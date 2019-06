Pagājušajā nedēļā PVD apturēja izplatību tik populārajiem mazuļu biezenīšiem, kuru sastāvā ir āboli ar bumbieriem, plūmēm un mellenēm. PVD nosaukto bīstamo partiju produkcija no tirdzniecības tika izņemta tūlīt. "Rūdolfu" ražotājs, uzņēmums "Lat Eko Food" gan apgalvoja, ka toksīnu skartās biezeņu partijas veikalos nemaz nebija parādījušās. Vairākas jaunās māmiņas portālam Jauns.lv vīlušās klāstīja, ka šobrīd nez kāpēc vairs nav nopērkami arī tie "Rūdolfi", kuros ābolu klātbūtnes un līdz ar to iespējamā patulīna toksīna nav. Piemēram, burkānu, puķkāpostu vai smiltsērkšķu biezenīši. Rīdziniece Elīna teic, ka viņas dēlēns ļoti iecienījis tieši ziedkāpostu "rūdolfiņu", bet, piemēram, Vienības gatves lielveikalā "Maxima" vairs nav nopērkams ne tikai šī veida biezenis, bet vispār vairs nav nekādu "Rūdolfa" biezenīšu.

"Maxima" skaidro, kāpēc aizvākusi tik iecienītos "rūdolfiņus"

Lielveikalu tīkla sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Dupate portālam Jauns.lv paskaidroja, ka no tirdzniecības izņemti ne tikai tie biezeņi, par kuriem PVD ir aizdomas par toksisku vielu tajos, bet arī citi. Tas darīts preventīvi un drošības apsvērumu dēļ. "Produkcija veikalos atkal būs pieejama tikai tad, kad saņemsim pārbaudītus rezultātus no paša ražotāja un no PVD," saka uzņēmumā. Tādējādi vecākiem šobrīd "Maxima" veikalos biezeņu izvēle ir starp "Hipp" firmu un citiem ražotājiem, bet "Lat Eko Food" biezenīši pagaidām nav nopērkami. Savukārt "Rimi" atsaucies aicinājumam izņemt no apgrozības tos biezeņus, uz kuru bīstamību norādīja PVD.

PVD: tirgotāju pašu izvēle, izņemt vai neizņemt no plauktiem

Dienests pagājušajā nedēļā lūdza no tirdzniecības izņemt tikai tās produktu partijas, kurās bija konstatēts piesārņojums, bet to, kādēļ produkts nav pieejams tirdzniecībā vispār, būtu jājautā konkrētajam tirgotājam, portālam Jauns.lv skaidroja PVD preses sekretāre Ilze Meistere. Dienests savu darbu ir veicis un tālāk pašam "Lat Eko Food" jānoskaidro, kādā veidā biezeņos nonāca paaugstināta ķīmiskā viela mikotoksīna patulīns: to, kā patulīns radies uzņēmuma ražotajā produkcijā – nekvalitatīvas izejvielas dēļ, vai ir kādi citi iemesli, ir jānoskaidro pašam uzņēmumam, skaidro PVD. "Rūdolfa" ražotājs "Lat Eko Food" uz portāla Jauns.lv uzdotajiem jautājumiem darbadienas laikā tā arī neatbildēja.

PVD arīdzan vērš uzmanību, ka Latvijā, tieši tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir noteikts, ka par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, tostarp nodrošinot, ka pārtikas produktā nav pārsniegtas pieļaujamās piesārņojumu normas, ir atbildīgs tās ražotājs. Pārtikas ražotājam ir obligāti jāizvērtē visi riski, kas varētu būt saistīti ar attiecīgā produkta ražošanu, jāievieš paškontroles pasākumi iespējamā piesārņojuma novēršanai. Eiropas Komisija, balstoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātniskajiem pētījumiem un atzinumiem, ir noteikusi maksimāli pieļaujamos piesārņotāju līmeņus pārtikas produktos. Arī patulīnam šāda norma ir noteikta. Piesārņojuma normas ir vienādās visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Saistītās ziņas Tik populārajos "Rūdolfa" biezeņos zīdaiņiem PVD atrod toksisku vielu un lūdz tos šobrīd neēst 12 toksīni, kas mūs indē katru dienu Nepilnīgas dokumentācijas dēļ Krievijā apturēta ābolu biezeņa krava no Latvijas

