Šādus grozījumus Lietuvas alkohola kontroles likumā pieņēmis Seims. Tos atbalstījuši 53 deputāti, pret balsojuši septiņi, bet 13 parlamenta locekļi no balsošanas atturējušies.

Debatēs daži deputāti pauduši nožēlu, ka cīņā pret alkoholismu "noiets līdz galējībām", bet vienlaikus nepietiekama uzmanība tiek pievērsta izglītībai un ģimeņu audzināšanai.

Savukārt citi uzsvēruši, ka ka no sabiedrības veselības viedokļa šādu preču aizliegšana attaisnosies.

Kā uzsvēris veselības ministrs Aurēlijs Verīga, nevajag bērnus jau no pirmajiem dzīves gadiem ieradināt, ka svētkos uz galda noteikti jābūt alkoholam un glāzēm.

"Ja gribam, lai mūsu bērniem (..) konkrēta uzvedība netiktu ieprogrammēta jau tik agrā vecumā, ko viņi vēlāk apzināti pat neatcerēsies, manuprāt, ir loģiski atteikties no šādām precēm," viņš norādījis. "Jo vairāk tāpēc, ka tabakas kontroles jomā tādi lēmumi ir spēkā jau daudzus gadus. Kāds varbūt vēl atceras šokolādes cigaretes vai košļājamo gumiju, kas atgādina cigaretes. Daudzas preces no veikaliem ir pazudušas, un jāšaubās, vai kādam to īpaši pietrūkst."

Seima Ekonomikas komitejas deputāts no "Tēvzemes savienības-Lietuvas kristīgo demokrātu" frakcijas Andrjus Kupčinsks pastāstījis, ka gada laikā Lietuvā tiek pārdots aptuveni pusmiljons pudeļu bērnu šampanieša.

"Tas nozīmē, ka gandrīz katra bērna dzimšanas dienā uz galda parādās šāda pudele," viņš spriedis.

Veselības lietu komitejas vadītāja Asta Kubiļiene no Zemnieku un zaļo savienības atgādinājusi, ka ar noteiktiem aizliegumiem ir izdevies panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrības ieradumos, teiksim cilvēki vairs neatļaujas automašīnās braukt nepiesprādzējušies.

Tikmēr liberāļu kustības deputāts Simons Ģentvils paudis neapmierinātību, ka Lietuvā būs aizliegts ražot preces, kuras uzņēmēji varētu eksportēt.

Ierosinājumu aizliegt bērnu šampanieti jau 2010.gadā izvirzīja Lietuvas skolēnu parlaments.

Saistītās ziņas Skaistums Holivudas stilā. Nikola Kidmena: "Ja esi blonda, skalo matus ar šampanieti!" Interesanti fakti par gardo dzērienu, kuru neprecīzi mūždien dēvējam par šampanieti No septembra policisti skolās meklēs narkotikas: cik ētiski tas ir pret bērnu privātumu?