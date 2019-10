Daudziem rodas loģisks jautājums: kā ir iespējams brīvā tirgus biznesa apstākļos pastāvēt tik šauras nišas uzņēmējdarbībai tik šaurā lokācijā, proti, vienā Rīgas ielā? Atšķirībā no daudziem citiem "parastiem" veikaliem kāzu salonos burzmas nav nekad. Avotu ielā viens pēc otra rindojas pat 15 kāzu kleitu veikali, un acīmredzot visi spēj gan samaksāt nomas maksu, gan arī pamanās nopelnīt, tirgojot produkciju. Kā tas iespējams, to devās noskaidrot LTV raidījums "4.studija".

Piemēram, līgava Inese kāzu kleitu devās meklēt taisni uz Avotu ielas veikalu rindu, un viņai izdevās "savējo kleitu" atrast ar trešo piegājienu. Inese izstaigājusi piecus no Avotu ielas kāzu saloniem. Savukārt kāda cita līgava ar veselu kompāniju no citas pilsētas braukusi meklēt sev kleitu Avotu ielā, un tas izdevies gluži ātri, jo, izrādās, veikali savu produkciju reklamē arī internetā. Tur ieraudzīta "tā īstā, vienīgā", un braukts uz vienu no veikaliem uzmērīt. Viss derējis, kleita nopirkta.

Kā vēsta LTV raidījums "4.studija", vēl 2000. gadu sākumā Avotu ielā bijuši tikai divi kāzu saloni. Taču tad viens pēc otra atvērās virkne. Šo gadu laikā ne viens vien bankrotējis, tomēr vietā atveras atkal jauna iestāde - un visbiežāk tas atkal esot kāzu salons. Uzņēmēja Evija un arī citas kleitu veikalu pārstāves skaidro, ka kāzu salonu kā biznesu mērķtiecīgi atver tieši Avotu ielā, jo esot jau pierasts, ka jaunās līgavas mērķtiecīgi dodas turp. Savukārt biznesa veiksmi vai neveiksmi nosaka sortiments, kas pa visu ielu ir katrai gaumei savs. "Mums sanāk, ka esam pirmie no šitās puses," saka kāda salona vadītāja Aivita, "tāpēc citreiz sanāk, ka esam pirmie, pie kuriem ienāk. Tad ir jāstrādā, jāpiedāvā... Citreiz līgava pat nezina, ko pati grib," darba ikdienu raksturo veikalniece. Aivitas kolēģe Jūlija norāda uz vēl kādu fenomenu, proti, pirmā iepatikusies kleita ļoti bieži līgavas prātā arī paliek kā galējā izvēle. "Mēs uzmēram kādas 10 kleitas, un stundas laikā kliente galu galā izvēlas tieši pašu pirmo mērīto kleitu," veikala panākumus skaidro pārdevēja.

Vienā ir tilla princeškleitas, citā eleganti atlasa darinājumi

Šķiet, tieši katrai gaumei (un arī bezgaumībai) pielāgotie veikali ir pamats tam, ka visi spēj šaurajā tirgū izdzīvot. Kāda līgava, kurai kāzas pēc nedēļas, saka, ka sev vēlējusies smalku kleitu. Tādu izvēli viņa piedzīvojusi tikai vienā no veikaliem, jo citā kleitas bijušas ar akcentu uz tillu, bet viņa meklējusi atlasu. "Katrā tomēr ir savs. Vienam patīk tills, citam patīk atlass," secina pircēja. Katrā no veikaliem ir savs specifisks klāsts, sava "odziņa", kas arī, visticamāk, nodrošina nenogrimšanu šaurajā nišas biznesā.

Mārketinga speciālistes viedoklis par Avotu ielas "fenomenu"

"Ļoti labi būtu, ja katrs veikals specializētos," saka mārketinga speciāliste un jomas pasniedzēja Iveta Liniņa, "tātad vai nu ekskluzīvas kleitas, kādas līgavas izvēlas vienreiz mūžā, bet ir ļoti daudz sieviešu, kuras uzskata: priekš kam man vienai reizei tērēt tik daudz? Es gribu lētu un labu!"

Liniņa norāda: žēl, ka Rīgā tikai kāzu saloniem ir šāda, pašu uzņēmēju veidota salonu rinda, jo šādu komfortu būtu pelnījuši arī citu mantu pircēji. Pirms pāris gadiem dzimusī ideja par Tērbatas ielu kā gājēju ielu un veikalu avēniju ir izgāzusies. Vairāk par andeli Avotu ielā skaties "4.studija" sižetā: