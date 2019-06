PVD, veicot oficiālo kontroli, produktos laboratoriski konstatējis toksisku vielu mikotoksīnu - patulīnu, kura koncentrācija pārsniedz maksimāli pieļaujamo līmeni.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere informēja, ka produkti, kuros konstatēts piesārņojums, veikalos lielākoties pieejami 190 gramu iepakojumā, izņemot ābolu, bumbieru biezsulu 260 gramu stikla traukā un ābolu, banānu, žāvētu plūmju biezeni ar cepumiem zīdaiņiem no sešu mēnešu vecuma 110 gramu stāvpakā, ko arī nevajadzētu lietot.

Tāpat uzturā nebūtu vēlams nelietot arī ābolu un melleņu biezeni BIO stikla traukā (partijas numurs A1002), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 8.aprīlis, ābolu un melleņu biezeni BIO stikla traukā (partijas numurs A1035), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 30.aprīlis.

Starp no tirdzniecības atsauktajiem produktiem ir arī ābolu biezenis, stikla traukā (partijas numurs A1018), ābolu un plūmju biezenis BIO stikla traukā (partijas numurs B9480), kuru derīguma termiņš ir 2021.gada 17.aprīlis, ābolu un plūmju biezenis BIO stikla traukā (partijas numurs B964), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 30.aprīlis, un ābolu un bumbieru biezenis stikla traukā (partijas numurs B876), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 4.marts.

No tirdzniecības uzņēmumam jāatsauc arī BIO ābolu un melleņu biezenis "Rūdolfs" zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma, stikla traukā (partijas numurs A947), kura derīguma termiņš ir 2021.gada 4.marts. Uzņēmumam likts piesārņoto produktu partijas atsaukt no tirdzniecības. Šobrīd uzņēmumā pārbaudi veic PVD eksperti.

Uzņēmums skaidro, kur radusies problēma

Egija Martinsone, SIA “Lat Eko Food” valdes priekšsēdētaja, portālu Jauns.lv informēja, ka visi SIA “Lat Eko Food” produkti, kas šobrīd nopērkami Latvijas tirdzniecības vietās, ir droši un atbilst austākajām kvalitātes prasībām. Produkti, kuros, iespējams, konstatēts paaugstināts patulīna līmenis, izņemti no tirdzniecības jau pagājušajā nedēļā vai nemaz nav nonākuši ārpus noliktavas.

Patulīns ir dabīga viela, kas mēdz veidoties augļos, piemēram, tiem nokrītot no koka un sasitoties. Vēlamies uzsvērt, ka produktos konstatētā patulīna līmenis atbilst pieļaujamai normai produkta lietošanai no trīs gadu vecuma, pavisam nedaudz pārsniedzot zīdaiņiem pieļaujamo normu, kas nevar radīt nopietnu veselības apdraudējumu, teikts uzņēmuma paziņojumā.

“Lat Eko Food” vēlas uzsvērt, ka tirdzniecībā bija nonākusi neliela atsevišķu partiju produkcija. Lielākā daļa produktu, kas minēti PVD paziņojumā, nekad nav atstājuši uzņēmuma noliktavas, kā arī PVD veiktie laboratorijas rezultāti nesakrīt ar uzņēmuma rīcībā esošajiem, tāpēc situācija joprojām ir izpētes procesā. Piesardzības nolūkos aicinām pircējus, kuri iegādājušies šos trīs produktus -

Bioloģisks ābolu un plūmju biezenis;

Bioloģiska ābolu, bumbieru biezsula;

Bioloģisks ābolu un melleņu biezenis -

atgriezt tos tirdzniecības vietās un saņemt atpakaļ naudu.

"Lat Eko Food" pagājušajā gadā strādāja ar 2,168 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 91% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga vairākas reizes - līdz 11 611 eiro. "Lat Eko Food" ir reģistrēta 2010.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 14 217 eiro. Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir bioloģiskas bērnu pārtikas ražošana, kas tiek papildināta ar dažādu citu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanu. Informācija kompānijas mājaslapā liecina, ka patlaban uzņēmums ražo biezeņus bērniem, biezeņus stāvpakās, biezsulas, augļu un dārzeņu krēmus kečupus, smūtijus, ievārījumus un biezsulas.