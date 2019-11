Vīrs ir tas, kurš negrib mīlēties. Kāpēc tā?

Jautājums: Pastāv uzskats, ka attiecībās parasti problēmas rodas tāpēc, ka sieva negrib mīlēties. Mūsu ģimenē mīlēšanos visbiežāk atsaka vīrs.

“Manā darba praksē bieži novērojams, ka nevēlēšanās mīlēties nereti saistīta ar pārstrādāšanos, pārgurumu, pastiprinātu trauksmainību un atpūtas trūkumu. Un tas ir dabiski, ka noguris cilvēks vispār neko vairs negrib. Arī libido potenciāls var tikt izsmelts. Tāpat svarīgi paturēt prātā, ka ne tikai sievietēm iekāre bieži atveras procesā, bet arī vīrieša iekārei var būt reflektīva daba – sāk darīt, un tad rodas gribēšana,” skaidro psiholoģe Kristīne Balode.

Viņa pauž nožēlu, ka cilvēki bieži vien diemžēl nevēlas samazināt darba slodzi, nevēlas atteikties no kaitīgiem ieradumiem, nevēlas mācīties. Tā vietā grib, lai viss notiek pats no sevis. “Tomēr bauda nav tikai kairinājuma rezultāts, to piedzīvojam, kairinājumu mijot ar atslābumu. Būtiski ir prast arī atslābt. Ja cilvēks ikdienā nemāk atpūsties, atbrīvoties, atslābināties, viņš, visticamāk, arī savu libido un iekāri nepratīs vadīt. Citiem vārdiem sakot, ja kūka paliek negaršīga, to parasti pārstāj gribēt, un nav teikts, ka šī negaršīgā kūka vienmēr ir sieviete,” tā psiholoģe.

Psihiatrs Ņikita Bezborodovs piekrīt, ka, runājot par seksualitātes traucējumiem, stress ir ļoti nozīmīgs faktors. “Seksuālā funkcija ir kaut kas tāds, kas var notikt, ja cilvēks jūtas mierīgs un “neapdraudēts”. Ja mēs atrodamies dažādu stresu ietekmē, nenoliedzami, dzimumtieksme mazinās. Tāpat jāņem vērā arī psiholoģiskie un sociālie faktori, temperamenta atšķirības. Un visbeidzot ir jāatbild uz jautājumu, vai seksuālā nevēlēšanās ir kaut kas jauns, kas parādījies pāra attiecībās, vai arī tā ir bijis visu laiku. Katrā ziņā dzimumtieksme dažādiem cilvēkiem var atšķirties.”

