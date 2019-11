Glābiņš draņķīgam garastāvoklim

Stop. Ar labo roku pasniedzamies pie apkakles un kā Minhauzens izceļam sevi citā dimensijā. Desmitiem reižu dzirdētais, ka ikviens dienvidnieks apskauž Latviju par četriem gadalaikiem, nav meli. Viena tāda patiesība ir atrodama Mārcienas muižā. Pirms 150 gadiem muižnieki mācēja dzīvot. Sevi lutinot - silti, grezni un ar smaidu.

Staro Rīga ir pārcēlusies uz Mārcienas muižu. Maza pasaku pils, kurā smaržo pēc veca koka, kanēļa un Yulius Mainl kafijas.

Šeit ir viesnīca, kur var izvēlēties – no rīta vispirms iekrist baseinā vai brokastu zālē, šeit ir hostelis, kurā ietaupīto var iemainīt pret Prosecco restorānā, un šeit ir SPA, kas atgriež nevīstošo skaistumu gan dvēselei, gan miesai.

Ar ko tas īpašs? Mārcienas SPA ir Latvijā vienīgais, kurā veic prof.V.Nazarova Biomehāniskās stimulācijas procedūras kā sejas, tā arī ķermeņa muskulatūras un asinsrites stimulēšanai un kam ir oficiāla šo procedūru skola un sertifikāti. Bez Mārcienas šīs procedūras pieejamas Austrijas, Šveices un Vācijas - kopā vairāk nekā 60 kūrortos.

Kā izpaužas to ietekme? Ja mēs apmeklējam masieri vai kosmetologu, mēs zinām, ka speciālista pirksti iekustinās mūsu zemādas muskuļus, tie savukārt pamudinās asinsriti, krunciņas izlīdzināsies, bet pleci un mugura jutīsies kā izvingrināta. Biomehāniskā stimulācija dara to pašu, tikai 60 reizes intensīvāk un dziļāk. Mūsu muskuļi pastāvīgi, bet neredzami vibrē – līdz 20-25 gadiem tā, ka miera nav, gribas lēkt, dejot, skriet, bet pēcāk jau arvien slābanāk, līdz tauku krokās un nokārušos vaigos nevibrē nekas. Biomehānikas zinātņu doktora V.Nazarova (1942-2014) atklājumi pēctraumu rehabilitācijā, kas Krievijā bija kā “slepenais ierocis” galvenokārt sportā un baletā, pēc 90-tajiem no Maskavas pārcēlās uz Rietumiem, kur attīstās joprojām.

Nazarovs, lai gan rīdzinieks, Latvijā palika maz zināms. Ir 4 veida aparāti – sejai, ar kuru pēc pāris procedūrām aizstāj kosmētisko operāciju, mugurai, kas stiprinās muskuļus un novērsīs sāpes, plecu daļai pēc traumām, ielaistai osteohondrozei, kā arī kāju muskuļiem un asinsritei ar 4 dažādām vibrācijas frekvencēm. Iedarbojoties uz konkrētu ķermeņa zonu, muskuļi atmostas. Procedūra ilgst līdz 30 min., bet muskuļi to saglabās atmiņā ilgi, līdz rodas vēlēšanās atkārtot.

Vai ir vērts uzlabot garastāvokli?

