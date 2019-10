Murrājošie dziednieki un veiksmes talismani. Mājas kaķu mistiskie noslēpumi

Zinātnieki vēl aizvien nav vienisprātis par to, kurš kuru ir pieradinājis – cilvēki kaķi vai kaķi cilvēkus. Iespējams, kaķis pats sevi pieradināja pie cilvēku mājas dzīves, medījot grauzējus un nerimstoši sekojot divkājainajiem radījumiem, kuri šos dzīvniekus ātri vien pieņēma savā dzīvē un mājokļos. Reizēm kaķu pozas, kustības un rīcība mums līdz galam nav saprotama, tomēr viņu dzīvi blakus cilvēkiem joprojām var uzskatīt par milzīgu dāvanu.

Kā kaķis pie mums atnāca

Tiek apgalvots, ka senie ēģiptieši bija pirmie, kas pieradināja kaķus, taču, vai tā tiešām bija, īstas skaidrības nav. Tiek uzskatīts, ka kaķu parādījās blakus cilvēkiem pirms apmēram 10–12 tūkstošiem gadu un tas ir saistīta ar to, ka ļaudis no klejotājiem pakāpeniski kļuva par tādu sabiedrību, kas izvēlējās pastāvīgu dzīvesvietu.

Daudz strīdu rada arī kaķu izcelsme. Visizplatītākais viedoklis ir tāds, ka visu mūsdienu kaķu vienīgais sencis ir Nūbijas savvaļas kaķis, kur tas pieradināts pirms vismaz četriem tūkstošiem gadu. Tikai pēc tam kaķi nonāca Ēģiptē, vēl pēc tam parādījās Āzijā, kur veiksmīgi sakrustojās ar Bengālijas meža kaķiem.

Eiropā kaķu izcelsme ir saistīta ar vairākkārtēju dažādu sugu un šķirņu sajaukšanos: mājas kaķi, kas ieradās no Nūbijas, aktīvi pārojās ar savvaļas Eiropas meža kaķiem, kas vēlāk ieguva neticami daudzveidīgas šķirnes un kažoka krāsas. Tomēr saskaņā ar vairākām kaķu izcelsmes teorijām nevienā valstī neviens šos dzīvniekus speciāli neieviesa – tie vienkārši parādījās vienlaikus dažādās planētas vietās, kur savairojās pēc saviem īpašajiem dabas likumiem.

Foto: Shutterstock

Kaķu pieradināšanas vēsture ir vēl noslēpumaināka. Visticamāk, pieradināt kaķus pie mājas dzīves sāka Tuvajos Austrumos, un tas bija saistīts ar zemkopību un nepieciešamību aizsargāt ražu no grauzējiem. Tomēr joprojām nav skaidrs, kurš kuru īstenībā pieradināja – cilvēki kaķi vai kaķi cilvēkus.

Bet varbūt kaķis pats sevi pieradināja pie mājas dzīves, medījot grauzējus un sekojot cilvēkiem, kuri šos dzīvniekus ātri vien pieņēma savā dzīvē un mājokļos. Tomēr minku izteiktā patstāvība pierāda, ka pat pēc daudzu tūkstošu gadu ilgas kopdzīves ar cilvēku šie mājdzīvnieki ir palikuši neatkarīgi un tos nav iespējams pakļaut, taču viņu dzīvi līdzās cilvēkiem var uzskatīt par milzīgu dāvanu.

Vienmēr krīt uz visām četrām

Kaķa skelets sastāv no 247 kauliem – par 41 kaulu vairāk nekā cilvēkiem. Atšķirībā no cilvēkiem kaķiem atslēgas kauls nav saaudzis kopā, un tieši tāpēc kaķi ir spējīgi izstumt savu ķermeni caur vismazāko spraugu, ja vien tai cauri iziet galva. Pieaudzis kaķis var izlīst caur desmit centimetru platu caurumu, turklāt ir arī lielisks akrobāts, jo priekškājas var pagriezt jebkurā virzienā, bet abas ķermeņa puses var pārvietot gan uz priekšu, gan atpakaļ. Ja kaķis krīt no astotā stāva, tas ir pat labāk par lidojumu no trešā stāva, jo krītot dzīvnieks apgriežas vairākas reizes sev apkārt un piezemējas uz visām četrām kājām. Krītot no zemāka augstuma, tas nepaspēj apgriezties, tāpēc ir lielāka iespējamība salauzt ķepas.

