Toms Henkss atklāj savas ilgās laulības noslēpumu

Reklamējot savu jaunāko filmu „A Beautiful Day In The Neighbourghood”, aktieris Toms Henkss sniedzis interviju TV programmā „ET”, kur pastāstījis, kā pavada brīvo laiku kopā ar sievu aktrisi Ritu Vilsoni. Pasteidzoties notikumiem uz priekšu: ļoti izklausās pēc tā, ko lādzīgais Freds Rodžerss (reāla personība, ko biogrāfiskajā drāmā atveido Henkss) arī pats ar lielu prieku būtu darījis.

„Freds Rodžerss (1928-2003) bija televīzijas programmu vadītājs, TV producents, balss aktieris, leļļu teātra aktieris no Amerikas Savienotajām Valstīm. Viņš radīja un vadīja bērnu pirmsskolas izglītojošo raidījumu „Mister Rogers' Neighborhood” (1968–2001), tāpēc ir zināms arī kā Misters Rodžerss (Mister Rogers),” par Rodžersu vēstīts interneta enciklopēdijā "Wikipedia" .

Sarunā ar „ET” žurnālistu Kevinu Freizeru aktieris Toms Henkss atzinis, ka filmēšanas laikā pats ļoti daudz ko mācījies, iejūtoties Freda Rodžersa tēlā. „Kad mēs ar sievu nonākam līdz retajiem strīdiem; kad viņa dara man zināmu, ka es neklausos un es cenšos noskaidrot, kas ir pie vainas [strīdam]; kad mēs šādi rīkojamies, viens no mums saka – ‘Zini, ko? Zini, ko dārgumiņ? Ir labi izrunāties. Ir labi pateikt to, ko tu jūti’,” intervijā apliecina Henkss. „To es iemācījos no Rodžersa kunga.”

Šāda izrunāšanās taktika šim pārim patiešām palīdz, jo viņi parasti saprotas kā „cimds ar roku”. Henkss intervijā arī atklājis, ka abiem pat esot viens īpašs kopīgs hobijs. „Mēs kopā gatavojam zupu. Kad mums abiem ir brīva diena un nekas cits nenotiek,” apliecina aktieri. „Tas parasti aizņem divas līdz trīs stundas.”

Henksa humora pilnais stāstījums par strīdu risināšanu apliecina tikai to, ka arī viņu dzīve nesastāv tikai no kopīgas romantiskas zupas vārīšanas, un reizēm gadās arī nesaprašanās. Viņu laulība esot stipra, jo abi mīlestību uztverot kā „kompleksu darījumu”: kur ir gan labais, gan sliktais. „Kad es apprecēju Ritu, es nodomāju – ‘Man noteikti vajadzēs nedaudz mainīties’. Es nenoliegšu, ka liktenis mūs saveda kopā, taču mūsu attiecības nav tik maģiskas, kā to rāda filmās,” viņš 2001. gadā atzinās Opras Vinfrijas sarunu šovā. „Patiesajā dzīvē mūsu saikne ir tikpat cieša, kā es te tagad sēžu. Tas nenozīmē, ka laulība reizēm nenonāk strupceļā. Bet mēs abi zinām, lai kas arī notiktu – mēs būsim viens otram līdzās un kopā tiksim galā.”