Jau vēstījām, PVD aicinājis nelietot uzturā un atsaukt no tirdzniecības vairākus uzņēmuma "Lat Eko Food" ražotos augļu biezeņus, tostarp zīdaiņiem paredzētus. PVD, veicot oficiālo kontroli, produktos laboratoriski konstatējis toksisku vielu mikotoksīnu - patulīnu, kura koncentrācija pārsniedz maksimāli pieļaujamo līmeni.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere informēja, ka produkti, kuros konstatēts piesārņojums, veikalos lielākoties pieejami 190 gramu iepakojumā, izņemot ābolu, bumbieru biezsulu 260 gramu stikla traukā un ābolu, banānu, žāvētu plūmju biezeni ar cepumiem zīdaiņiem no sešu mēnešu vecuma 110 gramu stāvpakā, ko arī nevajadzētu lietot.

Tāpat uzturā nebūtu vēlams nelietot arī ābolu un melleņu biezeni BIO stikla traukā (partijas numurs A1002), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 8.aprīlis, ābolu un melleņu biezeni BIO stikla traukā (partijas numurs A1035), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 30.aprīlis.

Starp no tirdzniecības atsauktajiem produktiem ir arī ābolu biezenis, stikla traukā (partijas numurs A1018), ābolu un plūmju biezenis BIO stikla traukā (partijas numurs B9480), kuru derīguma termiņš ir 2021.gada 17.aprīlis, ābolu un plūmju biezenis BIO stikla traukā (partijas numurs B964), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 30.aprīlis, un ābolu un bumbieru biezenis stikla traukā (partijas numurs B876), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 4.marts. No tirdzniecības uzņēmumam jāatsauc arī BIO ābolu un melleņu biezenis "Rūdolfs" zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma, stikla traukā (partijas numurs A947), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 4.marts. Uzņēmumam likts piesārņoto produktu partijas atsaukt no tirdzniecības. Šobrīd uzņēmumā pārbaudi veic PVD eksperti.

Uzņēmums skaidro, kur radusies problēma

Egija Martinsone, SIA “Lat Eko Food” valdes priekšsēdētaja, portālu Jauns.lv informēja, ka visi SIA “Lat Eko Food” produkti, kas šobrīd nopērkami Latvijas tirdzniecības vietās, ir droši un atbilst austākajām kvalitātes prasībām. Produkti, kuros, iespējams, konstatēts paaugstināts patulīna līmenis, izņemti no tirdzniecības jau pagājušajā nedēļā vai nemaz nav nonākuši ārpus noliktavas.

Patulīns ir dabīga viela, kas mēdz veidoties augļos, piemēram, tiem nokrītot no koka un sasitoties. Vēlamies uzsvērt, ka produktos konstatētā patulīna līmenis atbilst pieļaujamai normai produkta lietošanai no trīs gadu vecuma, pavisam nedaudz pārsniedzot zīdaiņiem pieļaujamo normu, kas nevar radīt nopietnu veselības apdraudējumu, teikts uzņēmuma paziņojumā.

“Lat Eko Food” vēlas uzsvērt, ka tirdzniecībā bija nonākusi neliela atsevišķu partiju produkcija. Lielākā daļa produktu, kas minēti PVD paziņojumā, nekad nav atstājuši uzņēmuma noliktavas, kā arī PVD veiktie laboratorijas rezultāti nesakrīt ar uzņēmuma rīcībā esošajiem, tāpēc situācija joprojām ir izpētes procesā.

"Lat Eko Food" pagājušajā gadā strādāja ar 2,168 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 91% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga vairākas reizes - līdz 11 611 eiro. "Lat Eko Food" ir reģistrēta 2010.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 14 217 eiro. Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir bioloģiskas bērnu pārtikas ražošana, kas tiek papildināta ar dažādu citu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanu. Informācija kompānijas mājaslapā liecina, ka patlaban uzņēmums ražo biezeņus bērniem, biezeņus stāvpakās, biezsulas, augļu un dārzeņu krēmus kečupus, smūtijus, ievārījumus un biezsulas.