Minču priekškājām ir pieci pirksti, bet pakaļkājām tikai četri. Kaķa auss griežas par 180 grādiem, un katrā ausī ir 32 muskuļi, no kuriem puse tiek izmantota, lai tās kustinātu visos virzienos. Dzirde kaķim ir daudz smalkāka nekā cilvēkam vai sunim. Kaķis dzird 65 kHz robežās, kamēr cilvēks tikai 20 kHz. Pūkainie mīluļi dzird arī ultraskaņas diapazona zonu, pat peļu alu tuvumā arī tad, ja grauzēji nepārvietojas. Grauzēji sazinās, izmantojot ultraskaņu, un kaķi parasti noklausās šīs sarunas, lai izdevīgā brīdī tiktu pie medījuma.

Tāpat kā cilvēkiem, kaķiem abas acis skatās vienā virzienā. Kaķi nevar redzēt pilnīgā tumsā, bet nakts redzamība ir blāva, taču viņiem acīs ir atstarojošs slānis, kas palielina piekļūstošās gaismas daudzumu uz tīklenes. Skaidros laika apstākļos līdz 80 metru attālumam ir redzama zaļgana kaķa acs, jo tā atspoguļo gaismu tā, ka daļa staru atspīd.

Kaķa binokulārā redze aptver 130 grādu leņķi, un vienlaikus tas spēj redzēt visu, kas notiek sānos. Īpaši kustīga ir galva, kas griežas uz visām pusēm, taču spēj skatienu visu laiku noturēt taisni. Kaķim ir aptuveni 60–80 miljoni ožas šūnu, cilvēkam – aptuveni 5–20 miljoni. Vēl jāpatur prātā, ka savā starpā kaķi nekad nesaņaudas; šī skaņa domāta tikai cilvēkiem, lai pievērstu uzmanību.

Kaķis bieži guļ dienas laikā un ir nomodā naktī. No tā jau senos laikos tika izdarīts diezgan vienkāršs secinājums – šis dzīvnieks ir vidutājs starp šo un to otru, neredzamo pasauli. Bet neaizmirstiet, ka pat mājas kaķis pēc savas būtības ir un paliek plēsējs. Un plēsējam ir raksturīgi medīt tumsā un gulēt dienas laikā.

Foto: Shutterstock

Tomēr paranormālu parādību pētnieki uzstāj, ka kaķi var sazināties ar radījumiem no, kā viņi saka, citas pasaules. Iespējams, tajā ir kāds patiesības grauds, jo daudzu dzīvnieku, arī kaķu un suņu uztvere ir daudz smalkāka nekā cilvēkiem. Dažkārt mājdzīvnieki glābuši savus īpašniekus, piespiežot viņus atstāt māju neilgi pirms zemestrīces, kas ēkas pārvērta gruvešos.

Kaķis ir viens no maģiskākajiem dzīvniekiem. Viņa aura ir tik liela, ka tā aptver ne tikai konkrētu cilvēku, bet arī viņa ģimeni, māju un teritoriju, kuru kaķis uzskata par savu. Kad kaķis berzējas pret kājām, tā ir ne tikai mīlināšanās – tas nozīmē arī to, ka viņš dalās ar jums savā maģiskajā un astrālajā spēkā. Tas, kurš tajā brīdī kaķi atgrūž, vienkārši atsakās no mīluļa dotās pozitīvās enerģijas. Nākamreiz kaķis vairs neatdos daļu astrālā spēka, bet, iespējams, tieši pretēji – to atņems.

