko apmeklēju. Man bija iedalīta viena ģērbtuve ar Mailiju Sairusu un Teilori Sviftu. Es palūdzu katrai no viņām nogriezt mazu matu šķipsniņu un iedot man. Tas bija ļoti dīvaini, bet savā ziņā satriecoši.”

Malārija iedvesmo Rebelu Vilsoni kļūt par aktrisi

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ Vida Press

Rebelai Vilsonei bija 19 gadu, kad viņa bija devusies ceļojumā uz Mozambiku, bet tur saslimusi ar malāriju. Slimības ārstēšanai dotie medikamenti izraisījuši viņai halucinācijas: viņu piemeklējusi vīzija, ka ir aktrise, kas saņem “Oskara” balvu un saka pateicības runu. Šī halucinācija izmainīja Rebelas turpmāko likteni.

Nikolasa Keidža īstais uzvārds ir Kopola

Foto: MediaPunch / BACKGRID/All Over P/ Vida Press

“Oskara” balvas laureāts aktieris Nikolass Keidžs patiesībā ir viens no slavenās Kopolu ģimenes. Viņš ir režisora Frensisa Forda Kopolas brāļadēls un Kinoakadēmijas balvas laureāta komponista Karmīna Kopolas mazdēls. Uzsākot aktiera gaitas, Nikolass nolēma pieņemt uzvārdu Keidžs, kas ir palienēts no viņa iemīļotā “Marvel” komiksu tēla Lūka Keidža. Aktieris negribēja, lai sabiedrība vērtētu viņu kā vienu no leģendārās Kopolu dzimtas.

Keša reiz ielauzusies Prinsa mājā

Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press

Dziedātājas Kešas mērķis bija tikai atstāt sevis iedziedātu demo ierakstu ikoniskā mūziķa Losandželosas mājā. Viņa sastapās aci pret aci ar Prinsu. Keša atstājusi ierakstu uz galda un aši pametusi ēku.

Arianai Grandei hokeja ripa trāpa divreiz

Dziedātāja Ariana Grande bija aptuveni piecus gadus veca, kad kopā ar vecākiem devusies vērot vietējo komandu hokeja spēli jaunatklātajā arēnā Floridā. Viņas vārds nonāca ziņu pirmajās slejās, jo meitene bija pirmā, kurai šajā hallē trāpījusi hokeja ripa. Tas noticis 1998. gadā. Otrreiz Grandei ripa trāpījusi, kad viņa bija devusies vērot NHL spēli.

Robins Viljamss vēlējies, lai viņa darba devēji nolīgtu arī bezpajumtniekus

Foto: Shooting Star/Sipa USA/ Vida Press

Aktieris Robins Viljamss, kurš mūžībā devās 2014. gadā, savos līgumos kā vienu no nosacījumiem bija iekļāvis, ka producentiem un pasākumu plānotājiem, nolīgstot viņu, jāpieņem darbā arī kāds bezpajumtnieks. Šo faktu viņa blogā atklājis kāds no aktiera faniem.