Baņķis portālam Jauns.lv sniedza padomu astroloģisko gudrību piekopējiem, kā rīkoties šai sarežģītajā situācijā: „Čeku dedzināšanas astroloģiskās izpratnes jēga slēpjas ne tikai to dedzināšanas procesā, bet arī savas finanšu saimniecības sakārtošanā, čeku vākšanā, tēriņu apzināšanā un čeku kārtošanā noteiktā laika ietvarā. Čeku dedzināšanas kalendārs palīdz to disciplinēti darīt astroloģiski pamatotā laika periodā.

Tādēļ VID čeku loteriju vērtēju kā atbilstošu tiem mērķiem, ko jau sen paužu: prasīt čeku - savākt - uzkrāt! Zinot, ka ļoti augstas valsts amatpersonas dedzina čekus (publiski jau neatzīsies) un manu pakalpojumu lietotāju lokā ir ļoti daudz valsts iestāžu darbinieku, nav izslēgts, ka tieši mans projekts “čeku dedzināšana”, kas izskanējusi visas Latvijas mērogā jau piecus gadus, varētu būt pat par iedvesmas avotu šādai VID idejai.

Čekus vāc un dedzina pēc mana kalendāra labos astrolaikos patiesi no būdiņas līdz pilīm! Par to varu galvot. Kas attiecas uz to - dedzināt uzkrātos čekus vai piedalīties loterijā – tas katram jāizvērtē individuāli. Ne visiem veicas loterijā, bet dedzināšana gan palīdz, ja to dara pareizi un labā astrolaikā!

Bet var rīkoties arī pārdomāti un nošaut divus zaķus - uzkrāt čekus loterijai un reģistrēt (Saturnam tas patiks). Tā kā čeki nav jānodod fiziski, vien jāuzkrāj, tad pēc loterijas vēl svarīgāk kļūst no tiem (un tik liela skaita) tikt jēdzīgi vaļā. Čeku dedzināšanas datums kļūst pat svarīgāks, jo uzkrājums lielāks potenciālā tēriņu atgriešana (caur astromaģijas datumu un procesu) arī iespaidīgāka! Tādējādi labs datums kļūst vēl svarīgāks", teic Baņķis, kura bizness būvēts uz šāda veida zintīm.

"Uzkrāšana loterijai derēs turīgākajiem, kuriem nevajag akūti finanšu apgrozību un pieplūdumu ārpus algas. Jo čeku ilgstoša glabāšana ir pasīvs, kas samazina finanšu enerģijas plūsmu. Normāli, ka uzkrāj pāris Mēness ciklus un labā laikā sadedzina! Nauda mīl kustību. Kopumā VID ideja ir apsveicama ideja, kaut astroloģiski ilgstoša krāšana kā Saturns un loterija kā Veiksmes Jupiters ģenerāli konfliktē! Es ieteiktu miksēt. Uzkrāt mazo pirkumu čekus VID loterijai - jo kopumā uzkrāsies liela summa, bet lielos čekus, kuru precei nevajag garantiju (Saturns) dedzināt labos astrolaikos kā parasti," pauž Baņķis.