Mājas dziednieks un sargs pret ļauniem gariem

Kaķi tiek uzskatīti par dzīvniekiem, kam ir atvērta trešā acs un kas spēj saredzēt garus, sajust gaidāmo cilvēka nāvi, dziedēt un palīdzēt ar savu klātbūtni. Ārsti nereti apgalvo, ka cilvēki, kuriem mājās ir kaķis, pie mediķiem pēc palīdzības vēršas piecas reizes retāk nekā tie, kuriem mājdzīvnieka nav. Īsta izskaidrojuma nav, bet kaķi patiešām veiksmīgi ārstē stresu, nervu sistēmas slimības un iekšējo orgānu kaites. Minčiem ir spējas (un, pats galvenais, liela vēlme) glābt jūs no osteohondrozes, artrozes, radikulīta, hipertensijas, bronhīta, pneimonijas, kuņģa čūlas, gastrīta un daudzām citām kaitēm.

Interesanti, ka spēja ārstēt ir atkarīga ne tikai no kaķa dzimuma, bet arī no šķirnes. Piemēram, kaķi ar garu spalvu (Angoras, Persijas, Sibīrijas) viegli pieveic saimnieka uzbudināmību un depresiju. Persieši labi ārstē locītavu sāpes. Īsspalvainie kaķi dziedina nieres, aknu un kuņģa un zarnu trakta slimības. Siāmas kaķi spēj regulāri dezinficēt dzīvokli, nogalināt patogēnos mikrobus, tāpēc to īpašnieki retāk cieš no gripas vai saaukstēšanās. Vidēja lieluma kaķi ir labi palīgi kardioloģijas problēmu risināšanā.

Kaķis ne tikai aizsargā no ļaunajiem gariem, neļaujot tiem iekļūt savā teritorijā, bet arī atbrīvo māju no sliktā. Atklājis mājās ļaunos garus, kaķis vispirms kādu laiku tos vēro, mēģinot noteikt nelūgto viesu nodomus. Pārliecinājies, ka šī astrālā būtne apdraud viņa teritoriju, kaķis mēģina to izraidīt, izspiežot ļaunās būtnes ar savu enerģētisko lauku. Ja tas neizdodas, kaķis it kā ievelk nešķīsto spēku sevī un izved no mājas.

Tāpēc, ja redzat, ka kaķis pastāvīgi atrodas kādā vietā saspringtā pozā un nepārprotami kaut ko vēro, tad ziniet – iespējams, tur ir ļauni gari. Lai palīdzētu dzīvniekam atbrīvoties no ļaunajiem gariem, izlasiet lūgšanu par šo vietu vai veiciet tīrīšanas rituālu. Ja nezināt lūgšanas un maģiskās mājas tīrīšanas metodes, vismaz izkūpiniet šo vietu ar vērmelēm. Vērmeles ir ļoti spēcīgs ierocis pret ļaunajiem spēkiem.

Tāpat kaķa klātbūtne var pasargāt arī no ļaunas acs un lāsta uzlikšanas. Ja brīdī, kad jūtat cilvēku, par kura nešķīstajiem nolūkiem jums ir aizdomas, vienlaikus ar kreiso roku glāstiet kaķa kaklu, ar labo roku – asti. Šajā gadījumā jums būs pilnīgs kontakts ar dzīvnieku un jūsu enerģijas lauki tiks saslēgti vienā ķēdē, kas palīdzēs saglabāt ļoti spēcīgu maģisku aizsargu.

Tā kā kaķi ir kosmiskās enerģijas nesēji, viņi mājā var ienest tās enerģijas, kas veicinās visas ģimenes labklājību. Kaķim patīk atrasties vietās, kur ir spēcīgs enerģijas pieplūdums, t. i., ģeopatogēnās zonās, un viņi bieži izvēlas vietas, kur negatīvā enerģija tiek sakopota lielā daudzumā. Šajā gadījumā kaķis darbojas kā sava veida putekļu sūcējs, uzņemot negatīvo enerģiju un pārvēršot to pozitīvajā. Tāpēc, pārceļoties uz citu dzīvesvietu, pirmais jaunajās mājās tiek ielaists kaķis.

