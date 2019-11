Foto: Instagram

Visbiežāk šo frāzi lieto cilvēki, kas vēl nav sasnieguši 30 gadus vecumu. Tā, piemēram, Jaunzēlandes parlamentā kāda 25 gadus veca jauniete atbild ar frāzi “ok, būmer” uz kāda deputāta izteikto piezīmi par viņas vecumu – un vēsā mierā turpina savu runu par klimata pārmaiņām. Arī sociālās saziņas vietnē “Twitter” ne diena virs nepaiet, lai tur nepamanītu frāzi “ok, būmer”.

Ko tas nozīmē?

Amerikāņu socioloģijā par būmeriem dēvē cilvēkus, kas dzimuši laika posmā no 1945. gada līdz 1961. gadam – pēckara periodā, kad pasauli pārņēma bēbīšu bums. No turienes arī cēlusies frāze “baby boomer” vai vienkārši “boomer”. Visiem šajā laikā dzimušajiem cilvēkiem jau ir ap 60 un vairāk gadu. Mūsdienu jaunatne paplašinājusi šī jēdziena nozīmi, un tagad par “būmeriem” dēvē jebkuru, kurš ir vecāks par 30 gadiem un aizraujas ar pamācīšanu un vispārināšanu. Šīs frāzes zemteksts ir apmēram šāds: “Labi, tu tikai neuztraucies, tev tas ir kaitīgi. Strīdēties tāpat ir bezcerīgi, var tikai pievērt uz to acis.”

Šīs ir sens vārds. Kāpēc tas pēkšņi izpelnījies tādu popularitāti?

Vārds patiešām nav jauns, bet frāze “ok, būmer” pirmo reizi “tviterī” parādījās 2018. gada aprīlī. Taču tad tā popularitāti neiemantoja. Šī frāze guva atpazīstamību pēc sociālās saziņas tīklā “TikTok” publiskota video. Tajā jauniete uzklausa gados vecāka vīrieša moralizējošu runu, bet pēc tam uz papīra lapas uzraksta vārdus “ok, būmer” un parāda tos kamerai. Kā tas bieži mēdz notikt – īsais video kalpoja par iemeslu jauniem jokiem.

Jaunākajā ierakstā soctīklos redzu vārdu “zūmers”. Kas tas tāds?

Šis vārds savukārt dots, lai raksturotu pavisam citu paaudzi. Cilvēkus, kas dzimuši no 1962. gada līdz 1980. gadam dēvē par X paaudzi. Pats jaunākais būmers – tas ir mileniālis, cilvēks, kurš dzimis deviņdesmito gadus sākumā un jau attiecināms uz Y paaudzi. Par zūmeriem tagad dēvē tā saukto Z paaudzi, kas ir vēl jaunāka par mileniāļiem.

Ideja par šādām vecuma robežām ņemta no Viljama Strausa un Nīla Hova grāmatas “Paaudzes” (“Generations”) , kurā viņi apraksta savu paaudžu teorijas interpretāciju.

Vēl ne tik sen pie mums par būmeriem dēvēja tikai un vienīgi BMV automašīnas. Taču tagad būmers – tas ir nīgrs cilvēks, kuram patīk pamācīt jaunatni, kā būtu pareizi jādzīvo.

Man interneta komentāros uzrakstīja “ok, būmer”. Vai apvainoties?

Vispirms derētu izvērtēt, vai neesi pateicis kaut ko patiešām “būmerisku” – kaut ko, kas jau tā ir acīmredzams vai arī pārlieku pamācošs. Bet pēc tam – apvainoties vai ne, tā jau ir paša izvēle.