Foto: Shutterstock

Arī kaķa krāsai ir sava nozīme. Melnie kaķi piesaista mājai naudu, viņiem ir pozitīva ietekme uz biznesa lietām. Daudzi tic – ja melnam kaķim atļaus ar ķepu pieskarties svarīgiem dokumentiem un līgumiem vai paskrāpēt tos, biznesa tikšanās būs veiksmīga. Melni kaķi nes veiksmi tiem, kas tirgojas. Šādiem cilvēkiem melni kaķi ir īsts naudas magnēts.

Rudi kaķi piesaista mīlestību. Tie ieteicami sievietēm, kuras vēlas atrast savu otro pusīti. Bet, lai rudā kaķa enerģija patiešām darbotos, nav vēlams mājā turēt citus vienas krāsas dzīvniekus, arī melnus. Pelēcīši būs noderīgi tiem, kuru dzīvē ir daudz grūtību, briesmu un nelabvēļu. Pelēkais mīlulis atņems negatīvo no īpašnieka un padarīs viņu nepieejamu tumšajiem spēkiem. Pelēkie ir lielisks amulets pret ļauno aci, burvestībām un citām maģiskām ietekmēm. Viņi aizsargā īpašnieku no visa, kas varētu viņam kaitēt.

Baltie kaķi vienmēr ir uzskatīti par dziedniekiem. Papildus ārstnieciskām īpašībām viņi var piesaistīt savam saimniekam noderīgus un pozitīvus cilvēkus. Baltie kaķi ļoti labi sajūt visus, kas ienāk mājā, un enerģijas apdraudējuma gadījumā tie neitralizē nelaipnā viesa negatīvo enerģiju.

Trīskrāsu kaķis tiek uzskatīts par universālu talismanu – tas mājai nesīs labklājību, naudu, mīlestību, veiksmi un veselību. Lai kaķis patiesi kļūtu par veiksmes talismanu un tā enerģija aktīvi ietekmētu situāciju mājā, jums par dzīvnieku nemitīgi jārūpējas.

Foto: Shutterstock

Kaķis no veterinārārsta skatpunkta

Lai nemitīgajās rūpēs nenodarītu mīlulim pāri, vislabākais padomdevējs ir veterinārārsts. Viņa skatījums uz kaķi ir piezemētāks, piemēram, veterinārās klīnikas Amis ārsts Māris Valtiņš neslēpj, ka savā dzīves telpā tomēr ierobežotu kaķa dzīvi, lai abu starpā izveidotos laba saskaņa. “Tāpat kā ar cilvēkiem, arī ar kaķi ir jāmēģina sarunāt, kā mēs tagad kopā dzīvosim. Sēžu pie galda, un man īsti nepatīk, ja mīlulis ar savām ķepām ņemas pa manu šķīvi. Tad mēs sarunājam, ka to darām kaut kā citādi, proti, tev ir savi ēdiena trauki, man – savi.”

Vai veterinārārstam ir tāds pats viedoklis arī par pārtiku – katram savs? “Es neesmu pret to, ka kaķiem dod mājas ēdienu; protams, saprāta robežās, jo viņš tomēr nav visēdājs,” piekodina Māris. “Kaķim nevajag visu sasmalcināt un nolikt priekšā kā putriņu, jo dzīvniekam ir jākošļā pašam, piemēram, asakas no zivs ir jādabū ārā pašam. Tas gan neattiecas uz ļoti asakainām zivīm – vimbām un līdzīgām. Tur jābūt uzmanīgiem, jo asakas var iesprūst kaķim rīklē. Turklāt, lai veicinātu kaķa kā plēsēja dzīvi, ir vajadzīgi jēli produkti.”

Tiem, kas nevar izšķirties, dot mincim pienu vai ne, Māris Valtiņš atgādina, ka laukos visi kaķi mielojas ar pienu un paliek pie labas veselības, bet ar pilsētniekiem jāuzmanās, jo tiem gadās gan zarnu spazmas, gan caureja.

Jauno laiku iezīme ir dažādi apģērbti un izrotāti kaķīši. “Tās ir tikai cilvēku iegribas, jo viņiem šķiet, ka dzīvnieciņš tā izskatās estētiskāk. Ja nu draugu izved ielās, tad vajadzētu parūpēties par īpašiem auduma iemauktiņiem, kas traucē uzskriet kokā vai pakļūt zem mašīnas. Taču, ja kaķis pieradis dzīvot āra vidē, viņam neko tādu nevajag, tas mazina nejaušību aizķerties aiz zara. Brīva dzīvošanās dod iespēju uzrāpties kokā, uzlēkt uz sētas, pārlēkt no viena sētas stabiņa uz citu, tātad izdarīt kustības, ko cilvēks ikdienā nevar, bet kaķis var.”

Kaķis ir ļoti plastisks un neatkarīgs dzīvnieks un parasti sev pāri darīt neļauj, taču pārlieku lielā mīlestība pret mājas mīluli bieži vien rezultējas liekajā svarā, kas vēlāk gan iespaido kaķa organismu kopumā, gan izraisa orgānu aptaukošanos un balsta aparāta traucējumus. Kaķis vairs nevar uzlēkt tur, kur viņš grib vai ir iedomājies, un var gūt traumas. Protams, dzīvniekmīļi varētu iebilst, ka kaķi lieki nebaro, viņš vienkārši tāds kļūst pēc kastrācijas un sterilizācijas. Veterinārārsts liek pie sirds, ka, tāpat kā cilvēkiem, arī kaķiem svara samazināšanai ir divas iespējas: speciālā barība un kustības. Tātad kaķis ir jānodarbina, lai viņa dienas režīmā nebūtu tikai gulēšana.

Man ļoti gribējās dzirdēt ārsta viedokli par to, kas īsti ir kaķis, kāda ir tā loma pasaulē, kā viņš iespaido cilvēku vai cilvēces dzīvi. Māris Valtiņš atteicās atbildēt no veterinārmedicīnas viedokļa, bet neslēpa savu attieksmi: “Ne visi kaķi ir vienādi. Ir dažādi kaķi, kas dažādi dzīvo. Vai viņam ir dvēsele? Es neatbildēšu ne apstiprinoši, ne noliedzoši, jo dzīvē ir dažādas situācijas, kas liek aizdomāties, ka kaķim ir kaut kāda sava loma pasaulē.

Ir daudzi gadījumi, kad kaķi izglābuši cilvēkus, arī brīdinājuši par gaidāmām briesmām. Un vēlāk pierādās – ja kaķis nebūtu aizturējis cilvēku, cilvēks būtu gājis bojā vai stipri savainojies. Te ir pieskaitāmas arī tās maņas, kas nav cilvēkam. Ar dažādām aparatūrām ir mēģināts pierādīt, kādā veidā kaķis uztver ultraskaņu un dažādus gaismas spektrus. Ne velti runā, ka kaķis redz tumsā, un nav nekāda iemesla tam neticēt.”

Foto: Unsplash

Starp dzīvo un mirušo pasauli

Mājdzīvnieka aiziešana ir liels zaudējums, un katrs īpašnieks vēlas no tā sevi pasargāt. Bet var arī būt, ka mīļotā kaķa nāve ir saistīta ar ne gluži parastiem cēloņiem. Ir svarīgi zināt, ko šis traģiskais notikums var nozīmēt, jo kaķi jau sen tiek uzskatīti par ceļvežiem starp dzīvo un mirušo pasauli.

Daudzas kultūras pielūdz kaķus, tāpēc viņu nāvei vienmēr ir pievērsta liela uzmanība. Lai saprastu, ko nozīmē kaķa nāve, vispirms jānoskaidro precīzs nāves iemesls. Tā var būt vai nu dabiska novecošanās, vai saindēšanās, nelaimes gadījums, pēkšņa saslimšana. Dažreiz dzīvnieki nezināmu iemeslu dēļ izlec pa logu vai no nolec balkona, lai sev līdzi paņemtu mājās uzkrāto negatīvo enerģiju vai sava saimnieka apdraudējumu.

Ir situācijas, kad kaķi, piemēram, ļaunprātīgi nogalinājis kāds kaimiņš vai citi cilvēki, lai nodarītu ļaunu saimniekam, viņu emocionāli ievainotu. Šādos gadījumos senās zintis apgalvo, ka būs sekas – nepatikšanas vainīgajam sekos līdzi vismaz septiņus gadus. Tas pats sagaida cietsirdīgos cilvēkus, kuri vēlas atbrīvoties no jaundzimušiem kaķēniem un tos noslīcina vai izmet uz ielas, neatstājot iespēju izdzīvot.

Dabiska nāve no vecuma reti satur slēptu nozīmi. Kaķis ir mirstīgs radījums, kā jau visi dzīvnieki un cilvēki uz mūsu planētas, tāpēc tas nevar dzīvot mūžīgi. Bet mājdzīvnieka eitanāziju augstākas varas uztver negatīvi – divus gadus soda šādus īpašniekus ar pastāvīgām neveiksmēm visās dzīves jomās. Jāuzmanās ar mājdzīvnieka nāvi mājās, īpaši, ja tas notiek pēkšņi un dzīvnieks bija jauns un vesels.

Kaķi tiek uzskatīti par labākajiem mājas sargiem pret negatīviem spēkiem, tāpēc, ja mincis piepeši nomirst, saimniekam enerģētiski jāpārbauda māja un noteikti jānoskaidro, kāpēc tā noticis. Iespējams, ka briesmas draud pašiem kaķa īpašniekiem.

Ja vesels dzīvnieks nomirst mājās, tas var liecināt par tādu maģisku spēku izpausmēm, piemēram, ļauna acs vai negatīvs uzbrukums, kas nodarīts saimniekam vai mājoklim, spēcīga skaudība pret mājas īpašnieku vai cita apzināta burvestība, kuras mērķis ir radīt sāpes un nepatikšanas.

Kaķi spēj uzņemties visu slikto, tāpēc šajā gadījumā vajadzētu būt pateicīgam mājas mīlulim. Kaķa nāves gadījumā obligāti ir jāatvadās no mājdzīvnieka un jāapglabā tas ar cieņu, lai kaut kā atmaksātu par daudzu gadu lojalitāti un savas dzīvības upurēšanu.

Ja kaķis mirst, noteikti ir jālūdz veterinārārsta palīdzība vai jāmēģina pašam dzīvnieku glābt. Ja nu vairs nav cerību, jāmēģina nodrošināt nesāpīgāko nāvi, bet pirms tam – visērtāko dzīvnieka uzturēšanos uz zemes viņa dzīves pēdējās stundās.

Ja dzīvnieks sāk izturēties citādi, biežāk bez iemesla ņaud, ēd mazāk un kļūst mazāk aktīvs, tas liecina – ar kaķi kaut kas nav kārtībā. Mirstošam kaķim var būt urīna nesaturēšana un nepatīkama smaka, tāpēc tā aprūpei vajadzētu būt rūpīgākai nekā parasti. Labāk izvēlēties mīkstu dzīvnieku gultu un pēc nepieciešamības to mainīt. Kad kaķis gatavs aiziet, viņš var vēlēties būt viens, tāpēc nevajadzētu to traucēt; kaķi visbiežāk mirst vientulībā.

Ja pēc kaķa nāves vēlaties aizsargāt savu māju no negatīvā, jāievēro daži noteikumi – mājdzīvnieks jāaprok un jāiztīra māja no sliktās enerģijas. Šim nolūkam iesaka lietot svēto ūdeni, katrā telpā iedegt baznīcas sveci, lasīt lūgšanas.

Jāatceras, ka kaķis ir viens no uzticīgākajiem dzīvniekiem, neraugoties uz tā iespējamo vienaldzību un acīmredzamo neatkarību. Ikkatrs kaķis tik ļoti mīl savus saimniekus, ka gatavs samaksāt ar savu dzīvi, lai pasargātu saimniekus un viņu māju no negatīvām lietām.

